Brandenburg/H

Wenn es brennt in der Stein- oder in der Hauptstraße, ist das Retten von Menschen aus den oberen Etagen durch die Feuerwehr mit der Drehleiter schwierig bis unmöglich: Die Oberleitungen der Straßenbahnen sind im Weg. Dieses im Vorjahr erkannte Problem, Stichwort „Zweiter Rettungsweg“, führte zu einer massiven Ausdünnung der Parkplätze in der Straße. Zwischendurch wurde gar gemunkelt, die Flächen seien für Autofahrer für immer verloren.

Doch nun überrascht die Stadtverwaltung mit dieser Meldung: „Seit April 2021 erfolgte die Erarbeitung einer technischen Lösung, damit die Feuerwehr im Bedarfsfall eine Trennung bzw. Kurzschließung der Oberleitung vornehmen kann. Diese Lösung liegt nunmehr vor, so dass die mobilen Haltverbote in der Steinstraße wieder entfernt werden“, heißt es aus der Verkehrsbehörde. Wann es soweit sein wird und wie die gefundene Lösung genau aussieht, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Von Philip Rißling