Start mit einem Trio: Briest hat wieder einen Ortsbeirat

Briest

Das Haveldorf Briest hat einen neuen Ortsbeirat. Zu den Wahlsiegern gehören die Mitglieder der Briester Wählergemeinschaft (WG). Sie holten 65,2 Prozent der insgesamt 589 gültigen Stimmen.

Rainer Puhlmann und Nicoll Reinke wollen sich im Briester Ortsbeirat engagieren. Quelle: privat

Ehemalige Ortsvorsteherin holt die meisten Stimmen

Am erfolgreichsten war aber die Einzelbewerberin und frühere Ortsvorsteherin Veronika Studt, die 25,5 Prozent und damit 150 Stimmen holte. Hinter ihr liegen Rainer Puhlmann mit 142 und Nicoll Reinke mit 104 Stimmen (beide Briester WG). Alle drei sitzen jetzt im Briester Ortsbeirat, Einzelbewerber Stefan Meyer holte nur 9,3 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 72,1 Prozent. Veronika Studt freut sich über ihr Ergebnis. „Es wurde Zeit, dass wir wieder handlungsfähig sind. Es ist ja politisch leider lange nichts passiert“, sagt sie der MAZ.

Studt war von Mai 2019 bis April 2021 Briester Ortsvorsteherin und hatte ihr Amt quasi über Nacht verloren, weil Steffen Heinrich als Mitglied des Ortsbeirats zurücktrat. Weil der Ortsbeirat aber aus mindestens zwei Personen bestehen muss, wurden die Neuwahlen fällig.

Wunsch nach Entspannung

Rainer Puhlmann wusste bis Montagmorgen noch nichts von seinem Ergebnis, er ist erleichtert. Arbeit gibt es für die Mitglieder des Ortsbeirats genug. Schon vor der Wahl betonte Puhlmann, dass er sich nicht als Gegner der Einzelkandidaten sieht, sondern „auf den Neuanfang“ setzt.

Havelsees Bürgermeister Günter Noack hatte seit April kommissarisch die Geschäfte des Ortsbeirats übernommen und Sprechstunden für Bürger abgehalten. Er hofft, dass in Briest „wieder mehr Ruhe einkehrt. Es muss von allen Seiten abgerüstet werden, beispielsweise bei Streits wie in der Havelstraße“, sagt er.

Entspannung scheint aber in Sicht. Sowohl Veronika Studt als auch Rainer Puhlmann wollen 2022 ein Sommerfest in Briest und einen Badestrand an der Havel, der diesen Namen auch verdient. Beide stellen sich auf mehr Touristen im Ortsteil der Stadt Havelsee ein.

Plan für erste Ortsbeiratssitzung

Die erste Sitzung des neuen Ortsbeirats soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden. Die gewählten Bewerber haben zunächst eine Woche Zeit, ihre Wahl anzunehmen. Anschließend stimmt das Amt Beetzsee mit ihnen den ersten Sitzungstermin ab.

Von André Großmann