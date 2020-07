Brandenburg/H

Der Schauspieler Achim Wolff (81) hat nach der Wende seine Stasi-Akte gelesen. Dort stieß er auf gleich mehrere inoffizielle Spione. Darunter Jürgen Hilbrecht (77). Den engen Schauspielerkollegen aus der gemeinsamen Brandenburger Zeit Mitte der Siebzigerjahre hielt es für einen „richtigen Freund“. Irrtum.

Besagter Kollege Jürgen Hilbrecht hat Achim Wolff und viele andere Künstlerkollegen am Brandenburger Theater vor mehr als vierzig Jahren für die Stasi ausgehorcht und an den Geheimdienst verraten. Auch die kürzlich verstorbene Renate Krößner, die mit ihrer Hauptrolle in dem Defa-Film „Solo Sunny“ berühmt wurde.

Renate Krößner (Sunny) wurde in Brandenburg/Havel ebenfalls bespitzelt. Quelle: DEFA-Stiftung

Krößner war wie Wolff und Hilbrecht damals Brandenburger Ensemblemitglied. Hochgeschätzter Oberspielleiter war Herbert König (1944-1999). Auch ihn hat Hilbrecht als IM ausspioniert und bei der Stasi angeschwärzt.

Unter seinem Spitznamen „Hilli“ ist Jürgen Hilbrecht am 15. April 1976 zur Kreisdienststelle der Staatssicherheit in Brandenburg/Havel gelaufen und hat dort freiwillig von einer „zehnköpfigen Oppositionsgruppe mit sozialismusfeindlichen Ansichten am Theater der Stadt“ berichtet.

IM Jürgen Hoffmann

Fortan bespitzelte Hilbrecht seine Freunde und Kollegen. Jede Menge Berichte lieferte der Inoffizielle Mitarbeiters (IM) „ Jürgen Hoffmann“ dem Rat des Bezirkes Potsdam und der Staatssicherheit.

Die B.Z. hat vor wenigen Tagen über den Fall berichtet. Die Berliner Boulevardzeitung bezieht sich dabei auf die Dokumentation des Verrats, die der Theaterwissenschaftler Thomas Wieck (74) in seiner neuen Biografie „Regie. Herbert König“ veröffentlicht hat.

Nicht nur Achim Wolff, auch seine ebenfalls denunzierten Schauspielerkollegen in Brandenburg kannten diesen Verräter zwar seit beinahe 30 Jahren aus ihren Stasi-Akten. Gerächt haben sie sich dennoch nicht an ihm.

Trotz aller Gemeinheiten geschwiegen

Der in Stahnsdorf lebende Wolff hat seine Wut runtergeschluckt. Das war schwierig. „Meine Frau hat mich am Ende überzeugt“, sagt er. Trotz aller Gemeinheiten, die er in seiner Stasi-Akte lesen musste, verzichteten Wolff und seine ebenso ausspionierten Künstlerkollegen darauf, den Fall öffentlich zu machen und die weitere Künstlerkarriere des Verräters damit zu ruinieren.

Das Foto zeigt Schauspieler Jürgen Hilbrecht 2011 als Hauptmann von Köpenick, der 2011 in Berlin seine Stimme zur Wahl des Abgeordnetenhauses abgibt. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Jürgen Hilbrecht konnte nach der Wende unbehelligt weiter als Schauspieler, Kabarettist und Entertainer arbeiten und in Berlin in seiner Paraderolle als Hauptmann von Köpenick immer wieder glänzen.

Hartherzig attackiert

„Ich habe ihn damals am Telefon hartherzig attackiert und provoziert“, gesteht Achim Wolff. Hilbrecht wollte mit ihm reden. Doch dieses Gesprächsangebot hat Wolff ausgeschlagen.

Ein Treffen mit dem falschen Freund? „Das geht in diesem Leben nicht mehr“, gesteht der Mann, dessen Wunden durch die jüngsten Veröffentlichungen wieder aufgerissen wurden. „Verrat bleibt Verrat, das ist wie Ehebruch“, sagt er.

Brandenburg war ein Mekka

Vielleicht wurde Jürgen Hilbrecht auch von den anderen nicht als Stasi-Aushorcher enttarnt, weil die positive Erinnerung der Beteiligten an jene Theaterzeit in Brandenburg/Havel immer überwogen und Barmherzigkeit gefördert hat.

„Wir waren ein großartiges Team, mit Herbert König als Oberspielleiter, der uns zusammengehalten hat“. Für Achim Wolff bleibt Brandenburg/Havel mit Theatergrößen wie Herbert König und Frank Castorf Mitte/Ende der 70-er Jahre die schönste Zeit.

Die Königstreuen von Brandenburg Im vergangenen November hatte der Schauspieler Achim Wolff am Samstag in die Studiobühne des Brandenburger Theaters eingeladen – zum Treffen der „Königstreuen“ vor Publikum. Der Titel war Programm. Die Treuen huldigten ihrem früheren Oberspielleiter Herbert König mit der Lesung aus dem Buch „Regie: Herbert König“ von Autor Thomas Wieck. In einem Kapitel des Buches ging es um Denunziation. Neben Achim Wolff lasen Vera Herzberg, Christine Schuster, Reinhard Scheunemann, Katrin Martin und Olaf Polenske. Im Zuschauerraum saßen derweil noch andere Weggefährten Wolffs wie Carlo Schmidt mit seinem Sohn Christian, Rita Feldmeier, Thomas Wolff und Karl-Heinz Abramowski. Für die Künstler war die Zeit unter Regisseur Herbert König die prägendste in ihrer Entwicklung als Schauspieler und Theater-Mitarbeiter.

„ Brandenburg war ein Mekka, wir haben tolles Theater gemacht“, schwärmt der Künstler von jener „revolutionären Zeit“.

Die meisten der damaligen Kollegen sind in all den Jahrzehnten danach in Kontakt geblieben und haben über die Wendezeit hinaus zusammengehalten. Natürlich ohne Jürgen Hilbrecht und den Oberspielleiter Jörg Liljeberg, ein „noch ketzerischerer IM“, wie Achim Wolff sagt.

Keinen Verdacht geschöpft

Einen Verdacht gegen Hilbrecht und die beiden anderen Spitzel in ihrem Kreis hegten die Künstlerkollegen seinerzeit nicht. Auch Achim Wolff blieb arglos. Warum misstrauen? Mit Hilbrecht hatte er schließlich jahrelang gemeinsam auf der Bühne gestanden – zum Beispiel in Greifswald mit ihm als Mephisto und Hilbrecht als Faust.

„Für einen Verdacht war wir damals viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt“, sagt der Schauspieler in der Rückschau. Dabei hätte er sogar selbst in die Fänge der Staatssicherheit geraten können.

Alle Kollegen zusammengerufen

Achim Wolff erinnert sich, wie der Geheimdienst auch ihn als IM gewinnen wollte und er widerstand. „Ich habe sofort sämtliche Kollegen zusammengerufen und davon unterrichtet“, erinnert er sich. Natürlich habe „IM Jürgen Hoffmann“ auch das brühwarm an die Stasi-Offiziere weitergepetzt.

Die Bild-Zeitung hat Jürgen Hilbrecht inzwischen in dessen Köpenicker Wohnung besucht. Der Hauptmann von Köpenick spricht nun von einem großen Fehler und bittet seine damaligen Kollegen um Entschuldigung, auf deren Kosten er seine Karriere dereinst befördert hat.

Kein Mitleid für die reuigen Worte

Achim Wolff bleibt von dieser Entschuldigung unbeeindruckt. „Für die reuigen Worte empfinde ich kein Mitleid“, gesteht das Stasi-Opfer. Zugleich ist er stolz und seiner Frau dankbar, der Schauspielerin Rita Feldmeier (66). „Dafür, dass ich mich nicht gerächt habe.“

Aber an dem von der Bildzeitung angestrebten Treffen mit seinem damaligen Verräter hat der Künstler keinerlei Interesse. Verzeihen will er ihm nicht. Die Verletzungen sind einfach zu tief.

Von Jürgen Lauterbach