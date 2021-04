Brandenburg/H

Wenn der Kulturbeigeordnete Wolfgang Erlebach nun nach acht Jahren die Arbeit für die Stadt und die Linke beendet, verlässt er im Fachbereich „Soziales“ ein gut bestelltes Haus, in dem man wenig selbst gestalten aber gesetzestreu viel Geld ausgeben kann. Im Kulturbereich hinterlässt er einen Scherbenhaufen. Nicht nur am Theater.

Blicken wir auf das Stadtmuseum: Ja, schon vor Erlebachs Amtsantritt war das Museum ein Ort tiefster Traurigkeit. Doch acht Jahre und zwei Museumsleiter später kämpft die neue Leiterin Anja Grothe noch immer ums Museum und für in Depot wie weiland Don Quichotte. Noch immer gibt es keine Museumskonzeption mit schlüssigem Ausstellungs- und Sammlungskonzept und Raumprogramm.

Dabei gab es schon die schönsten Planungen für das Freyhaus, das Stadtbad, das Straßenbahndepot, die Werft.... Irgendwann muss eine hoch bezahlte Verwaltung doch mal einen Prozess steuern, vorantreiben und auch beenden! Irgendwann muss sie Antwort geben auf Fragen, wie: Wie soll das Stadtmuseum ausgerichtet sein?

Wo wird das Museum seinen Standort haben? Braucht die Stadt einen oder mehrer Standorte mit Themengebieten wie Stadtgründung, Barock und Industriezeitalter? Etliche Varianten wurden da schon wiedergekäut, eine Entscheidung gab es nie. Nun wird seit Jahren über ein neues Depot diskutiert. Doch hängt der nicht vom Konzept ab? Schon vor Jahren hat der Kulturmanager angekündigt, man wolle beginnen, die gesammelten Dinge zu reduzieren, zu „entsammeln“.

Was daraus geworden ist? Udo Geiseler, in der SPD für das Thema Historie und Kultur zuständig, leidet seit Jahren an der fehlenden Bereitschaft der Verwaltung sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wähnt sich manchmal im selben Film wie Anja Grothe.

Weil das so ist, weil vielen Fragen offen sind und inzwischen niemand mehr der Kulturverwaltung vertraut, war es wenig verwunderlich, dass nach der Ablehnung der Depot-Pläne im Ausschuss nun OB Steffen Scheller nun die Reißleine zog und die Verwaltungsvorlage zum Museumsdepot in der SVV zurückzog.

Wie soll weitergehen, nach den verschenkten Jahren? Hoffnung macht ein Papier, dass Geiseler mit Gleichgesinnten erstellt und zur Diskussion vorgelegt hat. Darin werden bestehende Varianten aufgegriffen und um eine intensive Zusammenarbeit mit dem Industriemuseum erweitert.

Sozusagen eine Achse zwischen Freyhaus und Stahlwerk, wo im Idealfall Teile der alten Halle erworben und um die Bereiche Gründerzeit, Spielwarenherstellung und industrielle Blüte erweitert werden. Das Papier ist eine Sammlung vorhandener Ideen, ein Baukasten. Der Stadt und der Stadtgeschichte wäre zu wünschen, dass Erlebachs Nachfolger das Thema mit mehr Verve verfolgt und das Puzzle beendet.

Von Benno Rougk