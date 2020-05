Stadtspitze fordert: Macht die Kitas ganz auf!

Brandenburg/H

Ein sofortiges und komplettes Öffnen der Kindertagesstätten fordern die Beigeordneten Michael Brandt ( CDU) und Wolfgang Erlebach (Linke). „Das würde uns viel Arbeit und Frust ersparen. Zwei Drittel der Verwaltungsstabsarbeit sind blockiert durch die Kita-Notbetreuung“, sagt Brandt.

Dreimal so viele Kinder in Betreuung

Wurden Mitte März noch 778 Kinder notbetreut, sind es an diesem Freitag bereits 2182. Fast täglich kommen neue hinzu, sagt Erlebach. Auch wenn das Land die zulässigen Gruppengrößen erweitert habe, stoße man bald an Grenzen. Nach den neuen Regeln gebe es insgesamt 2780 Plätze. Von den 61 Kitas sind 59 in Betrieb, 29 davon haben die Kapazitätsgrenzen bereits erreicht, weitere zehn stünden kurz davor.

Wenige Erzieher bleiben zu Hause

„Limitierende Faktoren sind Raumgrößen, Personal und Abläufe“, sagt Erlebach. Beim Personal habe es schon vor der Pandemie Engpässe gegeben. Coronabedingt fehlten nur zwölf Prozent der Erzieherinnen und Erzieher, etwa weil sie zur Risikogruppe gehören. In den Schulen fehlten hingegen bis zu 30 Prozent des Personals.

Keine anderen Gebäude nutzbar

Die Verwaltung könne auch nicht einfach andere Gebäude zu Kitas erklären, auch wenn das Land erklärt habe, vereinfacht Betriebserlaubnisse zu gewähren. „Meist steht das Baurecht entgegen oder Anforderungen an Sanitäranlagen oder an den Brandschutz. So einfach ist es nicht, wie man in Potsdam denkt“, sagt Erlebach.

Neuer Auswahlkatalog

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) werde er in der kommenden Woche beraten, nach welchen Kriterien vergeben werde, wenn es eng werden sollte mit den Plätzen und die Eltern einen Betreuungsanspruch haben.

Das Land stehle sich ziemlich aus der Verantwortung. Wenn beispielsweise an den Grundschulen nur versetzt und verkürzt Unterricht gegeben werde, müssten die „Zwischenzeiten“ in den Horten von den Kommunen sichergestellt werden.

Spürbare Entlastung nötig

„Die komplette Öffnung der Einrichtungen kommt über kurz oder lang ohnehin. Dann sollte man es lieber gleich freigeben, das würde uns spürbar entlasten“, fordert Brandt.

Von André Wirsing