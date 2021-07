Brandenburg/H

Stau allerorten in der Stadt, weil die August-Bebel-Straße für zwei Tage dicht ist. In der Brielower Straße, in der Willi-Sänger-Straße, auf dem Grillendamm, in der Straße Domlinden steht am Dienstag die Blechlawine, obwohl gerade Ferienzeit und der Verkehr etwas geringer ist. Aber das wirkt sich nicht positiv aus, dazu gibt es einfach zu viele Baustellen gerade in Brandenburg an der Havel.

Auch die Willi-Sänger-Straße war als Umleitungsstrecke zugestaut. Quelle: André Wirsing

Stau bis nach Hohenstücken

Auf der Brielower Landstraße staut sich der stadteinwärts führende Verkehr bis zurück zur Aral-Tankstelle an der Einmündung zur Upstallstraße.

Mehrere Autofahrer versuchten trotz Vollsperrung irgendwie durch die Baustelle zu kommen, mussten aber umkehren. Quelle: André Wirsing

Verbotsschilder ignoriert

Selbst in der August-Bebel-Straße werden die Einfahrtsverbotsschilder dutzendfach ignoriert, gerade aus Richtung Rathenow/Hohenstücken fahren viele Autofahrer so lange durch, bis sie sich persönlich davon überzeugt haben, dass es wirklich kein Durchkommen gibt – und sie müssen alle umdrehen. Darunter sind einige mit auswärtigen Kennzeichen – offensichtlich haben sie sich mehr auf ihr Navigationssystem als auf die großzügig aufgestellten Hinweisschilder verlassen.

Gleisbauprofis vor Ort

Gebaut wird am Bahnübergang des Gleises der ITB Industrietransport GmbH Brandenburg. Der gehört zum großen Abschnitt der B 102 zwischen der Gördenbrücke und der Spittastraße, der noch bis Ende April 2022 von einer Arbeitsgemeinschaft aus Strabag und Eurovia komplett erneuert wird. Für den Bahnübergang haben sie die Gleisbauspezialisten von der Tief- und Gleisbau TUG aus Roskow verpflichtet. Diese haben bereits rund 60 Meter Gleis komplett ausgetauscht.

Stopfmaschine hat nur einen Durchgang

An diesem Mittwoch kommt eine große Stopfmaschine, welche das Gleis mit Rüttelbacken anhebt, den Schotter verdichtet und hernach das Gleis wieder genau ausrichtet, sagt Eurovia-Projektleiter Andreas Rahneberg. Die kann nur in einem durchgehenden Abschnitt arbeiten – deshalb die Vollsperrung. „Dazu müssen zuerst die Gleisrand- und Mittelplatten herausgenommen werden. Nachdem das Gleis wieder in seine Endlage gebracht wurde, müssen wir neu ausplatten und die Fugen vergießen. Am Donnerstag um 6 Uhr wird alles fertig sein und die Straße wieder geöffnet.“

Bundesamt prüft das Gleis

Allerdings müssen die Prüfer vom Eisenbahnbundesamt am Ende noch das neue Gleis abnehmen, bevor es von den Transportprofis der ITB wieder benutzt werden darf.

Mit so genannten Panzerborden aus Granit werden die Übergänge zwischen Fahrbahn und Gleiskörper gesichert. Quelle: André Wirsing

Panzerborde an den Nahtstellen

Bereits fast fertig gesetzt sind die so genannten Panzerborde direkt an den Übergängen zwischen Fahrbahn und Gleiskörper. Sie verhindern ein Verschieben der Platten. Normalerweise sind die Teile aus Beton, diesmal wurden Borde aus Granit gewählt. Sollte es durch die Dauerbelastung durch den Verkehr zu Abplatzungen an den Borden kommen, sind die Lücken nicht so groß wie bei Beton.

Lutz Herzberg ist Projektleiter in der Fachgruppe Straßen und Brücken der Stadtverwaltung. Quelle: André Wirsing

Stadt muss bezahlen

Das Vorhaben am Bahnübergang liegt in der Regie des Landesbetriebs Straßenwesen und den von ihm beauftragten Firmen, bezahlen muss es allerdings die Stadt, sagt Lutz Herzberg, Projektleiter in der Tiefbauverwaltung. „Diese Maßnahme am Übergang kostet 234.000 Euro, davon bekommen wir aber 80 Prozent vom Land gefördert.“

Insgesamt muss die Kommune für den Abschnitt Gördenbrücke-Spittastraße 933.000 Euro zahlen, bekommt aber wiederum davon 654.000 Euro erstattet.

Von André Wirsing