Stadtgeschichte: Brandenburger Medaillen in einem neuen Katalog

Brandenburg/H

Medaillen ziehen Henning Huschka in ihren Bann, für den 55-Jährigen sind sie Kunstwerke und Dokumente der Stadtgeschichte. Der Sammler besitzt mehr als 100 Exemplare, sein Wissensstand stieg über die Jahre derart an, dass er seine Sammlung der Öffentlichkeit präsentiert.

Mehr als 160 Medaillen im Katalog

Der gebürtige Brandenburger hat sich nach eigener Aussage einen „Herzenswunsch“ erfüllt und zusammen mit dem Brandenburger Stadtmuseum einen Katalog veröffentlicht. Dieser zeigt 105 Medaillen der Jahre 1945 bis 1990, im Anhang auch 60 Objekte aus der Zeit vor 1945.

Diese Medaille trägt die Aufschrift „Stadt der Stahl- und Walzwerker“ und ist ein Beleg für die Auszeichnungsflut der DDR-Zeit. Quelle: privat

„Das ist ein Tribut an meine Heimatstadt. Es ist erstaunlich, was die Auszeichnungsflut in der DDR alles hervorgebracht hat“, sagt Medaillensammler Huschka. Er betont, dass die Prägungen häufig zur „Steigerung der Motivation der Menschen auf vielen Gebieten“ genutzt wurden.

„Stadt der Stahl- und Walzwerker“

Betrachter des Katalogs sehen mehrere Ehrenzeichen und Medaillen aus dem ehemaligen Stahlwerk, ein Exemplar ziert die Aufschrift „Stadt der Stahl- und Walzwerker.“ „Da ich durch die Lehre und einige Arbeitsjahre nach dem Studium mit diesem Betrieb eng verbunden war, war es spannend, alle diese Objekte zu finden und zusammen zu tragen“, sagt der 55-Jährige. Er ist bis heute überrascht, welche Vielzahl an Objekten es rund um das Brandenburger Stahlwerk gab.

Zum Inhalt des Katalogs gehören neben Souvenir-, auch Auszeichnungsmedaillen von Brandenburger Betrieben, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ( SED), Nationalen Volksarmeee ( NVA) und der Freien Deutschen Jugend ( FDJ).

Leidenschaft begann mit einem Geschenk

Huschkas Leidenschaft beginnt in der Kindheit, er vermutet, dass ein Geschenk seiner Mutter die Faszination auslöste. Sie gab ihm 1951 eine Medaille aus dem Pionierlager „Ernst Thälmann“, die aus Meißner Porzellan besteht.

Als Schüler und Jugendlicher engagierte sich Huschka im Kulturbund der Brandenburger Fachgruppe Numismatik. Als diese 1987 ihr 25-jähriges Bestehen feierte, entwarfen die Mitglieder als Geschenk eine Gußmedaille aus Aluminium.

Diese Medaille entstand 1987 zum 25-jährigen Bestehen der Brandenburger Fachgruppe Numismatik. Quelle: privat

Medaillensuche geht weiter

Die Suche nach Medaillen treibt Huschka weiter an. Er stöbert auf Flohmärkten, bei Ebay, besucht numismatische Auktionen und Treffen mit Gleichgesinnten. „Das Sammeln geht natürlich weiter, es gibt immer Neues zu entdecken, auch wenn man glaubt, mit einer Übersicht wie in einem solchen Buch fast alles erfasst zu haben“, sagt der 55-Jährige.

Eine Jugendstilmedaille fasziniert ihn besonders. Sie stammt aus dem Jahr 1907 und zeigt die damalige Gebrüder Wiemann Werft, bislang sah Henning Huschka das Ehrenzeichen erst einmal als Museumsbestand.

Der Katalogersteller lebt heute zwar im österreichischen Linz, freut sich aber über Informationen zu bisher nicht bekannten Medaillen und neues Wissen über Prägehintergründe. „Vielleicht wäre dann die Herausgabe einer zweiten überarbeiteten und vollständigeren Auflage möglich“, sagt Huschka.

Der Katalog „ Medaillen der Stadt Brandenburg/Havel 1945-2019“ kann im Stadtmuseum betrachtet und erworben werden. Weitere Infos per E-Mail an huschkahenning@googlemail.com

Von André Großmann