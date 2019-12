Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg wendet sich im Zusammenhang mit der gesperrten Brücke am Altstadt Bahnhof an alle Auto- und Lastwagenfahrer mit einem Appell. „Wir wissen, dass das jetzt nicht die beste Adventsbotschaft ist, aber bitte beachten Sie für den morgigen Weg zur Arbeit oder in die Stadt die ausgeschilderte Umleitung“, sagt Jan Penkawa, Sprecher der Stadt Brandenburg. „Bitte fahren Sie nicht über den Klingenberg. Das kleine Wohngebiet schafft diesen Verkehr nicht, zudem dauert es dort viel länger“, so Penkawa weiter.

Autofahrer sollten unbedingt die ausgeschilderte Umleitung über den SWB-Gewerbepark entlang der August-Sonntag-Straße und der Spittastraße nehmen. „Die Umleitung ist leistungsfähiger und deutlich schneller.“

Die wichtige Brücke am Altstadt Bahnhof ist seit Donnerstagabend 18 Uhr gesperrt. Sie ist eine der wichtigsten innerstädtischen Verbindungen.

Von Marion von Imhoff