Statistikamt: Brandenburg an der Havel hat 2020 wieder Einwohner verloren

Brandenburg/H

Brandenburg an der Havel verliert wieder Einwohner. Während viele andere Städte rund um die Metropole Berlin von den hohen Bau- und Mietpreisen in der Hauptstadt profitieren und die Städte aus den Nähten platzen, ist die Zahl der Brandenburger im Jahre 2020 ist im Vergleich zu 2019 um 189 Bewohner auf 72.231 gesunken und damit wieder auf dem Niveau von 2018 (72.249).

Mit Blick auf das Jahr 2015 haben zwar aktuell 645 Einwohner mehr ihren Hauptwohnsitz in der Havelstadt. Allerdings ist das dem Zuzug ausländischer Bürger geschuldet. Der Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung beträgt aktuell 5,9 Prozent (4.296 Personen).

50,7 Prozent aller Brandenburger sind weiblich, 49,3 Prozent männlich. Und die werden immer älter: Einen starken Zuwachs gibt es in der Gruppe der „Hochaltrigen“, das sind Männer und Frauen, die 80 Jahre und älter sind.

Das Team des Amtes für Statistik und Wahlen um Conny Grunicke hat auch in diesem Jahr wieder gute Arbeit geleistet und gibt der Wirtschaft und der Verwaltung mit dem Bevölkerungsbericht 2021 wieder ein profundes Arbeitsmaterial an die Hand.

Der Bericht 2021 bietet nach dem Vorjahresbericht wieder einen umfassenden Überblick über die aktuelle Verteilung der Brandenburger Bevölkerung auf die Stadtteile. Die Daten sind nach Altersgruppen, Familienstand, Geschlecht und anderen Parametern aufbereitet. Geburten, Sterbefälle, Zu- und Fortzüge sowie Angaben zur Haushaltsstruktur zeigen beispielsweise nun die Anzahl der Haushalte von Alleinerziehenden oder wie viele 4-Personen-Haushalte es gibt.Die Daten wurden zum Stichtag 31. Dezember erhoben.

Es sind die Ausländer, die seit Jahren dafür sorgten, dass die Bevölkerung in Brandenburg nicht weiter schwand. Hier demonstrieren Asylbewerber auf dem Neustadt Markt gegen die Bedingungen in ihrem Asylbewerberheim in Hohenstücken. Quelle: Rüdiger Böhme

Unter den verbliebenen 72.231 (35.598 Männer und 36.633 Frauen) wird die Zahl er Alten immer größer. 2.053 Personen sind älter als 80 Jahr. Der Rückgang der Geburtenzahlen in den späten 1990er-Jahren in Folge der Wende zeigt sich in der Gruppe der 18- bis unter 30-Jährigen, die weiter rückläufig ist. In den jüngeren Altersgruppen zeigen sich dagegen wieder leichte Anstiege.

Hohenstücken schrumpft und beherbergt die meisten Ausländer

Die Wohnbevölkerung entwickelt sich in den Stadtteilen unterschiedlich. Die größten Zunahmen im Vergleich zum Jahr 2015 verzeichnen die Stadtteile Neustadt (+1.235), Altstadt (+473) und Dom (+210). Demgegenüber sank die Einwohnerzahl des Stadtteils Nord um 546 Personen.

Der Stadtteil Hohenstücken schrumpfte ebenfalls beständig um 373 Menschen. Davon verließen allein nach 2019 genau 191 Menschen den Stadtteil. Nord verlor nach 2019 genau 129 Menschen.

Der Familienstand der Bevölkerung nach Geschlecht zeigt, dass es einen hohen Frauenüberschuss bei den Verwitweten und den Geschiedenen gibt. In den Stadtteilen Kirchmöser und Nord überwiegt der Frauenanteil, während es in Plaue einen leichten Männerüberschuss gibt. Die übrigen Stadtteile haben ein nahezu ausgeglichene Verhältnis.

5,9 Prozent der Brandenburger sind Ausländer

Zum Jahresende 2020 lebten 4.296 Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in Brandenburg an der Havel. Sie bilden 5,9 Prozent der Stadtbevölkerung ab. 2015 waren es 3,5 Prozent. Was auffällt: Im Vergleich zu 2015 leben 2020 nun 2 Prozent weniger deutsche Männer und 1,2 Prozent weniger deutsche Frauen in der Havelstadt.

Der Bevölkerungszuwachs um 645 Personen trotz des Rückgangs der deutschen Bevölkerung resultiert also aus dem Auslandszuzug. Ohne diesen nähme die Bevölkerungszahl in der Stadt seit der Wende kontinuierlich ab.

Fluchtgeschehen nach 2015 hübscht Statistik auf

Die nichtdeutsche Bevölkerung hat überdurchschnittliche Anteile in den jüngeren Altersgruppen bis unter 45 Jahre. In allen Stadtteilen ist die nichtdeutsche Bevölkerung in den letzten fünf Jahren prozentual erheblich angewachsen. Eine Ausnahme bildet lediglich der Stadtteil Kirchmöser (0,9 Prozent) – also 36 von 3758 Kirchmöseranern.

Den größten Anteil an nichtdeutscher Bevölkerung hat Hohenstücken (15,4 Prozent) – also 1178 von 6463 Hohenstückern, gefolgt von der Altstadt (6,9 % von 13065) und dem Stadtteil Nord (6,5 % von 8453).

Syrer bilden größte Gruppe

In Brandenburg an der Havel zeigen sich die Effekte des Fluchtgeschehens des Jahres 2015 deutlich. Gab es im Jahr 2014 noch 30 syrische Staatsangehörige, so ist die Gruppe 2015 auf 327 Personen angewachsen. Bis zum Ende 2020 stieg die Anzahl weiter auf 888 Personen. Ebenso ist die Anzahl der Staatsangehörigen aus Afghanistan (derzeit 279), Russland (jetzt 293) angestiegen.

Der größte Zuwachs aus einem EU-Land lässt sich für Rumänien verzeichnen. Lebten 2015 noch 70 Rumänen in Brandenburg sind es Ende 2020 genau 220. Unter den 10 größten nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten waren im Jahr 2015 noch die Länder Pakistan und Bulgarien vertreten, 2020 sind Iran (116) und Kamerun (119) aufgerückt.

Von Benno Rougk