Stefan Mross und seine Anna-Karina hüten das Bett

Brandenburg/H

Manchmal läuft es eben nicht so wie geplant. So erlebt am Samstagnachmittag im Brandenburger Stahlpalast. Mehrere hundert Fans hatten sich schon darauf gefreut, Stefan Mross, ihren Star aus dem sonntäglichen Fernsehprogramm, endlich wieder einmal live erleben zu dürfen. Doch das klappte nicht. Zum Start der beliebten Tor „Immer wieder Sonntags – unterwegs“ stand plötzlich Maximilian Arland auf der Bühne und begrüßte die Gäste.

„Leider muss ich sagen, das Stefan und seine Anna-Karina mit einer schweren Grippe zuhause im Bett liegen“, klärte er die Situation auf. Er wünschte mit tobendem Applaus der Gäste Gute Besserung und startete den Konzertnachmittag, ohne jemandem das Gefühl zu geben, es fehle etwas. Im Gegenteil, Maximilian Arland, bekannt für seine offene Art, zog das Publikum schnell in seinen Bann.

Zur Galerie Statt Stefan Mross stand am Samstag Maxi Arland auf der Bühne des Stahlpalastes. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Allerdings hatte er nicht die Chance, die Konzertbesucher durch den ganzen Nachmittag zu führen, da er am Abend noch eine Verpflichtung hatte. „Ich habe heute Abend in Schwedt meinen ersten Auftritt in einem Musical, als Raoul im „Phantom der Oper“ darf ich mit Deborah Sasson und anderen Künstlern auftreten,“ erzählte der sympathische Neu-Berliner.

Aber sein Repertoire zeigte er souverän. Von der Bühne herunter, schnell umgezogen, erzählte er noch kurz vor dem Sprung in sein Auto, dass ihn am Vormittag der Anruf vom Veranstalter erreichte und er sofort zugesagt habe um zu helfen. „Ich war mit einem Freund im Plötzensee bei 3 Grad baden und als ich aus dem Wasser kam, sah ich den Anruf, da hab ich kurz überlegt, wie ich das hinbekomme und zurückgerufen, um zuzusagen,“ sagt er lächelnd und braust ab Richtung Schwedt.

So gestaltete sich der Schlagernachmittag einmal etwas anders, die Künstler sagten sich gegenseitig an und stellten sich selbst vor. Wobei letzteres nicht wirklich nötig war. Die „Mayrofner“ um Senior und Vater Erwin Aschenwald, waren zum zweiten Mal in Brandenburg und brachten ihre volkstümlichen Hits mit. Von melancholisch bis zünftig. „Wir hätten euch jetzt im Januar auch gern etwas Schnee mitgebracht, aber selbst bei uns liegt kaum welcher,“ witzelte der Marhofner-Senior.

Zur Pause wartete schon ein Urgestein auf seine Fans und bereitete sich beim Autogramme schreiben auf deren Ansturm vor. Bernhard Brink war endlich wieder einmal in der Havelstadt und er hatte gut daran getan, sich vorzubereiten, denn die Autogrammkarten rissen die Fans ihm aus der Hand. Ebenso war er beliebter Partner für Selfies. „Ich bin ja schon oft hier in der Stadt gewesen und kann mich immer nur an gute Auftritte und Erlebnisse erinnern. Selbst beim Karneval, wo ich ein bisschen Sorge hatte, ob die nicht zu ernst sind, da ging die Post richtig ab und ich hatte viel Spaß,“ witzelte er kurz vor der Pause.

Sein Angebot all seine 800 Titel zu singen, nahm das Publikum dann doch nicht an. „Ja dann würde ich auch noch auf der Bühne stehen und die bauen hier eine neue Halle um uns drumherum,“ rief er ins lachende Publikum.

Den Start nach der Pause machte ein Youngstar der Schlagerszene. Robin Leon, der 22-jährige Elsässer, hatte nicht nur seine Schlager im Gepäck sondern auch seine beste Freundin dabei. „Seit 15 Jahren hab ich sie nun schon und heute mitgebracht,“ schwärmte er und manch einer im Publikum war etwas verwundert. „Ja, meine Trompete.“ Kurz darauf schmetterte er Evergreens und Schlager und das Publikum sang mit.

Eine kleine Erinnerung an einen großen Star hatte Robin Leon auch im Gepäck. „Butterfly“ von Danyel Gérard interpretierte er auf französisch und wen wunderte es, das Publikum übersetzte textsicher den Refrain des Liedes auf deutsch. So fand der Nachmittag einen versöhnlichen Abschluss und die Künstler vertraten Stefan Mross, das Gesicht von „Immer wieder Sonntags“, würdig.

Von Rüdiger Böhme