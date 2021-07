Brandenburg/H

„Kerstin“ hat ausgedient. Sie muss das Heizkraftwerk der Stadtwerke an der Upstallstraße verlassen, „Marion“ bekommt eine neue Gefährtin an die Seite gestellt. Es sind Maschinen, welche die Frauennamen bekommen haben. Genauer gesagt, Hochleistungsturbinen, mit denen normalerweise Flugzeuge, in diesem Falle aber Strom- und Dampferzeuger angetrieben werden.

Blick ins Innere der Hochleistungs-Gasturbine „Kerstin“, die ersetzt werden muss. Quelle: André Wirsing

Gebrauchte Turbnine aus Erfurt

Während „Marion“ vor wenigen Jahren erneuert worden ist, kommt nun „Kerstin“ an die Reihe. Für sie kommt eine gebrauchte Maschine aus Erfurt. Die Thüringer bauen ein komplett neues Kraftwerk. „So haben wir das gebrauchte Aggregat für einen Spottpreis bekommen und müssen nicht Millionen für ein neues ausgeben“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase.

Kaltstarts sind problematisch

Die „neue“ Turbine hat noch lange nicht die maximale Betriebslaufzeit erreicht, und sie hat kaum Kaltstarts absolvieren müssen. Das Material wird extrem beansprucht durch die Temperaturwechsel beim Kaltstart und beim Herunterfahren. In Erfurt ist die Turbine faktisch die ganze Zeit durchgelaufen. Das ist in Brandenburg an der Havel ein bisschen anders.

Turbinen laufen nur stundenweise

„Das Heizkraftwerk ist für unsere Verhältnisse überdimensioniert. Die Turbinen wurden früher 3000 bis 4000 Stunden pro Jahr gefahren, heute sind es maximal 1000 Stunden. Wir nehmen aber beispielsweise für die Wärmeversorgung lieber die Turbine als die Heizkessel, weil wir wegen der Kraft-Wärme-Kopplung eine zusätzliche Vergütung erhalten“, erläutert Haase. Dennoch laufen die Aggregate nur wenige Stunden, die Wärme wird gespeichert und den ganzen Tag über ins Netz gegeben.

Trasse von Premnitz

Für die Fernwärmeversorgung der Zukunft bauen die Stadtwerke demnächst eine 20 Kilometer lange Trasse von Premnitz nach Brandenburg an der Havel, genutzt wird die Abwärme der Abfallverbrennungsanlage. Dadurch werden bis zu 70.000 Tonnen Kohledioxid im Jahr eingespart. Das hat nicht nur einen Umweltaspekt, sondern durchaus auch einen finanziellen – weil seit diesem Jahr eine Abgabe auf produziertes Kohlendioxid erhoben wird. „Unter einer neuen Bundesregierung wird es auch nicht bei 25 oder 35 Euro pro Tonne bleiben. Insofern haben wir mit der Entscheidung vor vier Jahren zum Bau der Trasse alles richtig gemacht“, resümiert Haase.

Im Heizkraftwerk der Stadtwerke wird umgebaut, weil eine Hochleistungs-Gasturbine ersetzt werden muss. Quelle: André Wirsing

Kraftwerk als Reserve

Gleichwohl brauche man das 1997 errichtete Heizkraftwerk noch, das wahlweise mit Gas und mit Öl befeuert werden kann, weiter als Stand-by-Reserve: Im Falle eine Havarie oder Störung an der Trasse oder in der Verbrennungsanlage kann es schnell zugeschaltet werden, um die Versorgungssicherheit für die Brandenburger zu erhalten. Mit der neuen Turbine gebe es für dien nächsten 10 bis 15 Jahre erst einmal Ruhe.

Fernwärme für die Altstadt

Bei den Stadtwerken werden derzeit Pläne erarbeitet, um das Fernwärmenetz weiter auszubauen – besonders in der Altstadt. „Wir haben eine starke Nachfrage nach Anschlüssen, daran orientieren wir uns.“ Derzeit gibt es Abnehmer in der Klosterstraße (Stadtverwaltung) sowie in der Plauer Straße (Seniorenresidenz) sowie im Umfeld des Rathenower Torturms. „Wir prüfen eine Verbindung von dort in Richtung Nicolaiplatz, da können verschiedene Nachbarn im Umfeld angeschlossen werden.“ Das passiere zwar nicht heute oder morgen, aber in absehbarer Zukunft.

Von André Wirsing