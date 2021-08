Start in den Kultursommer: Anna Loos singt in ihrer Heimat vor ausverkauftem Haus

Brandenburg/Havel

Liebe, Freiheit und Freundschaft sind Themen, die Anna Loos in ihren Liedern verarbeitet. Mit dem Song „Startschuss“ eröffnet sie den Kultursommer auf der Freilichtbühne Marienberg.

Sängerin Anna Loos eröffnet mit einem Open-Air den Kultursommer auf der Freilichtbühne Marienberg. Das Event ist mit fast 600 Zuhörern ausverkauft, die Fans jubeln.

Corona kein Thema

Ein Jahr hatte das Event Zwangspause, jetzt feiern die Brandenburger ihre Lieder. „Brandenburg, meine Heimatstadt, da sind wir wieder. Ich möchte dieses eine Wort mit C heute so wenig wie möglich wenig sagen. Jetzt haben wir einen Song gespielt und merken sofort wieder, dass es nichts Schöneres gibt, als hier für euch auf der Bühne zu stehen. Schön, dass ihr da seid“, sagt Anna Loos und die Fans jubeln.

Das Open-Air der Sängerin ist ausverkauft, unter Corona-Bedingungen sind im Ampthitheater 598 Zuhörer erlaubt. Auf dem Platz gilt ein Mindestabstand von einem Meter, Gäste brauchen keine Maske.

Nach „Kaputt“ folgt der Song „Ich bereue nichts“, ihre Texte handeln von Erlebnissen, die auch von ihrem Leben in Brandenburg an der Havel erzählen. „Ich bereue nichts, jeder Fehler, jeder Streit, musste ganz genau so sein“, singt sie.

Fans sind zufrieden

Besucherin Rita May hört ihr zu, sie ist begeistert. „Anna Loos hat Persönlichkeit und Mut. Das zeigt sich in ihrem Lebenslauf. Sie geht ihren Weg, überwindet Hürden und genau das gefällt mir. Auch wenn ich sie noch lieber als Schauspielerin sehe“, sagt sie.

Anna Loos ist in Brandenburg an der Havel geboren, ihre Heimatstadt erinnert sie an die Kindheit und Jugend, hierher kehrt sie gern zurück. Mit dreizehn Jahren finanzierte sie sich von ihrem Taschengeld Gesangsunterricht am Brandenburger Theater.

1988 flüchtet sie im Alter von 17 Jahren über die damalige Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Ihre Heimatstadt Brandenburg an der Havel, bei ihrem letzten Live-Auftritt stand sie am 6. Dezember 2019 im Brandenburger Theater auf der Bühne.

Lob für die Freilichtbühne

Die Freundinnen Ramona, Nicole, Janin und Kerstin genießen das Event und feiern. Tonchef Clemens Decking ist erleichtert, als die Gäste jubeln, denn auf der 170 Quadratmeter großen Bühne liegen anderthalb Tonnen Technik, alles muss ohne Probleme funktionieren, jedes Kabel passen.

Decking ist selbst Brandenburger und lobt das Amphitheater auf dem Marienberg. „Ich war früher oft auf der Freilichtbühne und finde es gut, dass sie seit der Bundesgartenschau im Jahr 2015 wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Denn die Fläche hat viel Potenzial, wir müssen es nur nutzen“, sagt der 50-Jährige

Zuschauerin Anke Thom macht klar, wie wichtig ihr der Neustart für die Kultur trotz Corona ist. „Es wurde Zeit, dass wir wieder mehr Konzerte und Events erleben. Irgendwie muss es doch weitergehen. Heute ist ein schöner Sommerabend, das Ambiente passt perfekt, hier wurde etwas Gutes auf die Beine gestellt. Ich freue mich, dass wir heute feiern“, sagt sie und genießt mit ihrer Freundin Anke Böttcher den nächsten Song.

Info: Weil das Management von Anna Loos vor dem Ende des Konzerts keine Freigabe für die Veröffentlichung der Bilder erteilt und diese erst sichten wollte, fehlen sie. Die Redaktion hat sich entschieden, vorerst nur die Fotos der Fans zu zeigen.

Von André Großmann