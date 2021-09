Brandenburg/H

An allen Stellen wird das Städtische Klinikum größer, moderner und schöner. Nur ein Gebäude sticht da unansehnlich heraus, und das ausgerechnet an prominenter Stelle – das Laborhaus mit dem Medizinischen Versorgungszentrum direkt an der Hochstraße.

Plattenbau von 1981/82

Der in den Jahren 1981/82 auf zahllosen Bohrpfählen errichtete Plattenbau ist zwar im Inneren auf dem neusten Stand, doch außen blättert der Putz, die nunmehr überflüssigen Abzugs-Lamellen an Stirn- und Rückseite sehen nicht mehr schön aus, ebenso wenig die weinrot abgesetzten Fenstereinfassungen. Das soll sich nun ändern.

Klinikums-Technikchef Georg Riethmüller wird das Sanieren des Laborhauses leiten. Quelle: André Wirsing

Hohe Fördersumme von der ILB

„Im Juni 2020 habe ich einen Fördermittel-Antrag an die Landesinvestitionsbank ILB geschrieben zur Hüllensanierung, dieser wurde schließlich auch bewilligt“, sagt der Technikchef des Klinikums Georg Riethmüller. Immerhin kommen fast 928.000 Euro bei einer Gesamtinvestition von 1,25 Millionen Euro aus dem so genannten RENplus-Programm von EU und Land.

Ein Gewinn für die Hochstraße

„Es freut mich sehr, dass wir mit Hilfe der Förderprogramme eine energetische Sanierung des Hauses 6 realisieren können. Nicht nur die Energiebilanz des Gebäudes wird optimiert, auch das Raumklima und somit die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden insbesondere in den Sommermonaten verbessert. Darüber hinaus wird auch die neue Außenansicht des Gebäudes ein Gewinn für die Hochstraße sein“, sagt Klinikums-Geschäftsführerin Gabriele Wolter.

Aufs Dach passt nichts mehr

Saniert werden das Flachdach und die Eingangstüren, allein das Dach hat eine Fläche von 945 Quadratmetern. Hierauf kann keine Photovoltaikanlage installiert werden, weil auf dem Dach die Technik fürs Kühlen und die Luftumwälzung installiert ist.

im Medizinischen Versorgungszentrum Hochstraße sind verschiedene Praxen untergebracht. Quelle: André Wirsing

1647 Quadratmeter Fassade

Die Fassade erhält eine Wärmeisolierung, immerhin sind das 1647 Quadratmeter. Zudem müssen 270 laufende Meter Fensterbänke erneuert werden. Noch etwa 40 der insgesamt 140 Fenster sind auszutauschen. „Wir haben in den Vorjahren immer mal wieder welche erneuert, so dass es nun nicht mehr die ganz große Herausforderung ist“, sagt Riethmüller. Auch der Aufzug an der Rückseite des Gebäudes wurde bereits im Jahr 2019 ersetzt.

Die überflüssigen rostroten Lamellen verschwinden, nicht mehr benötigte Türen werden verschlossen, der Aufzugsschacht in einem Anthrazit-Grauton farblich vom vorherrschenden Weiß abgesetzt. Neue Lamellen sind im Treppenhaus zu installieren.

Einheitliches Erscheinungsbild

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zum benachbarten Haus 11 mit Apotheke, Pathologie und Laboren der Medizinischen Hochschule zu garantieren habe man wiederum das Architekturbüro MüllerKrieg verpflichtet, das auch schon den Neubau realisiert hat.

Viele Praxen im Haus

In dem 67,5 x 14 Meter großen und 8,50 Meter hohen Haus ist nicht nur das große Institut für Laboratoriumsmedizin für das ganze Klinikum in den beiden Obergeschossen untergebracht, sondern auch eine Gynäkologie-Praxis und eine Podologiepraxis im Erdgeschoss sowie die Praxis für Nuklearmedizin und Endokrinologie im Dachgeschoss. Wegen der Praxen wird das Haus auch als Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Hochstraße geführt. Das soll nun auch besser durch Beschilderung deutlich gemacht werden.

Arbeiten bis zum Juni 2022

Riethmüller bereitet nun die Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke vor, die Verträge sollen bis Januar geschlossen werden. dann erfolgt von Februar bis Ende Juni 2022 das Sanieren bei laufendem Betrieb.

Von André Wirsing