Ziesar

Der CDU-Stadtverordnete Bernd Gobel muss sich unangenehmen Fragen stellen. Und zwar im Rahmen eines beim Brandenburger Amtsgericht anhängigen Strafverfahrens. Hat Gobel tatsächlich einen Rettungswagen, der zu einem Notfall unterwegs war, bedrängt und behindert? So sieht es jedenfalls die Potsdamer Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift, die bei der öffentlichen Verhandlung am Mittwoch verlesen wurde. Die Strafverfolgungsbehörde sieht die Vorwürfe als so gravierend an, dass sie den bekannten Kommunalpolitiker und Vorsitzenden des örtlichen Motorsportclubs für „ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges“ hält.

Zum Notfall in Ziesar unterwegs

Eine Entscheidung wird frühestens am 18. August erwartet. Dann wird die Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Scherer fortgesetzt. Immerhin ergibt sich nach der Beweisaufnahme ein erstes Bild von der Situation, wie sie sich am 11. Mai vormittags gegen 9.30 Uhr auf der Schopsdorfer Chaussee abgespielt haben soll. „Wir waren von der Rettungswache mit Blaulicht und Martinshorn kommend zu einem internistischen Notfall in die Innenstadt unterwegs“, erinnert sich der als Zeuge geladene Rettungssanitäter und Fahrer des Rettungswagens, Kevin Kujat. Vor dem Abzweig Mühlentor (Großer Kiepenkerl) musste er das Fahrzeug zum ersten Mal abbremsen, weil sich der aus der Nebenstraße kommende Angeklagte mit seinem Auto vor den Rettungswagen setzte. Zu diesem Zeitpunkt war der Rettungswagen ungefähr 200 Meter entfernt.

Die beiden Rettungsdienstmitarbeiter Kevin Kujat (l.) und Kai Dame erheben schwere Vorwürfe gegen den Stadtverordneten Bernd Gobel aus Ziesar. Er soll ihren Einsatzwagen nicht vorbeigelassen haben. Eine richterliche Entscheidung steht noch aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach Aussage des Rettungssanitäters scheiterten mehrere Überholversuche, weil der Pkw-Fahrer diese aktiv behindert haben soll. „Setzten wir zum Überholen an, zog der Fahrer sein Auto nach links. Der Angeklagte machte auch keine Anstalten seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen zu bringen oder auf Einfahrten auszuweichen“, beschrieb Kujat die Situation, wie er sie so noch nie in seiner vieljährigen Tätigkeit beim Rettungsdienst erlebt habe. Etwa 500 Meter bis zum Abzweig Frauentor zog sich die erzwungene Langsamfahrstrecke hin. Normalerweise ist der Rettungswagen auf der Schopsdorfer Chaussee mit 60 bis 70 Stundenkilometer unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war es Tempo 30. Der Hubschrauber mit dem Notarzt war bereits in der Luft. „Wir haben etwa eine Minute verloren, dabei kommt es in lebensbedrohlichen Situationen auf jede Sekunde an“, so der Rettungssanitäter.

Bernd Gobel Quelle: Frank Bürstenbinder

Einen ordentlichen Schreck gab es für das Promedica-Rettungsteam in Höhe Abzweig Frauentor. Der vorausfahrende Angeklagte leitete ohne Vorankündigung eine Vollbremsung ein. „Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, musste ich ebenfalls voll abbremsen. Das Rettungsfahrzeug zog etwas nach links, so dass der Gegenverkehr ausweichen musste. Ein Pkw fuhr gegen den Bordstein“, erinnerte sich Kujat. Wie sein Beifahrer, der Notfallsanitäter Kai Dame, dem Gericht berichtete, soll Gobel beim anschließenden Vorbeifahren des Rettungswagens „gegrinst“ haben.

Bernd Gobel weist Vorwürfe zurück

Gobel selbst äußerte sich während der Verhandlung nicht zu den Anklagepunkten. Gegenüber der MAZ sagte der Stadtverordnete: „Die Vorwürfe sind haltlos. Als Dienstleister für einen Erdgas-Störungsdienst bin ich selbst Blaulichtfahrer und weiß, wie man sich zu verhalten hat.“ Die Straßenverkehrsordnung schreibt für den Fall des Sonder- und Wegerechts vor, dass man freie Fahrt gewähren muss. Für Gobels Anwalt Jürgen Scherz ist jedoch das letzte Wort noch lange nicht gesprochen: „Wir werden uns beim nächsten Verhandlungstag zur Sache äußern.“ So hat Scherz Zweifel, ob sein Mandant auf der Schopsdorfer Chaussee jederzeit dem Rettungswagen durch rechts ranfahren hätte Platz machen können. Dass die Verhandlung erst am 18. August fortgesetzt wird, hat mit einem zweiten angehängten Verfahren zu tun. Dabei wird Gobel das Verschwinden eines Barkas B 1000 in Wiesenburg zur Last gelegt. Es müssen noch Zeugen gehört werden.

Von Frank Bürstenbinder