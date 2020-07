Brandenburg/H

Stand-Up-Paddling (SUP) ist die Sommer-Trendsportart schlechthin. Wer am Havelrand sitzt, sieht regelmäßig Stehpaddler vorbeiziehen. Der Bereich rund um die Jahrtausendbrücke entwickelt sich zu ihrem Catwalk. Im Bekanntenkreis stand zudem gefühlt jeder schon auf dem Brett. Nur ich nicht. Zeit, das zu ändern, dachte sich meine Redaktion – und prompt hatte ich Anja Lindelaub von Havel-SUP an der Strippe und einen Einweisungstermin vereinbart.

Eine wackelige Nummer

Wir treffen uns an einem sonnigen Nachmittag auf einem Steg an der Näthewinde. Anja Lindelaub kommt strahlend wie eine der Baywatch-Nixen mit einem Bord unter dem Arm auf mich zu. Da bekomme ich richtig Lust, loszulegen.

Kleidungstechnisch passt es schon einmal. Ganz in schwarz stehen wir nebeneinander. Leichte Sportklamotten und gegebenenfalls Badesachen hat Anja mir am Telefon empfohlen. Und ein Bändchen, damit mir die Brille beim potenziellen Sturz ins Wasser nicht flöten geht.

Brandenburg auf dem SUP-Board erkunden Das Stand-Up-Paddling ist grundsätzlich eine gute Sportart für Jedermann, unabhängig von Alter und Fitnesszustand. Wer sich auf dem SUP-Board sicher auf Brandenburgs Wasserstraßen bewegen will, dem kann eine Einweisung jedoch nicht schaden. Bei Havel SUP werden regelmäßig Einsteigerkurse angeboten, die etwa anderthalb Stunden dauern. Zum nächsten Termin am Donnerstag, 30. Juli, ab 16.30, sind nur noch wenige Plätze frei. Daneben bietet Anja Lindelaub diverse Touren, wie die Sunset-SUP-Tour in der Abenddämmerung oder die Miracle-Monday-Tour am ruhigen Vormittag an. Ganz neu ist die dreistündige Single-SUP-Tour, bei der es darum geht, neben der sportlichen Aktivität unkompliziert neue Leute kennenzulernen. Sie findet am Samstag, 25. Juli, von 18 bis 21 Uhr, statt. Alle Kurse und Touren sind auf sechs Plätze begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.havel-sup.de.

Im September 2019 hat Anja Lindelaub Havel-SUP gegründet, verleiht die Ausrüstung und bietet Kurse und Touren an. Zunächst stand sie weitgehend allein auf weiter (Wasser-)Flur. Mittlerweile ziehen immer mehr Anbieter nach. „Es ist ein richtiger Hype entstanden“, weiß Anja Lindelaub. Jeder will ein Board haben. Zumal die Discounter die Ausrüstung regelrecht auf den Markt werfen. „Sie kaufen das und stehen dann total wacklig drauf“, merkt der Profi aber.

Das ist nicht so günstig in der zwar wunderschönen, aber auch ordentlich befahrenen Wasserlandschaft Brandenburgs. Die Zeit für eine Einweisung sollte schon sein, allein um sicherer von A nach B zu kommen, findet die SUP-Trainerin. Ich empfinde das genauso, als ich später auf dem Board stehe und mir die wacklige Nummer wirklich bewusst wird.

Waterlily trägt einiges

Vorab an Land jedoch gleitet mein Blick verliebt über das leuchtend pink-gelbe Brett, das den schönen Namen Waterlily trägt. Waterlily ist ein Allround-Board, breiter, kürzer und damit wendiger als Touren- oder Racer-Boards, wie ich erfahre. Größer als erwartet ist es trotzdem, das gute Stück ist 3,05 Meter lang. Längere und schwerere Menschen sollten noch größere Bretter nehmen.

Am Tragegriff ist die Leash befestigt, eine Halteleine, die wiederum um Knöchel oder Bein des Paddlers angelegt wird. „Wenn du ins Wasser fällst und es ist Strömung oder Wellengang, ist das Board total schnell weg“, sagt Anja über diese Sicherungsmaßnahme.

Dann schieben wir das Board vom Steg ins Wasser. Ich knie’ mich auf Höhe des Tragegriffs aufs Brett, Anja reicht mir das Paddel an. Noch ist die Angelegenheit erstaunlich stabil, wenn es auch unter mir wabert. Immerhin tragen mich über 280 Liter Luft.

Beim Aufrichten wird es hakelig

„Paddel im Sitzen vor zur Brücke. Ich komme hinterher“, sagt Anja dann. „Ah ok, hier wird nicht lange gezaudert“, denke ich und lege los. Spur halten ist schwierig und die Geschwindigkeit vermutlich eher im Schildkrötenbereich, aber ich erreiche die Brücke.

Das Aufrichten, so erzählt Anja, ist für viele der schwierigste Step, weil sie Angst haben. „Aber was kann schon passieren, außer, dass du bei Sonnenschein ins Wasser fällst?“, meint sie.

„Willst du es versuchen?“, fragt sie mich unmittelbar hinter der Näthewindebrücke. „Ähm, irgendwie schon, aber eigentlich auch nicht“, meint mein Hirn dazu. Doch mein Mund sagt: „Ja“. Anja führt es vor, die Knie hüftbreit auseinander – genau dort werden die Füße hingestellt. Erst wird der eine Fuß vorgeschoben, dann der andere bis in die Hocke – und hoch.

„Das sollte gleich passen mit dem Stand, ist sonst schwer für dich, zu korrigieren“, sagt Anja. „Meinem Körper ist das wohl zuviel Druck, denn er ruckelt beim Aufrichten hin und her und ich sehe mich schon ins Wasser stürzen. „Einfach nach vorne fallen lassen. Das Brett kann das ab“, ruft Anja mir zu. Also mache ich das und klatsche aufs Brett.Versuch 1: missglückt. Aber ich bin trocken.

Zaudern ist nichts, im zweiten Anlauf ahme ich die einzelnen Schritte bedächtig nach. Ich stehe. Das ist echt wackelig und im krampfhaften Versuch, meine Füße auf dem Brett festzunageln, zittern meine Knie wie wahnsinnig.

Ganz schön Verkehr auf der Havel

Da hilft nur, mich in Bewegung zu setzen. Ich versuche, das Gehörte aus den Trockenübungen umzusetzen. Das Paddel wird mit beiden Händen, etwa schulterbreit auseinander gehalten. Paddel ich auf der rechten Seite, ist die rechte Hand unten am Schaft und die linke Hand am Griff.

Ganz entscheidend –und das machen viele falsch, sagt Anja –ist, dass die Kraft idealerweise aus dem oberen Arm kommt. Das Blatt wird möglichst weit vorne im Wasser eingesetzt und dann gedrückt, etwa bis zur Höhe der Füße. „Nah am Board“, gibt Anja mir mit auf den Weg, bevor sie mir das Umgreifen für die andere Seite erklärt. Die obere Hand geht nach unten, dann die untere nach oben. „In der Regel gilt bei Anfängern drei Schläge rechts, drei links, um den Kurs zu halten.“

„Dabei immer nach vorne gucken, nicht auf die Füße“, sagt Anja. Und ich soll mich rechts auf den Wasserstraßen halten. Warum der Hinweis wichtig ist, wird mir klar, als sie mich langsam aus der Näthewinde Richtung Packhof in die Niederhavel leitet. Hier ist nämlich ordentlich Verkehr. Hinter mir, entgegenkommend – gefühlt sind überall Boote.

Zur Sicherheit will ich mich am rechten Rand rumdrücken. Dabei gleite ich unbeholfen auf die Spundwand zu. „Zur Not nach vorne fallen lassen“, ruft Anja. Ich drücke mich aber mit dem rechten Arm von der Wand ab. Denn ich will wirklich nicht wieder aufstehen müssen.

Dann auch noch Wellen

„Oder so“, sagt meine Trainerin lachend, bevor sie mich anweist, mich nach links in die Wellen eines entgegen kommenden Motorboots zu drehen. „Und weiter paddeln!“ Hab ich vergessen bei starren Blick auf das unter mir wabernde Wasser. Wie ein Ritt erscheint mir die Konfrontation mit den Wellen. Aber ich stehe immer noch.

So langsam wird der Stand auch sicherer und ich kann mich auf die Technik konzentrieren. „Drücken“, erinnert mich Anja und zeigt, dass sie im Prinzip nur die Handfläche am Griff bemüht. Ich versuche, es auf den Weg in die Domstreng gen ehemalige Burgmühle nachzuahmen.

Langsam lässt meine Konzentration darauf nach, dass ich auf einem dünnen Brett auf der Wasseroberfläche herum eiere. Ich kann Anjas Erzählungen lauschen. Seit drei Jahren steht sie auf dem SUP. „Es ist jedes Mal wie Urlaub“, sagt sie über ihre Touren auf der Havel.

Mit tauben Füßen vom Brett

Das kann ich mir vorstellen, obwohl ich noch sehr mit mir und der unsteten Wasseroberfläche beschäftigt bin. Langsam lässt die Kraft nach und meine Füße fühlen sich taub an. Ich bin dementsprechend ganz froh, als wir nach über einer Stunde wieder unseren Ausgangspunkt erreichen. „Am besten aufs Bord fallen lassen und langsam rangleiten“, meint Anja.

Mein müder Körper klappt regelrecht unter mir zusammen und ich ziehe mich gen sicheren Boden. Beim Absteigen vom Board protestieren meine kribbelnden Füße. „Das ist bei mir am Anfang auch so gewesen“, sagt die Trainerin. „Ich werde auch Muskelkater in den Armen kriegen“, meine ich. „Nein, wirst du nicht.“ Sie soll recht behalten.

Am nächsten Tag ist das Work-out auf dem Brett von meinem Körper bereits vergessen. Meine Seele erinnert sich jedoch an das Gefühl, sich so frei auf dem Wasser bewegt zu haben. Ich kann jetzt nachvollziehen, warum Stand-Up-Paddling zum Sommertrend mutiert. Trotz unsicherem Start ist das Stehpaddeln einfach zu erlernen und in der Konsequenz wirklich schön. Ich werd’s wieder machen – und mich vielleicht irgendwann in den Catwalk der Stehpaddler einreihen, um Brandenburg wasserseitig weiter zu erkunden.

Von Antje Preuschoff