Stadt sucht Bauherren an der Werderstraße

Neue Wohnungen sind immer willkommen: Die Stadt Brandenburg an der Havel bietet provisionsfrei ein an der Werderstraße gelegenes Grundstück mit einer Baufläche für ein Mehrfamilienhaus und einer großzügigen Freifläche zum Kauf an.

Ein Viertel bebaubar

Das Areal hat eine Fläche von 5752 Quadratmetern, davon sind 1300 Quadratmeter bebaubar. Das Grundstück liegt an der Werderstraße und ist gut 50 Meter von der stärker frequentierten Bauhofstraße entfernt. Der Hauptbahnhof Brandenburg ist etwa 500 Meter entfernt.

Kleines Wohnhaus inklusive

Zum Grundstück gehört eine Hof- und Grünfläche mit etwa 4.400 Quadratmetern Fläche, die nicht bebaut werden darf. In der Nordostecke des Grundstücks steht ein seit dem Jahr 2011 ungenutztes kleines Wohnhaus. Nach einer vollständigen, umfassenden Sanierung, Modernisierung und Erschließung kann dieses im Rahmen des Bestandsschutzes wieder als Wohnhaus genutzt werden.

Anlagen der früheren Gärtnerei wie Schuppen, Gewächshäuser und Heizungsanlage wurden beräumt.Die Stadt will für alles zusammen mindestens 290.000 Euro haben. Das Grundstück befindet sich nicht im Sanierungsgebiet, es gibt keine Baulasten.

Bieterfrist bis Oktober

Die ortsüblichen Medien zur technischen Erschließung des Baugrundstücks sind im öffentlichen Raum der Werderstraße vorhanden.

Bis zum 16. Oktober 2020 können sich interessierte Bieter melden. Entsprechend der Nachfrage sollen Ende August/ Anfang September 2020 zwei Besichtigungstermine für die Interessenten angeboten werden.

Von André Wirsing