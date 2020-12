Stadt Brandenburg verschärft die Corona-Regeln

Brandenburg/H

Die Stadt hat die Quarantäne-Regeln verschärft und konkretisiert, Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat dazu am Dienstag eine entsprechende Allgemeinverfügung durch Veröffentlichen im Amtsblatt in Kraft gesetzt.

Vorteile für alle Seiten

„Das hat Vorteile für alle Seiten, es entlastet teilweise das Team des Gesundheitsamtes, es gibt den betroffenen Bürgern aber auch frühzeitige Orientierung und Unterstützung“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Anzeige

Drei Personengruppen betroffen

Die Verfügung hat sieben eng bedruckte Seiten. An dieser Stelle eine Kurzzusammenfassung: Die Anordnungen gelten für drei Personengruppen – für positiv getestete Menschen nach einem PCR-Test, für unmittelbare Kontaktpersonen von Infizierten beziehungsweise Erkrankten sowie für Verdachtspersonen, bei denen ein Antigen-Schnelltest positiv angeschlagen hat. Verdachtspersonen sind auch Menschen, die Symptome aufweisen, welche auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, und für die molekularbiologische Testung (PCR-Test) angeordnet ist.

„Es gilt also immer, wenn entsprechende Hinweise vom Hausarzt, vom Labor oder der Corona-Warn-App kommen“, sagt Penkawa.

Ohne Anordnung in Quarantäne

Diese Menschen haben sich – ohne weitere Anordnung – in häusliche Quarantäne zu begeben und der Stadt die konkrete Anschrift des gewählten Aufenthaltsortes mitzuteilen. Dazu stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: E-Mail: gesundheitsamt@stadt-brandenburg.de, Telefon: (03381) 58-5301 und Telefax: (03381) 58-5304.

Kontakttagebuch schreiben

In Quarantäne sollten die Brandenburger bereits anfangen, Daten für das Kontakttagebuch zu führen, also alle Menschen, denen sie in den vergangenen sieben Tagen näher begegnet sind. Das erleichtert dem Amt die Mammutaufgabe, lückenlose Daten zusammenzubekommen, um die Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Offizielle Post kommt später

Die offizielle Quarantäne-Verfügung wird dennoch vom Gesundheitsamt herausgegeben, schließlich brauchen viele Betroffene ja auch eine offizielle Bescheinigung für den Arbeitgeber. Verschickt werden vom Amt auch Flyer vom Robert-Koch-Institut sowie Tipps für den Alltag. Das betrifft beispielsweise das Absondern innerhalb der Wohnung oder auch das Einnehmen von Mahlzeiten in der Familie.

Fragen nach dem Befinden

Diese Tipps sind allerdings auch in der Allgemeinverfügung abgedruckt. Es bleibt nicht nur beim Schriftverkehr, Amtsärztin Tatjana Wegert ist es sehr wichtig, mit den Betroffenen persönlich zu sprechen und sich nach ihrem Befinden zu erkunden.

Telefon-Team hat nun 30 Mitglieder

Das kann sie natürlich nicht bei allen persönlich machen, mittlerweile gibt es aus Verwaltung und Bundeswehr ein Team von etwa 30 Mitarbeitern, das in Schichten und auch am Wochenende gleich drei verschiedene zentrale Rufnummern bedient: das Bürgertelefon, das Quarantäne-Telefon und die Kontaktnachverfolgung.

Eingespielte Truppe

Weil die Truppe bereits seit März so gut eingespielt sei, verzichte die Stadt Brandenburg an der Havel darauf, wie in Potsdam die Vorstufe zum Katastrophenfall, nämlich „Massenanfall von Verletzten“, auszurufen. Dann würden die bewährten Strukturen mit schnellen Entscheidungen im ganzen Rathaus, beim Rettungsdienst mit den Ärzten, deren Netzwerk, den Kliniken und insbesondere dem städtischen Klinikum zerschlagen und neu geordnet. Dabei müsste man auch auf Hilfe von außen setzen, die es aber faktisch nicht geben kann, weil alle Gebetskörperschaften mit der Pandemie selbst genug zu tun haben, erläutert Penkawa.

Solche Entscheidungen könnten nur die kreisfreien Städte beziehungsweise Landkreise jede für sich allein treffen.

Vorsorge für nächste Monate

Die nun erlassene Allgemeinverfügung sei beileibe keine Bankrotterklärung des Gesundheitsamtes, weil es mit Quarantäne-Anordnungen nicht nachkomme, betont der Rathaussprecher. Wie beschrieben habe es Vorteile für alle Beteiligten. Zudem sei bekannt, dass alle respiratorischen Krankheiten (Atemwegsinfektionen durch pathogene Erreger) in den Monaten Dezember bis Februar ihren Höhepunkt bei den Fallzahlen erreichen. Die Stadt erwarte mehr Corona-Infektionen, dafür wolle man gerüstet sein.

Von André Wirsing