Brandenburg/H

Die Kommunalpolitiker in Brandenburg/Havel haben an diesem Mittwoch den Beigeordneten Wolfgang Erlebach (Linke) nach acht Jahren im Amt verabschiedet. Erlebach war seit 2013 für die Bereiche Soziales, Gesundheit, Jugend und Kultur verantwortlich.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) sprach in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) von Jahren, in denen Brandenburg an der Havel auch dank Erlebachs Engagements positive Veränderungen erlebt habe.

Der Beigeordnete habe immer mehr als nur seine Pflicht erfüllt, sagte Scheller. Der Oberbürgermeister erwähnte beispielhaft Erlebachs Beitrag zum Teilhabeplan, zur frühkindlichen Bildung und zur Bewältigung der enormen Herausforderungen, vor denen die Stadt stand, als 2015 und in den Folgejahren viele Flüchtlinge nach Brandenburg an der Havel kamen.

Stest habe der Sozialbeigeordnete die Brandenburger in dieser Situation über den aktuellen Stand der Dinge informiert und über die Planungen für zusätzliche Standorte von Unterkünften, die mit der damals von Woche zu Woche steigenden Zahl an Hilfesuchenden eingerichtet wurden.

Der Oberbürgermeister sprach den scheidenden Beigeordneten zudem als eine Art Leidensgenosse an. Auch Erlebach habe es erleben müssen, „missverstanden zu werden oder Missstände zur Last gelegt zu bekommen, für die Sie manchmal gar nicht verantwortlich waren“.

Leider seien manchmal auch Anfeindungen zu verzeichnen, sagte Scheller, ohne ins Detail zu gehen. Vielmehr sprach er von „Grenzen, in denen die Dinge die sachliche Ebene verlassen“.

Der Oberbürgermeister bescheinigte dem auch für Gesundheit zuständigen Beigeordneten, er habe es in der Pandiemiezeit dazu beigetragen, „Notwendiges zu organisieren und zu vermitteln, für Akzeptanz von schwierigen und trotzdem schnell zu treffenden Entscheidungen zu sorgen und diese weiter zu tragen“.

Scheller würdigte zum Abschied am Monatsende die „immer von gegenseitigem Respekt und von einem hohen Maß an Loyalität geprägte Zusammenarbeit“ mit Wolfgang Erlebach. Der Linken-Politiker gab das Kompliment in seiner kurzen Abschiedsrede vor den Stadtverordneten zurück und wurde anschließend mit Applaus bedacht.

Von Jürgen Lauterbach