Brandenburg/H

In der Stadt Brandenburg gibt es einen weiteren bekannten Fall einer Infektion mit Covid-19- Das hat die Verwaltung am Mittwoch bekanntgegeben. Das geht aus der am Mittwoch von der Verwaltung veröffentlichten Statistik hervor. Demnach gibt es insgesamt 56 bekannte Infektionsfälle.

Darüber hinaus sind 44 Einwohner der Havelstadt von ihrer Corona-Erkrankung genesen.

Ärzte und Schwestern des städtischen Klinikums behandeln derzeit elf Corona-Patienten in ihrem Krankenhaus. Von diesen sind neun im Umland gemeldet. Nach Angaben der Stadtverwaltung leben derzeit 60 Menschen in Brandeburg an der Havel in Quarantäne.

Von Philip Rißling