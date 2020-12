Stadtmuseum Brandenburg sucht Zeitzeugen für die letzten DDR-Jahre und die Wende

Brandenburg/H

Eine graue Maus ist in Brandenburg an der Havel längst nicht mehr. Im Gegenteil: „Wir haben gar nicht gewusst, wie schön es hier ist“, hören die Brandenburger immer wieder von Besuchern der Stadt. Aber die sehen vor allem das Ergebnis von 30 Jahren Stadtentwicklung und dem Einsatz von Bewohnern für ihre Häuser. Diese „Stadtwende“ rückt nun in den Mittelpunkt eines Forschungsprojektes, für das das Stadtmuseum Zeitzeugen, Fotos und andere Dokumente sucht.

In den letzten DDR-Jahren prägten in den historischen Stadtkernen zunehmender Verfall und Leerstand das Bild, während an den Rändern der Altstädte zum Teil große Neubausiedlungen in Plattenbauarchitektur entstanden. „Dieser sichtbare Verfall der alten Substanz wurde zum Schauplatz unterschiedlicher Aktionen: Resignation und Wegzug auf der einen Seite und gesellschaftliche Aktivierung auf der anderen“, sagt Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseums.

Bundesweites Forschungsprojekt

Dies zu erforschen, sei nun das Ziel des Forschungsprojektes „Stadtwende“ der Technischen Hochschule Kaiserslautern mit Partnereinrichtungen in Ostdeutschland. Es untersucht in ausgewählten Stadtkernen den Umgang mit der historischen Bausubstanz in der DDR und verfolgt die Geschichte der Altstädte über die Wende hinaus in die 90er-Jahre.

Das Projekt fragt dabei nach den Gründen für den Verfall, nach der Bedeutung von Reformansätzen in den zuständigen Institutionen, nach der Rolle der Stadtplanung und Architekten sowie dem Engagement der Stadtbevölkerung. So machten sich auch in Brandenburg an der Havel etliche Menschen dafür stark, dass der Verfall und der Abriss historischer Gebäude gestoppt wird.

Wer weiß, wer auf dem Bild zu sehen ist? Wo wurde es aufgenommen? Historische Baustoffe werden aus einem Abrisshaus in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel geborgen, vermutlich 1988. Quelle: Stadtmuseum Brandenburg an der Havel

Erste Ergebnisse sollen in einer Wanderausstellung vorgestellt, die im letzten Jahresdrittel 2021 im Stadtmuseum zu sehen sein wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir Partner in diesem aus Bundesmitteln geförderten Projektes sein können und die Stadt Brandenburg eine von nur zehn Städten in Ostdeutschland ist, die in dieses Projekt aufgenommen wurde“, sagt Grothe.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung werde auf der Stadtentwicklung Brandenburgs nach dem Zweiten Weltkrieg liegen. Das reiche von der geplanten Schaffung eines neuen Stadtzentrums rund um die Jahrtausendbrücke in den späten 60er Jahren über die Vernachlässigung der historischen Stadtkerne bis hin zur Überarbeitung des Generalbebauungsplans Mitte der 80er Jahre und zur Auswahl Brandenburgs als Modellstadt für die Stadterneuerung nach 1990.

Fotos, Bilder oder Zeitungsartikel

Um die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner aus verschiedenen Perspektiven darstellen zu können, lädt das Museum die Brandenburger ein, „uns ihre Geschichten zu erzählen und ihre Fotos, Bilder oder Zeitungsartikel zu zeigen.

Kontakt und Ansprechpartnerinnen Wer das Projekt mit Erlebnisberichten von sich oder älteren Verwandten sowie Dokumenten unterstützen möchte, kann sich ab 4. Januar im Stadtmuseum unter 03881/584501 melden. Oder schon vorher eine Mail senden an museum@stadt-brandenburg.de. Ansprechpartnerinnen zum Projekt sind Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseums, und Julia Wigger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtwende-Projekt. Weitere Informationen zum Forschungsprojekt stehen im Internet unter www.stadtwende.de. Dort kann man auf der virtuellen Karte bereits erste Stadtwendepunkte zu Brandenburg an der Havel entdecken.

Anja Grothe fragt: „Haben Sie in einem Altbau gewohnt? Waren Sie in einem Baubetrieb beschäftigt? Oder haben Sie sich für den Erhalt der Altstadt engagiert, waren Sie Teil einer Gruppe, die historische Baustoffe aus Abrisshäusern geborgen haben?“ Gesucht würden persönliche Erinnerungen und Erzählungen sowie historische Zeugnisse (Fotos, Bilder, Gegenstände oder Zeitungsartikel) – und zwar sowohl für das Forschungsprojekt als auch die entstehende Ausstellung im Stadtmuseum.

