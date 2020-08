Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat am Mittwoch um 19 Uhr in der Max-Herm-Straße in Brandenburg ein Kind mit einem Steinwurf am Kopf verletzt. Der Stein flog von einem Balkon. Das siebenjährige Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus, das es nach ambulanter Versorgung wieder verlassen durfte.

Die Polizei sucht nun nach dem Steinwerfer und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZ