Brandenburg/H

Die Verwaltung hat am Montagmorgen angesichts des Riesen-Staus reagiert und die Baustelle an der Wilhelmsdorfer Kreuzung abräumen lassen. Doch war dies allerhöchstens das Management einer selbst verschuldeten Krise. Seit einem Jahr hatte die Stadt vom lange geplanten Vorhaben der Brawag gewusst. Das hatte deren Chef Haase bereits in der vergangenen Woche so gesagt auf die Frage, was denn Unvorhergesehenes passiert sei, dass die Verkehrsbehörde diese Sperrung nur vier Tage vor Baubeginn ankündigt. Es hat auch niemand in der Stadtverwaltung darüber nachgedacht, die Ampeln an der meistbefahrenen Kreuzung der Stadt irgendwie umzuprogrammieren. Für die angekündigte Bau-Dauer von zehn Wochen hätte sich das doch gelohnt. Die Brawag taugt in diesem Falle nicht als Buhmann. Denn die Stadtverwaltung braucht viel mehr als nur ein halbwegs funktionierendes Krisenmanagement. Sie muss vorher agieren statt hinterher zu reagieren – das betrifft in diesem Fall die Tiefbauverwaltung, die Verkehrsbehörde, die Verkehrsplanung und die Öffentlichkeitsarbeit. Angesichts der vielen noch drohenden Baustellen ist die nächste Krise nicht mehr weit.

Von André Wirsing