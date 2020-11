Brandenburg/H

Die Attacke kommt aus heiterem Himmel: Unangenehme Post hat der Projektentwickler Bernd Jansen von der Bauaufsichtsbehörde der Stadt erhalten. Der von ihm betriebene Parkplatz am Grillendamm sei illegal umgenutzt worden, wirft ihm Stadtamtfrau Andrea Streichert vor.

Verstoß gegen die Bauordnung

Projektentwickler Bernd Jansen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Anzeige

„Ich habe zur Kenntnis erhalten, dass Sie auf dem oben genannten Grundstück eine Wohnmobil-, Wohnwagen- und Caravanstellplatzanlage betreiben“, heißt es in dem Schreiben. „Die von Ihnen vorgenommene Nutzungsänderung stellt einen Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung dar.“ Und weiter heißt es: „Ich beabsichtige daher, Ihnen die derzeitige Nutzung des Grundstücks als Wohnmobil-, Wohnwagen- und Caravanstellplatzanlage in Form einer Verfügung förmlich unter Androhung eines geeigneten Zwangsmittels zu untersagen.“

Frist bis zum 8. Dezember

Vor Erlass einer solchen kostenpflichtigen Verfügung gibt Andrea Streichert Jansen noch die Gelegenheit, sich zu den Tatsachen zu äußern. Frist ist der 8. Dezember. „Ich bitte, mich innerhalb der gesetzten Frist darüber zu informieren, wie Sie gedenken, in der Sachlage weiter zu verfahren (Bauantrag).“

Nie Kritik am Betreiben

Jansen kann sich nicht erklären, warum die Stadt gegen ihn tätig wird und warum ausgerechnet jetzt. „Ich betreibe diesen Parkplatz seit Februar 2007, also fast 14 Jahre lang. Nie hat es Hinweise oder gar Kritiken daran gegeben.“ Er betreibe laut Baugenehmigung 128 Pkw-Stellplätze, fünf Stellplätze für Caravans und fünf für Busse. Diese Zahlen gibt auch Streichert in ihrem Schreiben an.

Alle Aufbauten sind legal

Die Elektro-Ladesäulen sind alle legal aufgestellt und genehmigt. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ich habe zudem vier Ladesäulen, zwei weitere hat das Domstift aufgestellt. Ebenso die Toilettenanlagen, den Frischwasseranschluss sowie den Einlasstutzen für die Chemie-Toiletten. Ich habe nur die Pumpe darauf gesetzt.“ Zum Verständnis: Die Fläche gehört fast gänzlich dem Domstift Brandenburg, die Kommune hatte sich vor 15 Jahren für Fördermittel eingesetzt, damit der Parkplatz auf dem ehemaligen Areal des Sportvereins Rot-Weiß hergestellt werden kann. Die Stadt hat also gewusst, welche Anlagen auf dem Gelände sind. Das Domstift hat danach einen Pachtvertrag mit Jansen aufgesetzt – er darf den Parkplatz betreiben, muss aber 15 Prozent aller Einnahmen an den Dom abführen.

Die Hälfte bleibt nur eine Nacht

Jansen ist sich dessen bewusst, dass sein Parkplatz beliebt ist, auch wenn er trotz aller Bemühungen weder Vorwegweiser noch Hinweisschilder aufstellen durfte. „Es spricht sich eben herum. Ich bin mir dennoch keiner Schuld bewusst. Von den Caravans, die auf dem Platz stehen, sind immer nur vier oder fünf, die länger als einen Tag bleiben. Die restlichen bleiben nur für eine Nacht. Das ist gesetzlich erlaubt, dass sie auf einem normalen Parkplatz einmal nächtigen dürfen, ,zum Wiederherstellen ihrer Fahrtüchtigkeit’, wie es so schön im Gesetz heißt.“

Überwiegend ein Transit-Halt

Manche kommen auch morgens, schauen sich die Stadt an und fahren nachmittags weiter, hat er beobachtet. „Wir haben einmal das vorige Jahr 2019 ausgewertet. Danach hatten wir in der Saison durchschnittlich 10,9 Wohnmobile oder Caravans pro Nacht auf dem Platz. Davon waren der überwiegende Teil Transitreisende, also Menschen, die zwischen Skandinavien/ Norddeutschland in Richtung Süddeutschland/ Österreich/ Italien und umgekehrt unterwegs waren.“

Antrag auf Rechtsschutz

Diese „Transitreisenden“ dürften abends auch keine Tische und Stühle vor ihre Mobile stellen, da werde drauf geachtet. Jansen sieht keinen Grund, sich etwas vorzuwerfen. Gleichwohl hat er seinen Rechtsanwalt mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz betraut. Und er grübelt noch über die Motivation der Stadt, ihn gerade jetzt belangen zu wollen.

Kein Ärger mit den Nachbarn

Zuerst sei ihm das Sprichwort, „es kann der Frömmste nicht in Frieden leben,...“ eingefallen. Doch auch wenn das Domstift immer Parkplätze braucht, etwa für seine Gäste am Amt für Kirchliche Dienste AKD oder im neuen Hotel, so können diese ja Jansens Parkplatz nutzen. Auch gab es keine Beschwerden von Anwohnern wegen Lärms oder sonstiger Emissionen.

Werbung in Tourismusforen

Der beliebte Stellplatz am Dom ist derzeit verwaist, denn die Saison ist vorbei. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Antwort ist so simpel wie verwundernd: „Wir mussten reagieren. Der Stellplatz wird überregional beworben in überörtlichen Stellplatzführern als Caravanstellplatz. Und es ist nunmal kein ausgewiesener“, sagt Hans-Joachim Freund der Fachbereichsleiter für Bauen und Umwelt im Rathaus. Die Werbung macht aber nicht Jansen aktiv, vielmehr machen das Nutzer, gibt er auf Nachfrage zu.

Beliebte Anlage

Chef-Touristiker Thomas Krüger, sagt ebenfalls, dass es sich um einen beliebten Caravan-Stellplatz handele, der in den Tourismus-Foren gelobt werde, weil er nah an Dom und Innenstadt liege. Tatsächlich hat es die Anlage selbst auf bekannte Plattformen wie die vom ADAC oder von Pro Mobil geschafft.

Kein Einfluss auf die Werbung

„Ich soll nun für einen Tatsache bestraft werden, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe, die ich gar nicht ändern kann. Ich kann auch nicht tausende Nutzer anschreiben und sagen, das ist kein Caravan-Stellplatz. Die Stadt sollte doch froh sein, dass auf diesem Weg so viele Besucher in die Stadt kommen und auch Geld hier lassen.“

Von André Wirsing