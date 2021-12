Brandenburg/H

Aufgrund der hohen Inzidenzen auch in Brandenburg an der Havel und der aktuellen Hospitalisierungsrate im Land haben die Stadtwerke Brandenburg entschieden, das Kundencenter bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen. Eine Terminvereinbarung ist aktuell nicht möglich. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter geht vor“, so Mike Heuser, Leiter Shared Services der Stadtwerke und verantwortlich für den Bereich. „Selbstverständlich sind wir weiter für unsere Kunden da und beantworten alle Fragen zu Ihren Verträgen, Preisen oder Abrechnungen per Mail oder am Telefon. Gern können unsere Kunde auch rund um die Uhr unseren Online-Service nutzen. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.“

Kunden erreichen das Kundencenter per Mail unter kundenservice@stwb.de oder telefonisch unter 03381/7520. Die Telefone sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 bis 16 Uhr besetzt.

Von MAZ