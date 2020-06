Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag Fahrzeuge einer Brandenburger Kanalreinigungsfirma aufgebrochen. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Die Einbrecher stahlen von dem Firmensitz in der Altstadt hochwertige Spezialausrüstung für den Kanalbau und -reinigung. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Täter brachen einen Lastwagen, einen Transporter und deren Anhänger auf. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kripo ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls.

