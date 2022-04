Bad Belzig

Sanfte Hügel, dichte Wälder und Landschaft, soweit das Auge reicht: Willkommen im Naturpark Hoher Fläming in Brandenburg. Mittendrin liegt Bad Belzig, die malerische Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark. Eine gute Autostunde südwestlich von Berlin locken Fachwerkhäuser, romantische Gassen und die Stein-Therme Besucher in den Kurort. In diesem Jahr feiern die gut 11.000 Einwohner das 1025-jährige Bestehen ihrer Stadt. Wandern, Natur und entspannen im Solebecken – hier lebt man, wo andere Urlaub machen.

Doch die Stimmung ist derzeit alles andere als entspannt. Ein handfester Skandal erschüttert seit Monaten das Fläming-Städtchen. Die kommunale Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) musste kurz vor Weihnachten überraschend die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Die eben noch gesunde Firma ist plötzlich zahlungsunfähig.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH betreibt das Heizwerk Klinkengrund in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Warentermingeschäfte in kaum fassbarer Dimension haben das Unternehmen ruiniert. Die Rede ist von einem Schaden im achtstelligen Eurobereich. Hauptgläubiger ist der Energieriese Vattenfall. Dem Vernehmen nach soll es um bis zu 22,5 Millionen Euro gehen.

Doch wer trägt die Schuld an dem Desaster? Darüber ist nun ein handfester Streit in der Kurstadt entbrannt. Denn ganz so einfach, wie es anfangs schien, ist die Lage nicht.

Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nicht gegen Ex-Chef der Stadtwerke Bad Belzig

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelte zwar wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen den im November 2021 fristlos entlassenen Stadtwerkechef Hüseyin Evelek.

Hüseyin Evelek war bis November 2021 Chef der Stadtwerke in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Er sollte „mutmaßlich grob pflichtwidrig“, so die Anwälte der Stadtwerke von der renommierten Kanzlei Voigt-Salus, das kommunale Unternehmen „in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage“ gebracht haben.

Doch die Staatsanwaltschaft teilte Ende März mit, dass sie kein Ermittlungsverfahren gegen Evelek einleiten werde. Der Anfangsverdacht der Untreue sei nicht erhärtbar, hieß es. „Die Staatsanwaltschaft sieht sich nicht zur Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen berechtigt“, erklärte Sprecher Sebastian Thiele.

Dem früheren Stadtwerkechef Evelek wird auch vorgeworfen, nicht rechtzeitig Gas und Strom für dieses Jahr besorgt zu haben. Die Lieferungen mussten teuer am sogenannten Spotmarkt nachgeordert werden. Bei den dramatisch gestiegenen Preisen ein zusätzliches Desaster. Die eigentlich klamme Kommune sprang mit einem kurzfristigen Darlehen über 1,6 Millionen Euro ein.

Strafanzeige der Stadt Bad Belzig umfasst rund 450 Seiten

Die Prüfung der Staatsanwaltschaft hatte drei Monate gedauert. Die Anzeige der Stadt soll rund 450 Seiten umfassen. Die Anwälte der Stadt hatten sie im Dezember 2021 erstattet. Der Skandal um die Börsengeschäfte war im November aufgeflogen.

Derweil kontrolliert nun der am 30. März 2022 vom Amtsgericht Potsdam bestellte Sachwalter Jürgen Spliedt die Geschäfte. Das Gericht ordnete die Insolvenz in Eigenverwaltung an. Die Kunden sollen jetzt horrende Preise für Fernwärme und Gas zahlen. Die Lieferung von Strom wurde zum Jahresende eingestellt.

Jürgen Spliedt ist Rechtsanwalt in Berlin und Sachwalter der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Spliedt Rechtsanwälte

„Wir kleinen Leute müssen jetzt die Zeche zahlen“, bringt es eine verzweifelte Einwohnerin auf den Punkt. Ihre Fernwärmekosten haben wegen der Pleite um 135 Prozent zugelegt. Wie sie bangen nun viele Bad Belziger schlicht um ihre wirtschaftliche Existenz.

Stadtwerke Bad Belzig haben Warentermingeschäfte abgeschlossen

Dabei sind Warentermingeschäfte mit Großkonzernen nicht unbedingt das Aufgabenfeld der SWBB.

Zocken mit Energie Bei einem Warentermingeschäft verpflichten sich Käufer und Verkäufer, einen Abschluss nicht sofort, sondern erst in der Zukunft zu realisieren. Auf dem Markt für Rohstoffe und Energie geht es darum, sich gegen Preisschwankungen abzusichern. An der Strombörse EEX in Leipzig werden europäische Stromprodukte, Erdgas, CO2-Emissionsrechte, Metalle und Agrarprodukte gehandelt. Leerverkäufe sind hochspekulative Handelsformen. Man verkauft etwas (hier: Strom), das man noch nicht besitzt. Dann versucht der Verkäufer, das Produkt an der Strombörse zu einem günstigeren Preis zu erwerben, als er es verkauft hat. Dadurch entsteht ein Gewinn. Wenn der Verkäufer einen höheren Preis bezahlen muss als erwartet, dann macht er Verluste – unter Umständen so viel, dass er zahlungsunfähig wird.

Der zu 100 Prozent städtische Betrieb mit seinen knapp 25 Mitarbeitern und rund 7,5 Millionen Euro Eigenkapital soll die Einwohner von Bad Belzig mit Gas und Fernwärme versorgen, Trinkwasser liefern und Abwasser beseitigen. 2017 war das Unternehmen in das Stromgeschäft eingestiegen. Ungefähr 1000 Kunden gab es in dieser Sparte. Die meisten beziehen ihren Strom jetzt von den Stadtwerken EWP in Potsdam.

Bad Belzigs Einwohner reiben sich noch immer erstaunt die Augen. Hier? Bei uns? Wie konnte das passieren?

Mitarbeiter der EEX arbeiten im Marktsteuerungsraum der Energiebörse EEX in Leipzig. Quelle: Jan Woitas/DPA

Der Grund dafür würde als Serienstoff taugen. Ein Manager aus der brandenburgischen Provinz will Vattenfall mit Leerverkäufen abzocken und fährt dabei ein kerngesundes Mini-Stadtwerk an die Wand. Und das ganz offensichtlich unter den Augen des Bürgermeisters und des Aufsichtsrates. Denn die wussten wohl ganz gut Bescheid über die Geschäfte an der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig. Vermutlich war man sogar hocherfreut über die anfangs wundersame Geldvermehrung.

Stadtwerke Bad Belzig erzielten 2020 mehr Umsatz im Stromgeschäft

Kaufen, verkaufen und schon steigt der Umsatz in ganz andere Dimensionen. In der Bilanz für das Jahr 2020 tauchen so vier Millionen Euro mehr auf.

Alles, was man bisher über den Stadtwerkeskandal weiß, legt nahe, dass Evelek wohl nicht aus privater Geldgier gezockt hat, sondern vielmehr, um sein Ansehen zu erhöhen und womöglich mit dem Geld aus den Spekulationen einen Stadtkonzern zu bauen.

Die Stein-Therme in Bad Belzig bei Nacht. Quelle: Martin Schieder

Er soll den kühnen Plan gehabt haben, die ebenfalls kommunale Kurgesellschaft mit der Stein-Therme und die städtische Wohnungsgesellschaft Bewog mit mehr als 1200 Wohnungen zu übernehmen, sagen Insider. Ein wenig erinnert das an Wendelin Wiedeking, den einstigen Porsche-Manager, der Mitte der Nullerjahre von Stuttgart aus den VW-Konzern aufkaufen wollte. Es lief bekanntlich andersrum.

Hüseyin Evelek startete 2019 als Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig

Um zu verstehen, wie es zu diesem Desaster um die Stadtwerke in Bad Belzig kommen konnte, muss man gut drei Jahre zurückschauen.

Damals, im Januar 2019, ist die Welt noch in Ordnung. Hüseyin Evelek, der smarte Energiemanager aus Hannover, übernimmt die kleine Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Zuvor war der studierte Wirtschaftsingenieur bei den Stadtwerken in Stuttgart Leiter für urbane Energiesysteme. Hier kümmerte er sich um den Vertrieb von Wärme, Strom und Gas. Auch Photovoltaik und Elektromobilität waren seine Themen. Er ist ein ausgewiesener Fachmann.

Mit seinem Kommen 2019 sind viele Hoffnungen verbunden, denn seine beiden Vorgänger hatten jeweils nach nur kurzer Zeit den Job wieder gewechselt. Der eloquente und stets freundliche Evelek versprach also einen Neubeginn. „Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren gemeinsam meistern“, sagte der damals 49-Jährige seinerzeit der MAZ.

Große Ambitionen für die kleinen Stadtwerke Bad Belzig

Und er hatte sich viel vorgenommen. Moderner, effizienter, größer, das war sein Anspruch für die kleinen Stadtwerke der mittelmärkischen Kreisstadt. Wenn er mit seiner schwarzen Dienst-E-Klasse durch den Ort rauschte, ließ er keinen Zweifel an seinen Ambitionen.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) während der außerplanmäßigen Sitzung Stadtverordnetenversammlung in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig . Quelle: Heike Schulze

Mit dem Bad Belziger Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) verstand Evelek sich offenbar auf Anhieb. Leisegang, der frühere Trommler der Kultband Keimzeit, schloss schnell Freundschaft mit dem neuen Stadtwerkechef. Und er ließ ihn offenbar gewähren. Die beiden Männer, so berichten es Zeugen, sprachen sich mit ihren Spitznamen an und gingen oft gemeinsam essen.

Für den Bürgermeister und seine Kollegen vom Aufsichtsrat waren die Börsengeschäfte des SWBB-Bosses also vermutlich gar nicht so überraschend, wie sie jetzt glauben machen wollen. Das legen auch Aussagen des früheren Leiters der Abteilung Energiewirtschaft der SWBB, Harald Lacher, nahe. Er war einige Zeit zuständig für den Einkauf von Gas und Strom. Weil er selbst mit den Spekulationen nichts zu tun haben wollte und, wie er sagt, mit Eveleks Geschäftsgebaren nicht zurechtkam, warf er Anfang 2020 das Handtuch und bat um einen Aufhebungsvertrag.

Auf dem Dach der Oberschule Bad Belzig haben die Stadtwerke eine Photovoltaikanlage bauen lassen. Der damalige Geschäftsführer Hüseyin Evelek (r.) und Harald Lacher, der damalige Leiter für Energiewirtschaft, begutachten im Juli 2019 den Baufortschritt. Quelle: Thomas Wachs/Archiv

„Sie alle wussten Bescheid, seit Jahren“, sagte der Ingenieur kürzlich in einem Gespräch mit der MAZ. Evelek sei durchaus erfolgreich beim Spekulieren gewesen. „Er hat gerne damit herumgeprahlt“, erinnert sich Lacher. „Er hat laufend dem Aufsichtsrat über den erfolgreichen An- und Verkauf von Strom mit einem daraus resultierenden günstigeren Beschaffungspreis in den Sitzungen berichtet“, sagt er. „Ich selber habe an den Folien für den Aufsichtsrat im Bereich Energiewirtschaft mitgewirkt.“

Nach Harald Lachers Weggang aus dem Unternehmen war dann offenbar auch das übliche Vier-Augen-Prinzip außer Kraft gesetzt. Darüber hatte der besorgte Energiewirtschaftler den Aufsichtsratsvorsitzenden Tobias Paul (CDU) in einer eindringlichen Mail vom 14. Februar 2020 informiert. „Eine Antwort habe ich bis heute nicht bekommen“, sagt Harald Lacher. Die Mail von damals liegt der MAZ vor.

Bürgermeister Roland Leisegang erteilt städtischer Kontrolleurin Hausverbot

Ins Bild passt, dass Roland Leisegang im Februar 2019, einen Monat nach Eveleks Dienstantritt bei der SWBB, der damaligen städtischen Beteiligungsmanagerin Doreen Wassermann ein Hausverbot für die Stadtwerke erteilte. Sollte Evelek also womöglich freie Bahn für seine Spekulationen haben?

Leisegang und der Aufsichtsratsvorsitzende Tobias Paul (CDU) wollen sich dazu nicht äußern. Sie verweisen immer wieder auf ihre „Schweigepflicht im laufenden Verfahren“. Für die Krisenkommunikation nach außen hat Leisegang eine Berliner PR-Agentur beauftragt. Zudem stehen etliche Anwälte unter Vertrag. Leisegang ist inzwischen für längere Zeit krankgeschrieben. Das Gerücht um einen Burnout macht in der Stadt die Runde.

Hüseyin Evelek war schon geraume Zeit vor seinem Rauswurf im November 2021 krankgeschrieben. Trotz mehrfacher Anfragen ist er offenbar ebenfalls nicht zu einer Stellungnahme bereit. Dabei wird der geschasste Stadtwerkechef jetzt zum einzigen Schuldigen in dieser Angelegenheit stilisiert. „Bei allen Angehörigen des Aufsichtsrats und Mitarbeitenden der Stadtwerke Bad Belzig herrscht große Bestürzung über den Vertrauensbruch und die daraus entstandenen Schäden“, hatten Leisegang und Paul vor einiger Zeit schon dazu erklärt. Die einstige Buddy-Connection ist wohl zerbrochen.

Der Stadtverordnete Tobias Paul (CDU) ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der SWBB. Quelle: Rüdiger Böhme

Und was macht der Aufsichtsrat? Womöglich sind ehrenamtliche Stadtverordnete schlicht überfordert mit so einer Aufgabe, die in privaten Firmen Profis übernehmen.

Wirtschaftsweiser Gustav Horn ist Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig

Bittere Ironie an der Geschichte ist, dass der bekannte Wirtschaftsprofessor Gustav Horn (SPD) im Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH sitzt. Der Mitbegründer des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung war früher einer der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung. Doch auch Horn verweist auf sein Schweigegebot. Allerdings hat der Sozialdemokrat, der Mitglied im Bundesvorstand der SPD ist, die jetzt angelaufene politische Aufarbeitung des Skandals mit bewirkt.

Nun sind nämlich auch die Stadtverordneten nach einer wochenlangen Schockstarre erwacht und haben in einer außerplanmäßigen Sitzung die Bildung eines Sonderausschusses zur politischen Aufarbeitung dieses Skandals beschlossen. „Ich glaube, hier in diesem Rahmen werden wir nicht die Antworten bekommen, die wir alle bekommen wollen“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Claudia Wipfli mit Blick auf die Stadtverordnetenversammlung ihr Anliegen. Sie hatte, ebenso wie die SPD, den Antrag eingebracht.

Bürgermeister Roland Leisegang auf dem Weg zu der außerplanmäßigen Stadtverordnetenversammlung am 16. Februar 2022. Viele Bürger fühlen sich belogen und fordern seinen Rücktritt. Quelle: Franziska von Werder

Mit mutigen Whistleblowern haben allerdings die Mitglieder der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen die Aufdeckung dieses wohl bisher größten Stadtwerkeskandals im Land Brandenburg angeschoben. Und davon gab es schon einige.

Einwohner von Bad Belzig fordern Rücktritt von Bürgermeister Roland Leisegang

Offenbar sind gerade kleine und zumeist von Laien im Aufsichtsrat kontrollierte kommunale Betriebe besonders anfällig für dubiose Machenschaften. Das bisherige Schweigen der Verantwortlichen ist in den Augen der Einwohner fast genauso schlimm, wie die Börsenzockerei mit ihrem Geld. Rücktrittsforderungen von Bürgern werden immer lauter. Mittlerweile gab es auch eine Online-Petition zu Leisegangs Abwahl. Nur die Volksvertreter halten sich noch zurück.

Es läuft ohnehin nicht gerade gut für den Bürgermeister. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark plant für die kommenden Jahre den Umzug von großen Teilen seiner Verwaltung nach Beelitz-Heilstätten, näher ran an Berlin, wo ohnehin viele der gut 1000 Behördenmitarbeiter leben. Die Kreisstadt bangt um ihren Kreissitz.

Das Landratsamt von Potsdam-Mittelmark ist in der Niemöllerstraße 1 in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Die denkmalgeschützte Burg Eisenhardt, das Wahrzeichen der Stadt, steht seit Jahren zu großen Teilen leer. Mit dem früheren Pächter des dortigen Burghotels liegt die Stadt seit geraumer Zeit in einem Rechtsstreit. Die Rede ist auch hier von einem Schaden in Millionenhöhe.

Und ob die mit großem Bahnhof im Sommer vorigen Jahres angekündigte Ansiedlung einer privaten Reha-Klinik mit einem dazugehörigen Vier-Sterne-Hotel neben der Stein-Therme keine Luftnummer wird, steht noch aus.

Investor aus Kuwait möchte private Reha-Klinik in Bad Belzig bauen lassen

Der Investor aus Kuwait möchte nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag verbauen und einige hundert Arbeitsplätze schaffen. Da kommt der Skandal um die Stadtwerke zur Unzeit.

Beim Energieriesen Vattenfall will man am liebsten auch nichts zu dieser Angelegenheit sagen. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage der Märkischen Allgemeinen allerdings schon im Dezember 2021 die gemeinsamen Deals.

Vattenfall schweigt zu Leerverkäufen der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Warentermingeschäfte seien in dieser Branche nicht unüblich, hieß es. Auch sei nicht immer ersichtlich, ob es sich dabei um Leerverkäufe handele. „Da die Stadtwerke Bad Belzig die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt haben, bitten wir um Verständnis, dass wir uns nicht zu laufenden Verfahren äußern“, teilte der Konzern dann mit.

Wie es jetzt weitergeht, ist noch völlig offen. Dem Vernehmen nach soll sich die Entsorgungsfirma Remondis um die Übernahme der Stadtwerke Bad Belzig GmbH bemühen. Es gebe jedoch noch andere Interessenten, sagte Sachwalter Jürgen Spliedt. Noch sei keine Entscheidung gefallen.

Staatsanwaltschaft Potsdam prüft Anfangsverdacht auf Insolvenzverschleppung

Die Staatsanwaltschaft Potsdam muss sich nun allerdings weiter mit dem Thema befassen. Es liegt mittlerweile eine Anzeige eines Einwohners wegen des Verdachtes auf Insolvenzverschleppung gegen den früheren Stadtwerkechef Hüseyin Evelek vor. „Wir prüfen momentan noch, ob wir in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren einleiten müssen oder nicht“, erklärte Sprecher Markus Nolte.

Von Hermann M. Schröder