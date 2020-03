Was tun, wenn die Kehrmaschine kommt?

Brandenburg/H

Jede Woche das immer gleiche Bild. Die Kehrmaschine kommt, eine Straßenseite muss geräumt sein, denn das Team vom Stadtordnungsdienst folgt der Kehrmaschine auf dem Fuß und macht Kasse. Zwischen 15 und 25 Euro sind fällig, wenn das blaue Ticket an der Windschutzscheibe klebt.

An jedem Wochentag ist irgendwo in der Stadt die Straßenreinigung angesagt, damit fahren tausende Fahrzeughalter von einem Ort zum nächsten um ihr Auto umzuparken. Jetzt, da viele Menschen in der Wohnung bleiben müssen, ist die Situation noch angespannter. Und was tun, wenn man in häuslicher Quarantäne steckt?

Thema im Krisenstab

Im Krisenstab der Brandenburger Stadtverwaltung war auch dieses Thema am Montag ein Diskussionspunkt. Zwei widerstreitende Interessen berühren sich: Einerseits muss die Stadt gerade in Zeiten einer Gesundheitskrise sauber bleiben. Andererseits will man die Bürger von der Straße weghalten.

Dabei gehe es nicht um das Bußgeld, auf das die Stadtverwaltung angeblich spekulieren, stellt Oberbürgermeister Steffen Scheller klar. Es gehe um die Sauberkeit und um die Gesundheit. Bereits am Montagmittag war dann eine Lösung gefunden, die Scheller zusammen mit seinen Beigeordneten auch akzeptiert an die Ordnungsbehörden kommuniziert hat.

Höflich bittet ein Brandenburger mit Parkausweis B die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, auf eine Strafe für falsches Parken zu verzichten. Quelle: Philip Rißling

Die Stadtreinigung wird weiter fahren und die Straße kehren. Die Bürger würden gebeten, wo möglich, die zu kehrende Straßenseite freizuhalten. Für den Fall, wo das nicht passieren, sei der Stadtordnungsdienst jedoch angewiesen: „Ein Auge zuzudrücken.“

Andere Prioritäten

Das heißt konkret: Bußgelder werden nicht verhängt, wenn das Auto am Straßenrand ordnungsgemäß geparkt ist. Das gelte jedoch nicht, wenn das parkende Auto für anderweitige Behinderungen sorge. Wenn also Einfahrten zugeparkt seien oder das Kehrfahrzeug gar nicht mehr vorbeikomme. „Wir haben derzeit in der Tat andere Prioritäten“, sagt der Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt.

Er appellierte an die Bürger mit gegenseitiger Rücksichtnahme dafür zu sorgen, dass die Straßen sauber gehalten werden könnten. Ein Dauerzustand sei das nicht. Aber in der Krise habe man jetzt die Entscheidung temporär so gefällt und kommuniziert.

Von Benno Rougk