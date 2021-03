Stadtverordnete sollen sich testen lassen

Brandenburg/H

Walter Paaschen (CDU), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel (SVV) hat die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die Gäste aufgefordert, sich vor der nächsten monatlichen Sitzung am 31. März einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.

Paaschen erklärte in einer Pressemeldung dazu: „Wir reden alle darüber und wollen alle schnellstmögliche Lockerungen. Dafür müssen wir aber auch etwas tun. Testen gehört dazu.“ Deshalb fordere er alle Stadtverordneten und Gäste auf, sich vor der nächsten SVV testen zu lassen. Dafür stünden ab 15 Uhr am 31. März Testmöglichkeiten des DRK im Foyer des Brandenburger Theaters bereit, wo an diesem tag die SVV wieder tagt.

Ralf Krombholz (Grüne) Quelle: Jast

Der grüne Stadtverordnete Ralf Krombholz zeigte sich zufrieden und amüsiert ob der Ankündigung seines CDU-Kollegen Paaschen. „Schön, dass Herr Paaschen doch noch tätig geworden ist, nachdem ich ihn nachhaltig dazu angehalten habe“, meint Krombholz.

In der Tat hatte ihn Krombholz bereits vor gut einer Woche am 18. März angeschrieben: „Ich rege an, dass die Stadtverordneten sich vor der Sitzungsteilnahme zukünftig einem Corona-Schnelltest unterziehen mögen. Ich jedenfalls werde mich vor der Sitzung am Klinikum frei testen lassen. Vielleicht können Sie ja eine entsprechende Anregung an die Stadtverordneten weiter geben.“

Am 23. März wollte dann Krombholz wieder per Mail wissen, was denn aus dem Vorschlag geworden sei. Nun liegt ein Ergebnis vor. „Wir müssen auch etwas tun“, schreibt Paaschen und empfiehlt die Testung. Hartnäckigkeit lohnt sich also, macht Krombholz klar.

Von Benno Rougk