Stadt Brandenburg erwartet bis zu 370 weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel wird weitere Ukrainer aufnehmen, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen. Zunächst bereitet sich die Verwaltung auf weitere 100 Gäste vor, die im Wohnheim in der Upstallstraße leben sollen. Mittelfristig könnten es bis zu 370 Menschen mehr werden, die in der Havelstadt Schutz finden.

Vorbereitungen für neue Bewohner

„Wir können uns nicht ausruhen. Wir haben Platz. Wir werden aber noch einige Wochen brauchen, bis die Räume komplett ausgestattet sind. Darum kümmern wir uns jetzt mit Hochdruck“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) der MAZ. Anschließend will er das Land Brandenburg informieren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Team des Wohnheims in der Upstallstraße braucht noch mehr Waschmaschinen. Quelle: André Großmann

Dafür verdoppelt die Verwaltung ihre Investitionen. Mitarbeiter haben 200 Bettbezüge, 100 Kühlschränke, 55 Betten mit Lattenrosten und Matratzen, 40 Elektroherde und 30 Waschmaschinen bestellt. Elektromeister Frank Weichsel würde sich um Anschlüsse im Heim kümmern, Mitarbeiter der Stadtwerke und der Verkehrsbetriebe Brandenburg (VBBR) haben ihre Hilfe für den Aufbau der Möbel angeboten. Mit 100 weiteren Flüchtlingen würden dann insgesamt 200 Ukrainer im Wohnheim in der Upstallstraße leben. Für die Ausstattung investiert die Stadt einmalig 100.000 Euro.

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller sichert Ukrainern die weitere Hilfe der Stadt zu. Quelle: Heike Schulze

Lange Lieferzeiten als Herausforderung

Für Probleme könnten nur die langen Lieferzeiten von Betten und Schränken sorgen. Hier will die Verwaltung prüfen, ob sie zur Überbrückung Materialien aus den Lagern des Katastrophenschutzes nutzen kann. Der Leiter des Wohnheims Gunnar Wildemann freut sich über die Aussagen des Brandenburger Oberbürgermeisters. „Wir helfen hier den Menschen, die in Not sind. Es ist schön, dass die Stadt so schnell alle Bestellungen ausgelöst hat“, sagt er der MAZ. Nach einer einmaligen Aufnahme der Daten im Heim sollen die Bewohner am Montag zur Erstregistrierung nach Berlin-Schönefeld, danach erhalten sie sogenannte Barschecks. Mit diesen Formularen dürfen sie dann zur Bank gehen und erhalten mit ihrem Reisepass oder nach der Vorlage eines Personalausweises Bargeld.

Heimbewohnern steht nach Paragraph 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes ein monatlicher Regelsatz von mindestens 367 Euro für Alleinstehende und bei Paaren 330 Euro pro Person zu. Mit dem Geld können die Ukrainer dann unter anderem Lebensmittel, Hygieneartikel oder Kleidung kaufen. Laut EU-Kommissarin Ylva Johansson wurde der vorübergehende Schutz für Flüchtlinge aus der Ukraine beschlossen. Sie müssen damit kein Asylverfahrenmehr durchlaufen, ihr Schutz könnte bis zu drei Jahre gelten. Weil einige Details noch nicht klar sind, geht die Stadt erst mal in Vorkasse.

Suche nach freien Wohnungen

Als Herausforderung erweist sich die Suche nach freien Wohnungen für Flüchtlingsfamilien. „Die Wobra hat momentan nur eine sofort vermietbare Wohnung die leer steht und ich gehe davon aus, dass es bei anderen Gesellschaften ähnlich ist. Wir sehen uns jetzt alle Angebote an und beobachten den Markt“, sagt Steffen Scheller.

Im Übergangswohnheim in der Flämingstraße leben momentan 19 Ukrainer, in der Upstallstraße sind es mittlerweile 101. Zwei von ihnen haben Brandenburg an der Havel wieder verlassen, um bei Verwandten in Gera bei Thüringen zu leben. Sollten in den nächsten Wochen weitere Flüchtlinge im Wohnheim in der Upstallstraße eintreffen, schaffen Gunnar Wildemann und sein Team aus neun Mitarbeitern Wohnräume in der dritten und vierten Etage der Wohnblöcke 63 und 64. „Ich freue mich über jedem Menschen, dem wir helfen können. Zum Glück handelt die Stadt sehr schnell“, sagt er.

Von André Großmann