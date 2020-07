Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat am Mittwoch um 9.48 Uhr eine 61-Jährige in der Kanalstraße in Brandenburg offenbar aus heiterem Himmel von hinten geschubst. Die Frau stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Zeugin meldete sich direkt nach dem Vorfall in einer nahen Arztpraxis, es müsse Hilfe geholt werden, auf dem Gehweg liege eine Frau.

Als Polizei und Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, war die Zeugin nicht mehr vor Ort. Nun suchen die Ermittler weitere Zeugen sowie die Ersthelferin. Unklar sei, ob diese auch den Tathergang gesehen habe und dazu Angaben machen könne, so eine Polizeisprecherin.

Anzeige

Die Kripo ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter 03381-5600 entgegen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ