Stadt will Druck auf Graffiti-Schmierer machen

Brandenburg/H

Nach den eklatanten Vandalismus-Schäden am Salzhofufer ( MAZ berichtete) will das Rathaus durchgreifen. Per Ordnungsverfügung soll künftig schon das Mitführen von Graffiti-Utensilien verboten und Verstöße unter Strafe gestellt werden, freut sich FDP-Fraktionschef Herbert Nowotny. Mit dieser Anregung, die anderswo lange Realität ist, hatten die Liberalen im Kommunalwahlkampf 2019 geworben.

Streetart-Künstler Mirco Stielow (rechts) und FDP-Chef Herbert Nowotny vor einem der individuell gestalteten Graffiti-Wahlplakate in der Zander-Straße. So mögen auch die Liberalen Graffiti-Kunstwerke. Quelle: Rüdiger Böhme

„Damals traf unser Vorschlag auf viele Bedenken. Offensichtlich ist nun der Leidensdruck so groß, um dies endlich umzusetzen“, so Nowotny weiter. Ihm gehe es nicht nur um öffentliche Gebäude, Parks und Plätze.

Auch den Bürgern, die bei ihrer Immobilie unter Graffitis zu leiden haben, müsse geholfen werden. Letztlich gehe es ums Stadtbild.

30 Jahre Krampf und Kampf

Meint die Stadt ihre Ankündigung ernst, kommen nach 30 Jahren fast erfolglosem Kampf gegen illegale Sprüher nun unangenehme Zeiten auf potentielle Schmierer zu. Ein Mitführverbot als Anti-Graffiti-Maßnahme hat in Städten wie beispielsweise Weimar dafür gesorgt, dass das illegale Sprühen massiv zurück ging. Polizei und Stadt wählen so bewusst eine konsequente Maßnahme um unbelehrbaren Graffititätern noch vor der Tat das Handwerk zu legen.

Das Mitführverbot ist Teil einer Gesamtstrategie zur Graffitibekämpfung und stellt ein personenbezogenes Verbot zum Mitführen von Graffitiutensilien und –werkzeugen dar. In der Praxis sieht das wie folgt aus: Die Polizei fertigt eine individuelle Gefahrenprognose für jeden bekannten Graffititäter.

Schriftliche Ansprache der Täter

Diese Gefahrenprognose wird an die Verwaltung der Stadt weitergeleitet, dort geprüft und danach wird das zeitlich befristete Mitführverbot von Graffiti-Utensilien erlassen. Dies wird den Betreffenden schriftlich mitgeteilt.

Bekannten Graffitisprayern – und auch in der Stadt Brandenburg ist die Szene nicht groß – wird durch eine solche Verfügung verboten, während der Nacht (in der Regel zwischen 20 und 6 Uhr) Spraydosen, Edding-Stifte und Werkzeuge mit sich zu führen, die beim Sprayen verwendet werden. Die Betroffenen müssen mit intensiven Kontrollen durch Streifen von Polizei und Ordnungsamt rechnen. Jeder Verstoß wird teuer. In Weimar droht bei unerlaubten Mitführen ein Zwangsgeld bis zu 1.000 Euro, ersatzweise Zwangshaft.

FDP-Vize Marc Puhlmann begrüßt die Ankündigung, so Sachbeschädigungen einzudämmen.“ Puhlmann: „Dass wir im Kommunalwahlkampf dafür gescholten und die Nichtumsetzbarkeit angeführt wurde: geschenkt! Wir wollen schlicht, dass unsere Stadt sauber ist.“

Von Benno Rougk