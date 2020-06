Brandenburg/H

Polizisten haben am Dienstag um 2.24 Uhr in der Magdeburger Straße in Brandenburg einen 17-jährigen Radfahrer stoppen wollen, der jedoch die Flucht antrat. Die Polizeibeamten konnten ihn wenig später stellen.

Bei sich hatte der Jugendliche ein Tütchen mit Drogen. Gegen den Jugendlichen erging Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ