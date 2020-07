Stadt in Angst: Annegret Franke veröffentlicht den Thriller „Wolfsspuren im Theaterpark“

Brandenburg/H

Die Angst geht um in der Havelstadt, denn im Theaterpark soll ein Mann Kinder beobachten. „Er ist immer da, nett und wartet schon auf uns, wenn wir zur Kita gehen und sie wieder verlassen“, sagt der vier Jahre alte Florian zu seiner Oma Annegret Franke. Die Brandenburgerin ist besorgt und fragt sich, wer der Unbekannte ist.

Thriller entsteht in einer Nacht

Sie weiß nicht weiter und beschreibt ihre Gefühle im Krimi „ Wolfsspuren im Theaterpark“ „Meine Erzählung ist rein fiktiv. Wahr ist nur, dass der Junge von einem Wolfgang im Park erzählt hat und ich deshalb in Sorge war. Dann habe ich meinen Thriller in einer Nacht geschrieben. Der bloße Gedanke, dass es meinem Enkel und den Kindern in der Umgebung nicht gut gehen könnte, hat mich aufgewühlt. Das verarbeite ich in meiner Geschichte. Das Spiel mit Worten macht mir Freude“, sagt die 60-Jährige.

Eine Stadt in Angst

Sie schreibt, wie die Aussage des Vierjährigen Eltern, Kinder und Polizisten in der Havelstadt verunsichert und eine Stadt in Angst versetzt. Bürger stürmen das Rathaus, suchen Hilfe und fahnden in jedem Stadtteil nach dem Täter. Parks sind gesperrt, Kinder und Jugendliche dürfen nur noch in Begleitung eines Erwachsenen aus dem Haus.

Erzieher verteilen an den Kitas zum Schutz der Kinder ein geheimes Passwort für den elektrischen Türöffner, die Polizei ordert Verstärkung aus Potsdam an. Hunderte Beamte und tausende Freiwillige durchsuchen jeden Winkel der Stadt. Straßensperren entstehen, Polizisten kontrollieren Wald- und Feldwege. Der Verbrecher soll keine Chance bekommen, die Havelstadt zu verlassen.

Vierjähriger mit neuem Hinweis

Nach Tagen der Suche hat Florian plötzlich einen Hinweis zum Pädophilen. „Er heißt Wolfgang“, sagt der Knirps. Im Einwohnermeldeamt laufen die Computer heiß. Die Datenbank erfasst 189 männliche Einwohner mit diesem Vornamen, 33 Brandenburger heißen Wolfgang mit Zweitnamen. Annegret Franke betont, dass die Zahlen nicht real und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen unbeabsichtigt sind.

Im Thriller geht die Liste per E-Mail bei der Polizei ein. Daraufhin laden Kriminalisten die Männer mit dem Vornamen Wolfgang zum Verhör. „Wolfgang bekam einen neuen Titel von der Bevölkerung zuerkannt. Fortan war er nur noch das Schwein“, kommentiert Autorin Annegret Franke in ihrem Buch.

Doch kein Hinweis bringt die Beamten weiter, niemand in Florians Umfeld heißt Wolfgang, weder der Hausmeister noch die Nachbarn und erst recht kein Familienmitglied. Der Vierjährige liebt aber Wölfe, hat mit seinem Vater die Spuren der Tiere im Park entdeckt und zeigt sie dem Kriminalpsychologen. Das Tier ist die einzige Verbindung vom Kind zum Namen.

Seiner Oma berichtet Florian, dass er Wolfgang so nett findet, weil der „ihn immer anlächelt.“ Der Junge will den Mann seiner Großmutter zeigen und vermutet, dass er eine Krankheit hat, weil er nie spricht.

Doch Polizei, Kita und Eltern raten im Thriller davon ab. „Der Pädophile wird sich verstecken, wenn der Junge mit Oma an der Hand im Theaterpark spaziert. Der ist doch nicht dumm. Der Typ wird etwas ahnen, wenn der Theaterpark nicht mehr gesperrt ist, obwohl der Täter noch nicht gefasst ist. Der liest doch auch Zeitung und schaut Fernsehen“, schreibt Annegret Franke.

Beschreibung des Täters

Dann veröffentlicht die Polizei eine Beschreibung des Täters: „Gesucht wird ein Mann mittleren Alters. Er ist künstlerisch interessiert, scheint sehr achtsam, genussfähig und romantisch zu sein. Er hat vermutlich einen jüngeren, künstlerisch schillernden Freund mit gleichen Vorlieben. Beide könnten in künstlerischen Interessenskreisen aktiv sein. Unser Mann ist definitiv recht klein (max. 1,69 m) und schlank“, heißt es im Krimi.

Klar sei, dass der Verdächtige „auf gar keinen Fall“ ein Auto besitzt und gern ans Mittelmeer reist. „Es bestärkt sich jedoch der Verdacht, dass er der okkulten Szene nahe steht und Bündnisse mit dem Teufel eingeht. Er scheint klaren Verstandes, trotz diverser, dunkler Seiten“, heißt es weiter.

Fassungslosigkeit und Waffenlieferungen

Annegret Franke beschreibt, wie fassungslos, Polizei, Erzieher und Eltern sind. „Die Stadt war noch immer in Angst. Doch keine heiße Spur. Nichts, alles umsonst. Aber keiner dachte ans Aufgeben. An so einen Zustand gewöhnt sich keine Stadt. Jeder verdächtigte jeden“, schreibt die Autorin.

In ihrer Erzählung fordert der Oberbürgermeister ohne Namen die Unterstützung der Bundeswehr an, um die Brandenburger voreinander zu beschützen, „denn aus dem Darknet wurden illegale Waffenlieferungen in die Stadt bekannt“.

Überraschung am Ende

Dann wendet sich plötzlich das Blatt. Als Kinder erfahren, wer Wolfgang ist, lachen und jubeln sie. „Das Ende verrate ich noch nicht, es könnte aber sein, dass die Erleichterung siegt“, sagt Annegret Franke, läuft durch den Theaterpark und lächelt.

Info: „ Wolfsspuren im Theaterpark“ ist ein Krimi mit 22 Seiten. Annegret Franke veröffentlicht ihn kostenlos als PDF. Er ist per E-Mail an wolfsspurenbrb@yahoo.com erhältlich.

