Am 20. Dezember 1990 wurde der Stadtverband Brandenburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gegründet. Die ehrenamtlichen Mitglieder können auf drei Jahrzehnte Geschichte der DLRG in der Stadt Brandenburg zurückblicken. In diesen Jahren haben die Ausbilderinnen und Ausbilder unzähligen Kindern das Schwimmen beigebracht.

Viele weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben darüber hinaus nicht nur die Grundlagen der Ersten Hilfe und des Rettungsschwimmens gelernt. Neben den vielen Rettungsschwimmabzeichen haben auch viele Kameradinnen und Kameraden weiteres Wissen und Fähigkeiten über die Wasserrettung erlernt.

„Viele von ihnen haben sich aktiv am Wasserrettungsdienst beteiligt und sich in ihrer Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitmenschen eingesetzt“, sagt Benedikt Michaelis, der Vorsitzende des Brandenburger Stadtverbands. „Dafür möchten wir auch hier nochmals allen danken! Sie waren dabei unabhängig von Wetter oder Tageszeit bereit, im Notfall alles für Menschen in einer Notsituation zu geben.“

Vor 30 Jahren wurde der Stadtverband der DLRG gegründet. Das Brückenschwimmen, die Schwimmausbildung Brandenburger Kinder und natürlich die Arbeit als Rettungsschwimmer gehören zu den Aufgabenfeldern der Ehrenamtler.

Die Ehrenamtler der DLRG waren zudem neben zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen Sportveranstaltungen auf der Regattastrecke auf dem Beetzsee sowie bei vielen weiteren Veranstaltungen als Wasserretter und Sanitäter im Einsatz. Dazu zählen die Weltmeisterschaften im Kanu, Europameisterschaften im Rudern, das Havelfest, das Baumblütenfest in Werder oder auch die Betreuung von nationalen und internationalen TV- und Kinofilmproduktionen. Darüber hinaus halfen sie Bürgern und Touristen auf und am Wasser – ob festgefahrene Hausboote, defekte Bootsmotoren oder verlorene Brillen im Wasser – die Wasserretter unterstützten bei kleinen und großen Problemen.

Ehrenamtlich in den Kitas unterwegs

„Neben unseren Ausbildungen im Schwimmen, Rettungsschwimmen und der Ersten Hilfe waren auch unsere Kindergarten-Teamer für die Kinder da, um ihnen wichtiges Wissen und Fähigkeiten für die Sicherheit am und im Wasser zu vermitteln“, sagt Michaelis. Dafür waren sie in zahlreichen Kindergärten unterwegs, um die Kinder spielerisch an die wichtigsten Sicherheitsregeln heranzuführen. „Dafür belegte unser Team 2018 auch im Bundesausscheid beim Wettbewerb ’Sterne des Sports’ den vierten Platz und wurde mit einem goldenen Stern ausgezeichnet, sowie einem Stern in Bronze und in Silber auf kommunaler und Landesebene“, erinnert sich der Brandenburger DLRG-Vorsitzende stolz.

Danke für die Unterstützung

Für die Vereinsarbeit ist der Stadtverband immer auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen, Privatpersonen und Sponsoren angewiesen sein. „Daher wollen wir uns an dieser Stelle bei all den Helfern bedanken, die sich in den letzten drei Jahrzehnten in unserem Verein eingebracht haben. Ohne diese materiellen und finanziellen Hilfen sowie zahllosen Stunden wäre es uns kaum möglich gewesen, uns als wichtige Hilfsorganisation in unserer schönen Stadt Brandenburg an der Havel zu etablieren und stetig zu erweitern. Unser Dank gilt natürlich auch allen Behörden und Organisationen, mit denen wir in all der Zeit erfolgreich zusammengearbeitet haben“, erklärt Michaelis.

Einfach mitmachen

Unterstützer, die tatkräftig mithelfen wollen, werden immer gesucht. Die Aufgabenfelder sind vielfältig – vom Vorstand bis zur Einsatzkraft geschieht alles in ehrenamtlicher Arbeit. Wer Teil des Teil Teams werden möchte, kann sich per E-Mail an info@sv-brandenburg.dlrg.de oder telefonisch unter 0171/317 9602 melden. „Neben der Arbeit im Wasserrettungsdienst, dem Katastrophenschutz, der Ausbildung im Schwimmen und Rettungsschwimmen, der Ersten Hilfe oder der Unterstützung bei der Pflege und Wartung unserer Technik gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen“, wirbt Benedikt Michaelis für neue Ehrenamtler.

Ein Blick zurück auf 30 Jahre

Aufgrund der politischen Umbrüche der Wendezeit wurde der Wasserrettungsdienst (WRD) der DDR in Brandenburg an der Havel aufgelöst. Da viele der Rettungsschwimmer des WRD eine solche Hilfsorganisation für die von Gewässern umgebene Stadt Brandeburg jedoch für unabdingbar hielten, beschlossen sie, der DLRG beizutreten. Am 20. Dezember 1990 fand die Gründungsversammlung statt. Anwesend waren 30 Gründungsmitglieder, die den ersten Vorstand wählten und die erste Satzung verabschiedeten.

Im Anschluss folgte die schwierige Zeit des Aufbaus erster Strukturen und die Gewinnung weiterer Unterstützerinnen und Unterstützer. Im alten Stadtbad wurden zunächst Rettungsschwimmer ausgebildet und Kindern das Schwimmen beigebracht. Auch das Brückenschwimmen wurde erstmalig am 6. Juli 1991 mit Unterstützung in Form von Kräften, Booten und Technik durch den Bezirk Berlin-Kreuzberg der DLRG durchgeführt. Das Brückenschwimmen findet auch heute noch statt und Unterstützung kommt weiterhin vom Landesverband Berlin der DLRG. Viele weitere Helfer der DLRG aus der Region und aus anderen Organisationen sind währenddessen hinzugekommen und unterstützen ebenso.

Mit Rettungsbooten in den Einsatz

Im Jahr 1993 erhielt der Stadtverband das erste Rettungsboot (RTB) – getauft auf den Namen „Rose“ – als Spende. Wenige Jahre später kam das RTB „ Nivea“ als Dauerleihgabe des Landesverbandes hinzu. Beide Boote sind ehemalige Boote der NVA der DDR, wurden in den 80er-Jahren gebaut und sind heute noch Eigentum des Stadtverbands.

Das RTB „ Nivea“ wurde in den vergangenen fünf Jahren aufwendig und in großen Teilen in Eigenarbeit von DLRG-Kräften zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben restauriert und kann voraussichtlich zum Jahreswechsel wieder in den Dienst gehen. Das RTB Rose war bis Ende 2019 im Einsatz und hat einen ebenso hohen Restaurierungsbedarf und müsste eigentlich ersetzt werden.

Eine Station an der Regattastrecke

Zusammen mit dem ersten RTB gab es 1993 auch die Möglichkeit eine Wasserrettungsstation an der Arke in Kirchmöser zu errichten. Dieser Standort wurde schnell verworfen, da der Standort ungeeignet war. Die Gebäude waren „Ruinen“. Es gab keinen Strom, keine sanitären Anlagen und der Standort war für unsere Jugend schlecht zu erreichen.

Im Jahr 1995 konnte dann mit Unterstützung von Spendern und der Stadt der Standort auf dem Gelände der Regattastrecke errichtet werden. Hierfür wurden drei Baucontainer gespendet und auf dem Gelände platziert. Dies ist bis heute der einzig Standort und die einzige Möglichkeit für die Organisation, Lagerung und Durchführung für den Einsatz, Ausbildung sowie die Vorstands- und Vereinsarbeit.

Hoffnung auf zeitgemäße Technik

„Gerne würden wir unsere Boote, die älter als unser Stadtverband sind, durch aktuelle zeitgemäße Technik ersetzen und unsere bauliche Situation weiter voranbringen. Denn viele Gegebenheiten haben großen Verbesserungsbedarf. Doch dies ist für uns aktuell und auch in der absehbaren Zukunft finanziell nicht leistbar. Dennoch ist der Wille unserer Kameradinnen und Kameraden nach wie vor unermüdlich, dies zu verbessern und für unsere Ziele einzutreten. Für die Menschen da zu sein“, heißt es vom Vorstand des DLRG-Stadtverbands.

