Statt 35-Stunden-Woche: IG-Metall fordert neuen Ausgleich für Arbeitnehmer

Nach dem Tarifabschluss vor zwei Jahren sollten die Tarifpartner in Berlin, Brandenburg und Sachen, eine Art Fahrplan für den Einstieg in die 35-Stunden-Woche vereinbaren. Die Bedeutung dieses Themas kam während der Warnstreiks und in Gesprächen zum Ausdruck. Die MAZ dokumentiert einige Äußerungen von damals.

„Viele dachten, dass die 35-Stunden-Woche trotz des Scheiterns der Forderung im Jahr 2003 automatisch kommen würde. Aber genau das ist nicht passiert. Dabei kann niemand verstehen, dass nach 28 Jahren Einheit die Arbeitszeit in Ost und West immer noch auseinanderklafft.“ ( Carmen Bahlo, Betriebsratsvorsitzende bei ZF Getriebe Brandenburg und IG-Metall-Vorstandsmitglied, am 16. März 2018 im MAZ-Interview)

„Entweder wir finden bei der Angleichung der Arbeitsbedingungen eine vernünftige Regelung oder es gibt Ärger im Betrieb.“ ( Stefanie Jahn, erste Bevollmächtigte der IG Metall Potsdam und Oranienburg, am 7. Februar 2018))

„Ausgerechnet ZF ist bei den Forderungen zur 35-Stunden-Arbeitszeitangleichung der größte, stärkste Bremser.“ ( Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, am 1. Februar 2018 in Brandenburg/Havel)

„Wenn die 35-Stunden-Woche jetzt nicht gewuppt wird, wird der Arbeitgeber das nutzen, um das Rad zurückzudrehen und die Arbeitszeitverlängerung fordern.“ (Sven Hutengs, Betriebsratsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG am Standort Brandenburg, am 16. März 2018 im MAZ-Interview)

„Wenn das jetzt nicht klappt, werden es meine Kinder und Enkelkinder wohl auch nicht mehr erleben. Denn wir können das Thema nicht alle Jahre hochziehen.“ ( Carmen Bahlo im gleichen Interview)