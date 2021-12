Brandenburg/H

Darth Vader hat mindestens einen Verbündeten in Brandenburg an der Havel. Wenn Michael Nothnagel auf seinem Esstisch eine Matte mit einer Mondlandschaft ausrollt und seine Raumschiffe platziert, bringt er nichts Geringeres als die imperiale Flotte in Stellung, also die Bösen um den interstellaren Oberfiesling Darth Vader. Das ist der schwarze Ganzhelmträger mit der Röchelstimme und der großen Lust an der dunklen Seite der Macht.

Zur Galerie Michael Nothnagel verfügt über eine ansehnliche Flotte von kleinen und große Raumschiffen und einer Vielzahl von Spielkarten. Darüber hinaus findet man in seiner Wohnung manches aus dem Star-Wars-Fan-Universum.

Gegen ihn treten die Guten an, die Rebellen mit Luke Skywalker. Ob der galaktische Sonnyboy dem Imperium gewachsen ist, eine Chance hat, den Todeskämpfen in diesem Brandenburger Esszimmer zu entkommen, hängt einzig von Michael Nothnagel ab – von seinem Geschick und seinem Glück.

Nichts gegen ein gutes altes Märchen, und das ist Star Wars nun einmal. Die Guten versuchen, das Böse zu bezwingen. So funktioniert es in Grimms Märchen auf Erden, so läuft es eben in George Lucas’ Star-Wars-Epos in den Weiten der Galaxie. Das Besondere beim Spiel, das Michael Nothnagel schätzt: Es ist analog, hier stehen sich Spielerinnen und Spieler gegenüber, ohne Bildschirm, total real.

Willkommen im Star-Wars-Universum

Das Star-Wars-Universum hat Michael Nothnagel vor vielen Jahren in seinen Bann gezogen. „Aber ich gehöre nicht zu den Star-Wars-Fans, die Star Trek verachten“, sagt der 40-Jährige und hat für solche Abgrenzungen zwischen den Fan-Gemeinden nichts übrig. Science Fiction fasziniert ihn eben, und das hört nicht mit Star Wars. Sein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Fans: Seine Frau Sandra fährt auch auf Star Wars ab.

Bei einem Treffen rund um Star Wars stieß Michael Nothnagel vor ein paar Jahren auf das Spiel, das ihn mit seinen Kosmos-Lieblingen noch enger verbindet. Auf solchen Conventions kann man sich mit den passenden Klamotten und Requisiten eindecken, bekommt alle mögliche Literatur, die Filme selbstverständlich und eben auch Spiele. Viele sind digital, manche sind analog.

Nothnagels Spiel heißt „Star Wars Armada“. In der Produktinformation heißt es: „Star Wars: Armada ist ein Miniaturenspiel für zwei Spieler, in dem Flottenverbände der Rebellenallianz und des Galaktischen Imperiums in epischen Raumschlachten um das Schicksal der Galaxis kämpfen. Neben dem Raumkampf mit unglaublichen 3D-Figuren bietet Star Wars: Armada Spielregeln, die einen schnellen Einstieg ermöglichen und euch direkt ins Spiel eintauchen lassen.“

Wenn es denn so einfach wäre: „Am Anfang lief es bei mir ziemlich schräg“, erinnert sich Michael Nothnagel. Er machte Fehler über Fehler und lernte nach und nach. Bei der Wahl der Fraktion entschied er sich für das „Imperium“, also die finsteren Schurken. Mit dem Imperator und Darth Vader tritt das galaktische Imperium gegen die Rebellen an.

Die Spielkarten sagen viel über die Stärke und Fähigkeiten einer Gruppe aus. Quelle: Heiko Hesse

Warum hat er sich ausgerechnet für die Schurken entschieden? „Na weil sie die Bösen sind“, sagt Nothnagel und lacht. Dass er es bei dieser einen Fraktion belässt, ist eine Kostenfrage. Seine Ausstattung mit Figuren, Zubehör und unendlich vielen Spielkarten kostet mehrere 100 Euro. Allein die Starterbox ist mit 80 Euro dabei.

Luke Skywalker gegen Darth Vader

Gegen Nothnagels imperiale Truppen kann nur ein Spieler oder eine Spielerin antreten, der/die eine Rebellenformation auf den Spieltisch stellen kann. Wäre ja auch komisch, wenn Darth Vader sich selbst in die Knie zwingen will. Da muss Luke Skywalker herhalten.

Bislang findet er solche Gegner nur in Potsdam. Ohne Corona „bin ich einmal im Monat dort“, sagt er. Mit Corona müssen er und seine Spielkameraden sich mit einer virtuelle Version begnügen, was wohl genauso aufregend ist wie Fern-Schach.

Star Wars in der Tabletop-Version

Mit Schach lässt sich auch das Prinzip des Star-Wars-Spiels erklären. Die Widersacher stellen ihre Schiffe auf die Mondlandschaft, und dann geht es los, Zug um Zug, wie beim Schach, nur um Lichtjahre komplizierter. Gegenüber der Mutter aller Strategiespiele gibt zwei signifikante Unterschiede: Es gibt Würfel, also ist auch das Glück im Spiel. Ein Schachmatt oder Remis gibt es bei Star Wars nicht unbedingt.

Der Unbedarfte denkt an die Filme, an den Krach, das infernalische Geballer und ist überzeugt: Vorbei ist das Spiel, wenn einer die Schiffe des anderen in Klump geballert hat. Der Kenner schüttelt den Kopf: „Ein Spiel geht über fünf Runden“, sagt Michael Nothnagel. „Entweder hat der eine den anderen vernichtet oder es zählen die Punkte – wie beim Boxen mit dem Sieg nach Punkten.“

Raumschiffe auf dem Esstisch

Mit Würfeln ermitteln die Spieler, wie weit sie ihre Schiffe über die Mondlandschaft ziehen können. Bei den Distanzen helfen ihnen Reichweitenmesser. Weil die Schiffe nicht einfach nur gerade über den Esstisch fegen, sondern auch mal in eine Kurve nehmen wollen, um dem Feind die Flanke aufzuballern, gibt es wieder andere Hilfsgeräte. Sie bestimmen den möglichen Winkel der Flugroute.

Wer auch dieser extrem verkürzten Erklärung nur schwer folgen mag: Macht nichts, Michael Nothnagel hat auch einige Zeit gebraucht, bis er halbwegs fehlerfrei durch den Orbit kam.

Am Anfang stand das „Kriegsspiel“ Als Tabletop (englisch für Tischplatte) bezeichnet man laut Wikipedia ein Strategiespielsystem, bei dem mit Miniaturfiguren (früher aus einer Zinnlegierung gegossen oder aus Papier ausgeschnitten, heute meist Zinn- oder auch Kunststofffiguren) meist auf Tischen gespielt wird. Die Spielfläche wird oft mit sogenannten „Geländestücken“ (Hügel, Wälder, Ruinen aus Spielwarenläden oder selbstgebaut) gestaltet. Da es kein herkömmliches Spielbrett gibt, werden Entfernungen (Bewegungs- oder Schussreichweiten) in den meisten Regelsystemen mit einem Maßband ausgemessen. Die heutigen Tabletopspiele sind Weiterentwicklungen des „Kriegsspiels“ (so hieß das Spiel), das Anfang des 19. Jahrhunderts von den Freiherren von Reißwitz entworfen wurde, um preußische Offiziere in Strategiefragen zu trainieren. Bei Fantasy- und Science-Fiction Tabletops werden sowohl speziell für das Spiel entwickelte Hintergründe als auch bekannte Fantasiewelten, etwa „Herr der Ringe“ oder das Star-Wars-Universum, verwendet, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen und die Einstiegshürden zu minimieren, heißt es bei Wikipedia zum Stichwort „Tabletops“ weiter.

So sehr er seine Spielfreunde in Potsdam schätzt: „Ich würde mich freuen, auch in Brandenburg jemanden zu finden, dann muss ich nicht immer so weit fahren.“

Für den Fan ist das Spiel spannend, „weil es Glück und Geschick verbindet“. Man muss die Schiffe ausrüsten, mit Waffen und Schutzschilden. Die Defensive darf keiner aus dem Blick verlieren. Auch gibt es Züge, die man mehrere Runden im voraus plant, aber verdeckt, sodass der da drüben auf der anderen Seite des Tisches nichts mitbekommt. „Du hast alles wunderbar geplant und berücksichtigt, und dann verlässt dich das Würfelglück.“

Dieses Star-Wars-Spiel ist wie Schach plus Würfeln

Es ist, als könnte man beim Schach die Fähigkeiten jeder Figur per Würfel entscheiden. Zack, kloppt so’n schnöder Bauer den König von der Seite weg. Matt aus dem Nichts.

Mit fünf, sechs Jahren Erfahrung gehört Michael Nothnagel zu den versierten Spielern. „Das reicht aber noch lange nicht für Meisterschaften.“ Heute dauert ein Spiel mit seinen fünf Runden meist eineinhalb Stunden, vorausgesetzt, beide Kontrahenten sind ebenbürtig.

Kleine und große Raumschiffe sind die Spielfiguren. Quelle: Heiko Hesse

Mit seiner Potsdamer Star-Wars-Kumpels war er bei einer Deutschen Meisterschaft. „Zwei von uns waren so mutig und haben sich angemeldet.“ Die konnten gar nicht so schnell gucken, wie sie wieder aus dem Rennen waren. Nicht auszudenken, was sie bei den Europa- oder Weltmeisterschaften erlebt hätten.

Dort einmal teilzunehmen, mit einer ernsthaften Chance, „das ist nicht mein Ziel“, sagt Michael Nothnagel. Er gehöre zu den gemütlichen Spielern, die nebenbei über Gott und die Welt schwatzen und die Dinge gelassen angehen. „Es ist wirklich nur ein Spiel.“

Das Laserschwert brummt wie bei Star Wars

So real wie die Laserschwerter an der Esszimmerwand der Familie Nothnagel: Er drückt auf den Knopf, das Schwert brummt wie im Film, leuchtet rot (das andere grün) und sieht ganz hübsch aus, aber es tut keiner Fliege was zu leide. Keine Angst, Luke Skywalker.

So ein Laserschwert gehört in jeden Haushalt eines guten Star-Wars-Fan. Beim Einschalten hört man sogar Originalgeräusch, das man aus den Filmen kennt. Quelle: Heiko Hesse

Wer mit seinen Rebellen gegen Michael Nothnagel antreten will oder das Tabletop-Spiel kennenlernen möchte, meldet sich bei ihm unter michaelnothnagel@gmx.de

Von Heiko Hesse