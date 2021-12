Brandenburg/ H

Als Steffen Sengespeik im Herbst 2019 einen Anruf von einer unbekannten Nummer bekam, ahnte er nicht, dass dieses Telefonat seine berufliche Laufbahn nachhaltig verändern sollte.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich der Headhunter einer Personal-Recruiting-Agentur, der dem Diplomingenieur aus Brandenburg an der Havel von dem Berlin-Brandenburger Start-Up „Betterguards Technology“ und dessen Geschäftsidee, Gelenkverletzungen auf innovative Art zu verhindern, erzählte.

Innovation gegen Bänderrisse

„Ich war von dem Konzept von Betterguards sofort begeistert“, erinnert sich Steffen Sengespeik an das Gespräch. „Adaptoren zu entwickeln, die angelehnt an das Wirkungsprinzip eines Sicherheitsgurts im Auto,Bänderrisse und-dehnungen verhindern können, fand ich genial.“

Steffen Sengespeik, der bis dahin über viele Jahre als Werksleiter bei einem großen deutschen Beleuchtungsanlagenhersteller gearbeitet hatte, musste nicht lange überlegen: Das spannende neue Jobangebot reizte ihn sehr.

„Sicherheitsgurt“ für die Gelenke

Seit Januar 2020 ist der 52-Jährige nun schon Head of Production bei der „Betterguards Technology GmbH“ an ihrem Produktionsstandort in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel). Dort ist Steffen Sengespeik für die Optimierung und Weiterentwicklung der patentierten Adaptoren-Technologie des 2014 gegründeten Start-Ups verantwortlich.

Die Unternehmensidee ist so einfach wie wegweisend: Die kleinen, unscheinbaren adaptiven „Sicherheitsgurte“ werden als Bauteile in Bandagen, Orthesen und Arbeitsschuhe eingebaut – und sollen so die Gelenke schützen und Bänderverletzungen vorbeugen.

Bänderverletzungen und Bänderrisse zählen zu den am häufigsten auftretenden Sport- und sonstigen Verletzungen im tagtäglichen Leben. Das System ist sowohl über die sogenannten Brandpartner aus den Bereichen MedTech, Safety, Comfort Shoes oder Individualschuhversorgung über Sanitätshäuser als auch bei diversen professionellen Athleten im Bereich Basketball, Handball oder Fußball am Markt erhältlich.

Sicherheit mit Bewegungsfreiheit

Anders als etwa bei herkömmlichen, steifen Orthesen soll die Bewegungsfreiheit trotz des Mehrwehrts an Schutz mit den Adaptoren nicht eingeschränkt werden. Weltweit hat „Betterguards“ mit seiner Erfindung bis dato ein Alleinstellungsmerkmal, das derzeit durch 17 Patentfamilien geschützt wird.

Steffen Sengespeik ist mit seiner Arbeit bei dem jungen Unternehmen sehr zufrieden. „Ich bin stolz darauf, eine Firma mit aufbauen zu können, die daran arbeitet, die Mobilität von Menschen frei von Bewegungseinschränkungen, mentalen Barrieren und der Angst vor Verletzungen sicherzustellen“, sagt er.

Dafür nimmt er auch den täglichen Weg von fast 70 Kilometern von seinem Haus am Mühlendamm zu seiner Arbeitsstätte in Kauf. „Das Pendeln macht mir gar nichts aus.“

Steigerung der Produktionszahlen als Wachstumsziel

Martin Laub, Chief Financial und Operating Officer bei „Betterguards“, freut sich sehr über das Engagement des Brandenburgers. „Wir sind sehr dankbar für die Erfahrung, die Steffen in unser junges Team mit einbringt und seine sehr ruhige und besonnene Art, Prozesse anzugehen“, sagt er.

Mit Steffen Sengespeik und dem „Betterguards“-Team von über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat auch der Gründer und CTO der Gesellschaft, Vinzenz Bichler, noch Einiges vor.

Als derzeit größte Herausforderung für das Unternehmen sieht Vinzenz Bichler die Standardisierung der Technologie sowie die Steigerung der Produktionszahlen.

Zweite Generation der Adaptoren soll auf den Markt kommen

Derzeit werden bis zu 900-Adaptoren im gegenwärtigen Schichtbetrieb pro Tag gefertigt. Mit der aktuell steigenden Kundennachfrage sollen in Hennigsdorf auch die Produktionskapazitäten auf Mehrschichtbetrieb - mit dahinter stehendem Ressourcenaufbau – umgestellt und ausgeweitet werden.

„In diesem Jahr haben wir schon einen enorm wichtigen Schritt gemacht, in dem wir die zweite Generation unserer adaptiv schützenden Technologie entwickelt haben, die noch kleiner, ergonomischer und dadurch auch zum Beispiel in mid-cut Arbeitsschuhen oder weiteren Footwear- Anwendungen einsetzbar ist“, sagt Vinzenz Bichler.

Im Laufe des kommenden Jahres sollen die verbesserten Adaptoren für den Arbeitsschutz dann serienreif werden. „Wir wollen weiter unser Produkt verbessern und weitere Kooperationspartner gewinnen“, sagt der Firmenchef.

Weiterentwicklung für andere Gelenkpartien

So sei durchaus denkbar, dass die „Betterguard“- Adaptoren zukünftig auch an anderen Gelenkpartien wie etwa dem Handgelenk zum Einsatz kommen – zum Beispiel als integrierter Umknick-Schutz in Snowboardhandschuhen.

Der Brandenburger Diplomingenieur Steffen Sengespeik wird sich in seinem bevorstehenden dritten Jahr bei „Betterguards“ an der Produktentwicklung mit aller Kraft beteiligen. „Die stätige Verbesserung des Produktes, damit es sich noch individueller an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden anpasst, ist eine meiner zentralen Aufgaben“, wie er sagt.

