Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung ruft die Brandenburger auf, Straßenbäume und Sträucher zu gießen. Die anhaltende Trockenheit macht den Straßenbäumen und Gehölzen in der Stadt zu schaffen, heißt es in einem am Mittwoch verbreiteten Aufruf.

Vor allem jüngere Bäume und Sträucher seien bedroht, weil ihre Wurzeln noch nicht so tief reichen. „Die Pflanzen und Bäume sind daher auf die Hilfe aller Bürger angewiesen“, geht aus der Mitteilung hervor.

Wer mit etwas Wasser, egal ob aus Eimer, Gießkanne oder Schlauch, Bäumen und Pflanzen gießen kann, möge dem Aufruf folgen. „Nur mit Hilfe der Bürger ist es möglich, unser grünes Stadtbild in der Havelstadt zu erhalten“, bittet die Stadtverwaltung.

Dank an bereits Aktive

Offensichtlich sind die ersten Brandenburger bereits aktiv. Denn: „Auf diesem Wege möchte sich die Stadtverwaltung bei all denen bedanken, die schon jetzt durch Wassergaben an Sträuchern und Bäumen im öffentlichen Straßenbild ihr Bestes geben und so zum grünen Bild der Stadt beitragen“, heißt es weiter.

Und: „Die Pflanzen und Bäume werden es mit grünen Blättern, bunten Blüten, Schatten und frischer Luft danken.“

Von MAZ