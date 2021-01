Brandenburg/H

Das ZF-Getriebewerk in Brandenburg an der Havel stellt sich für die Zukunft auf: personell, organisatorisch und inhaltlich. Der Produktionsstandort in der Caasmannstraße soll auf große Veränderungen in diesem Jahrzehnt ausgerichtet und langfristig gesichert werden.

Innerhalb des ZF-Konzerns müssen sich weltweit alle Unternehmensstandorte in den bevorstehenden Jahren beweisen und behaupten. Denn eine langfristige Bestandsgarantie gibt es nicht (s. Info-Box).

Der Standort Brandenburg bereitet sich auf die geforderte Bewährungsprobe vor. Zwei Männer führen seit Jahresbeginn die Geschäfte der ZF Getriebe Brandenburg GmbH. Hinzu ist ein Werksleiter gekommen. Neu als Betriebsratschef ist zudem Sandro Hoffmann.

Finanzen, Controlling und IT

Markus Schmidt (51) steht bereits seit zwei Jahren als Geschäftsführer an der Spitze. Seit Anfang Januar leitet er die Geschicke des Getriebewerks mit seinen gut 1500 Beschäftigten gemeinsam mit Markus Bergmann (50).

Bergmann verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling und IT. Der neue Geschäftsführer bringt viel Erfahrung in großen Transformationsprojekten mit nach Brandenburg.

Das operative Tagesgeschäft und damit die Aufgaben eines Werkleiters übernimmt, ebenfalls seit Jahresbeginn, Sebastian Schmitt (38). Damit hält er den beiden Geschäftsführern an dieser Stelle den Rücken frei für die Entwicklung komplexer werdender Produktlinien und die Akquise von Kunden, die neue Produkte gemeinsam mit ZF zur Serienreife bringen wollen.

Globaler Fertigungsverbund

Das Werk in Brandenburg an der Havel gehört zur sogenannten Division E. Das E steht für Electrified Powertrain Technologies und lässt sich als ein zunehmend globaler Fertigungsverbund vorstellen, der über die deutschen Standorte in Saarbrücken, Brandenburg und Schweinfurt hinaus bis in die USA und nach China reicht.

Brandenburg als Kompetenzzentrum

Brandenburg an der Havel ist als Kompetenzzentrum für Doppelkupplungsgetriebe Teil der E-Mobilitätsentwicklung, des Übergangs vom Verbrenner zum Elektroantrieb. Das Brandenburger Werk verbindet die in Schweinfurt gebauten Elektromotoren mit den eigenen Hybridgetrieben und liefert diesen Antriebsblock an die Kunden aus.

Bisher liegt der Anteil der Hybridgetriebe erst bei rund zehn Prozent der Produktion in der Caasmannstraße. „In fünf Jahren wird die Hälfte unserer Produktion Hybridgetriebe sein“, erklärt Geschäftsführer Bergmann und spricht von „gewaltigem Wachstum“.

Elektromotor und Hybridgetriebe

Das bezieht sich weniger auf die Stückzahl als auf die Komplexität. Die Systeme werden immer komplexer und werthaltiger. Das gilt erst recht, wenn die Elektromotoren perspektivisch nicht mehr an das bestehende Hybridgetriebe angedockt, sondern als Herzkammer des künftigen Antriebs darin integriert werden.

Für den Standort Brandenburg geht es nicht nur um seinen Platz in dieser vielversprechenden mittelfristigen Entwicklung. „Wir werden mit unseren Mitarbeitern erarbeiten müssen, wo wir in zehn Jahren stehen“, sagt Markus Bergmann.

Transformation und Standortsicherung Ende Mai 2020 kündigte der ZF-Vorstand in Friedrichshafen an, bis zum Jahr 2025 bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Im Juli 2020 vereinbarten Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat den „Tarifvertrag Transformation“. Darin verpflichtet sich der Konzern, bis Ende 2022 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Der Tarifvertrag soll ZF die nötige Flexibilität geben, um unter dem Einfluss der Corona-Pandemie die Folgen der Wirtschaftskrise zu bewältigen und die Transformation des Unternehmens voranzubringen. Mit bestimmten Instrumenten kann das Unternehmen die Personalkapazitäten an die Marktlage anpassen. Während der Laufzeit des Tarufvertrages muss jeder Standort ein Zukunftsbild entwickeln und aufzeigen, mit welchen Produkten und Investitionen die Beschäftigung über das Jahr 2022 hinaus gesichert werden kann. Alle Standorte mit einer guten Perspektive sollen erhalten bleiben. Ansonsten werden Schließungen von 2023 an nicht ausgeschlossen.

Der Geschäftsführer spricht von technischer und kommerzieller Wettbewerbsfähigkeit und, vor dem Hintergrund von Transformation und Standortsicherung, vom Wettbewerbsdruck auch gegenüber anderen Werken des ZF-Konzerns.

Denn das Getriebezeitalter sieht Bergmann zufolge seinem Ende entgegen. ZF Brandenburg befinde sich zwar in einer Position der Stärke und habe den Vorteil eines Facharbeiteranteils von fast 100 Prozent.

Neue Arbeitsinhalte

Auf einen Selbstläufer kann und will sich die neu aufgestellte Geschäftsleitung aber nicht verlassen. Sie sieht neue Arbeitsinhalte und veränderte Prozesse auf die Beschäftigten zukommen.

Genau auf diesem Gebiet hat Markus Bergmann reichlich Erfahrung gesammelt. Der promovierte Mediziner arbeitete als Unternehmensberater, als er vor zwanzig Jahren ein Projekt in der Automobilbranche bearbeitete und „dort hängenblieb“.

Markus Bergmann gehört seit 2016 zum ZF-Konzern und hat in jüngster Vergangenheit verantwortlich daran mitgewirkt, dass der aufgekaufte US-Konkurrent TRW möglichst reibungslos in den Konzern integriert wurde. Aufmerksam verfolgt er, welche Chancen sich mit der Tesla-Ansiedlung im Land Brandenburg auch für ZF ergeben könnten.

Marathon und Bergläufe

Vor zwei Jahren übernahm Bergmann in der ZF-Division P die Verantwortung für das Marketing und die strategische Unternehmensentwicklung. In einem von zwei großen Tranformationsprojekten ging es, verkürzt gesprochen, darum, Kunden schneller und effizienter zu bedienen.

Im zweiten Großprojekt mussten zwei Divisionen im Konzern zur neuen Division E zusammengeführt werden. Das Resultat vergleicht Bergmann mit einem kleinen DAX-Unternehmen. Weil dort 30.000 Menschen arbeiten und einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erwirtschaften.

Der verheiratete Vater zweier Kinder ist auf Ausdauer spezialisiert. Nicht nur was die Suche nach passenden Fotomotiven in seiner Freizeit angeht, sondern auch als Freizeitläufer, der den Marathon in 3 Stunden, 44 Minuten bewältigt und an 40 Kilometer-Bergläufen zur Zugspitze teilnimmt.

Internationale Erfahrung

Der Leiter Operations (Werkschef) Sebastian Schmitt war in den vergangenen beiden Jahren für ZF in Saltielo/ Mexiko tätig. Der aus Franken stammende Diplom-Wirtschaftsingenieur gehört seit 2006 zum Unternehmen und kümmerte sich zunächst in Schweinfurt um „schlanke Produktion“.

Der Vater vierjähriger Zwillinge empfahl sich als Teamleiter Logistik und Abteilungsleiter eines Fertigungssegments sowie durch seine internationale Erfahrung für höhere Aufgaben.

Sandro Hoffmann (46) ist seit Ende 2020 Betriebsratsvorsitzender im Brandenburger ZF-Getriebewerk. Quelle: Jürgen Lauterbach

Neue Spitze im Betriebsrat

Auf der Arbeitnehmerseite ist Sandro Hoffmann (46) wichtigster Ansprechpartner für die Geschäftsleitung. Seit Ende 2020 ist er als Nachfolger von Carmen Bahlo (58) Betriebsratsvorsitzender bei ZF Getriebe Brandenburg.

Der verheiratete Vater zweier Kinder hat vor 30 Jahren Industriemechaniker gelernt und gehört dem Unternehmen seither an. Mit dem Betriebsrat, dem er seit mehreren Jahren angehört, begleitet er die anstehende Transformation.

„Ich verstehe mich dabei auch als Mahner“, sagt der gebürtige Brandenburger. Eng eingebunden sind Hoffmann und seine Betriebsratskollegen auch in die Bewältigung der Corona-Pandemie im Brandenburger Werk.

Von Jürgen Lauterbach