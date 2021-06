Stadt Brandenburg übernimmt am 1. Juli das Impfzentrum im Stahlpalast

Brandenburg/H

Auch wenn die Corona-Inzidenz in Brandenburg an der Havel von Null voraussichtlich wieder auf 1,4 steigen wird, geht Oberbürgermeister Steffen Scheller von einem weiter niedrigen Infektionsgeschehen in der Stadt aus.

In der Stadtverordnetenversammlung an diesem Mittwoch kündigte er an, dass die Stadt das Impfzentrum im Stahlpalast schon zum 1. Juli übernehmen und sich dabei weiter auf die Expertise des DRK-Kreisverbandes und der anderen Hilfsorganisationen in der Stadt stützen wird.

Die Verwaltung wolle mit ihrem Engagement an dieser Stelle der Impfmüdigkeit vorbeugen und eine hohe Impfquote erreichen, auch wegen der sich ausweitenden Delta-Variante des gefährlichen Virus’. Die aktuelle Impftermin-Lage finden Sie hier.

Von Jürgen Lauterbach