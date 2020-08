Steinwürfe in Brandenburg an der Havel: Streit um zu wenig Abstand eskaliert

Brandenburg/H

Sind diese Passanten anderen Fußgängern zu nahe gekommen? Ein 29 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend in Brandenburg an der Havel mehr Abstand von drei entgegenkommenden Männern erbeten. Er war mit seiner Freundin in der August-Bebel-Straße in Richtung Haltestelle unterwegs und fühlte sich bedrängt. Dann eskalierte die Situation. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 18.50 Uhr.

Unbekannte bewerfen Mann und dessen Freundin mit Steinen

Auf die Bitte des 29-Jährigen um Einhaltung der Corona-Abstandsregeln reagierten die drei anderen Passanten nämlich anders als erhofft. „Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die darin endete, dass die drei Unbekannten von der anderen Straßenseite, wo sich aktuell eine Baustelle befindet, mit Steinen nach dem Mann geworfen und ihn auch getroffen haben sollen“, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk. Dann seien die Angreifer in Richtung Hohenstücken Nord geflohen.

Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Der 29-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei dem Angriff verletzt. „Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich, der junge Mann wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen“, erklärt die Sprecherin. Jetzt ermittle die Brandenburger Kripo gegen die drei Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von hms