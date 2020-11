Brandenburg/H

„Niemand wird bei uns gezwungen oder gedrängt, frühzeitig nach Hause zu gehen.“ Mit diesen Worten hat der Chefarzt der Gynäkologie am Städtischen Klinikum Brandenburg, Peter Ledwon, Stellung genommen zu dem Vorwurf, während der Pandemie würden Wöchnerinnen schlechter medizinisch versorgt als üblich. Diese Kritik hatte die Trechwitzer Hebamme Ailin Heinicke erhoben, die in Potsdam-Mittelmark und im Havelland junge Mütter und deren Neugeborene begleitet. Insbesondere äußerte die Hebamme, die bisher rund 2500 Neugeborene begleitet hat, die Kritik, dass selbst Erstgebärende von Kliniken gedrängt würden, schon Stunden nach der Geburt das Krankenhaus schon wieder zu verlassen.

„Es gibt ein Gespräch vor der Geburt, da wird immer die Möglichkeit der ambulanten Geburt besprochen“, so Ledwon. „Die Frauen können, viele Frauen wollen es auch, prinzipiell ihr Kind ambulant zur Welt bringen.“ Der Chefarzt weiter: „Es ist natürlich klar, dass wir in der Situation, in der wir zur Zeit sind, es ist ja eine Ausnahmesituation, auch die Vorteile einer ambulanten Geburt unter dem Aspekt bewerten, dass wir damit möglicherweise auch eine verminderte Exposition haben von Risikogruppen. Aber es wird keine Frau dazu angehalten, das Kind ambulant zur Welt zu bringen.“

Hans Kössel ist Chefarzt der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Brandenburg. Quelle: Städtisches Klinikum Brandenburg

In diesem Jahr haben deutlich mehr Frauen im Brandenburger Klinikum entbunden als im Vorjahr. Mit Stand 19. November haben 896 Schwangere im Kreißsaal der Klinik entbunden. Im gesamten Vorjahr waren es 948 Frauen. Die Klinik rechnet bis Jahresende mit insgesamt über 1000 Geburten in diesem Jahr und damit mit 50 bis 60 mehr als 2019.

Schwangere auch aus Rathenow

Die Zunahme hat zwei Gründe: Zum einen haben viele Frauen aus Potsdam in Brandenburg ihre Babys zur Welt gebracht, weil anders als am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in der Landeshauptstadt Väter in Brandenburg bei der Geburt dabei sein durften. Zudem gebe es die Problematik, „dass am Rathenower Krankenhaus der Kreißsaal um 18 Uhr schließt und deswegen sogar Frauen unter der Geburt mit dem Krankenwagen zu uns gebracht werden“, sagt Chefarzt Ledwon. „Dadurch sind wir abends und an den Wochenenden an der Grenze der Kapazität.“

Oberärztin Aileen Jagdhuhn ist seit 2019 Oberärztin auf der Entbindungsstation. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wenn die ganze Gesellschaft im Ausnahmezustand ist, geht es natürlich nicht völlig spurlos an der Gruppe der Schwangeren vorbei.“ Für sie gebe es Belastungen und Einschränkungen, „die aus meiner Sicht zumutbar und klein sind“.

Neun ambulante Geburten

Nach Angaben von Oberärztin Aileen Jagdhuhn sind die jungen Mütter im Schnitt 3,7 Tage auf der Wöchnerinnen-Station. „Damit liegen wir um 0,3 Tage über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Wir liegen damit auch um 0,1 über dem Bundesdurchschnitt.“ Die Kaiserschnittrate ist mit 28 Prozent in etwa gleich zum Vorjahr.

Die ambulante Geburt sei die Ausnahme, betonen Chefarzt und Oberärztin. Neun gab es bisher 2020. „Das sind meistens Ökos, die sich das wünschen“, so Ledwon. Auf die Frage, ob einer Schwangeren, die noch nie entbunden hat, eine ambulante Geburt überhaupt seriöserweise angeboten werden könne, sagte Ledwon: „Generell fragen wir aus medizinischer Sicht jede Patientin, ob sie sich in der Lage sieht, schon nach Hause zu gehen. Können Sie die Treppe laufen, fühlen Sie sich schwach, haben Sie Schmerzen?“ Komme als Antwort, sie glaube, klarzukommen, „geht die Patientin nach Hause. Es gibt da keine Regel.“

Fahrplan zur Entlassung

Nach Angaben der Oberärztin Aileen Jagdhuhn wird jede Frau am ersten Tag nach der Entbindung bezüglich der Entlassung „ein stationärer Fahrplan gemacht wird, wie sie es sich vorstellt und wie wir es uns vorstellen“. Standard sei, dass sie drei Tage nach der Geburt entlassen werde. Länger bleiben indes etwa die Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben. Rund 250 Frauen, das entspricht 28 Prozent, haben in diesem Jahr so ihr Kind zur Welt gebracht. Das entspricht nach Angaben von Kliniksprecher Björn Saeger in etwa der Zahl des Vorjahres.

Dass Neugeborene, die weniger als zwei Kilogramm wiegen, schon mit ihren Müttern nach Hause entlassen werden, kommt am Städtischen Klinikum nicht vor. „Ich weiß, dass es an Krankenhäusern in Berlin passiert“, sagt Oberarzt Mathias Müller von der Kinderklinik. „In Brandenburg muss es mindestens 2200 Gramm oder mehr wiegen.“ Das Kind müsse in der Lage sein, seine Körpertemperatur zu halten, Gewicht zuzunehmen und dürfe keine Atempausen haben.

Kinderkrankenschwester Beatrice Richter ist Abteilungsleiterin der Kinderklinik und Geburtsstation. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Hebamme Ailin Heinicke kritisiert auch, dass Babys entlassen werden, ohne die Untersuchung U 2 erhalten zu haben. Der wichtige Gesundheitscheck zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag könne auch „draußen erfolgen“, sagt Ledwon. Das bestätigt der Brandenburger Kinderarzt Jürgen Mey: „Die U 2 ist häufig in den Kinderarztpraxen. Ich mache dafür aber auch Hausbesuche bei den Familien.“

Das sagt der Kinderklinik-Chefarzt

Hans Kössel, Chefarzt der Kinderklinik sagt, „wir entlassen Kinder häufig am zweiten bis vierten Lebenstag, an denen noch viel passiert. Gelbsucht, Gewichtsverlust, Probleme mit der Ernährungsumstellung, es gibt noch sehr dynamische Veränderungen am Ende der ersten und am Anfang der zweiten Lebenswoche.“ Deswegen würden die U 2 auch gerne niedergelassene Kinderärzte selbst machen. Vor der Klinik-Entlassung werde jedes Baby „sehr umfangreiche, ausführliche Abschlussuntersuchung“, so Kössel.

Wenn man viele Geburten innerhalb eines Zeitraums habe, sei es eng auf der Wöchnerinnenstation. „Dann versucht man natürlich, die ein oder andere Frau zu entlassen, wo es vertretbar ist, dass sie geht.“

Anleitung zum Stillen wichtig

Doch in den ersten Tagen lernt eine junge Mutter erst das Stillen. Kinderkrankenschwester Beatrice Richter ist Abteilungsleiterin der Kinderklinik und Geburtsstation. „Wir checken, ob es mit dem Stillen klappt.“

Wie wichtig ist die Betreuung der Wöchnerin durch eine Hebamme noch im Krankenhaus? „Das ist schon sehr wichtig, man versucht, das Kind und die Mutter zu einer Einheit zu kriegen. Das braucht Training. Da sind auch drei Tage knapp. Wir sind sehr sensibilisiert, im Team mit den Kinderärzten und Gynäkologen zu überlegen, ob es gut klappt oder nicht“, sagt Beatrice Richter. „Wenn wir glauben, die Frau kommt noch nicht zurecht, würden wir empfehlen, dass sie länger bleibt.“ Doch 30 bis 40 Prozent der Frauen wollen nach Angaben von Oberärztin Jagdhuhn gar nicht stillen.

