Stempeln gegen Diebe: So bleiben Zitzer Bücher im Dorf

Zitz

Dieben machen es die Zitzer schwer. „Ich komme aus der Zitzer Bücherzelle“ steht in jedem Buch, das ab sofort den Weg in den am Mittwoch eröffneten Treffpunkt für Lesefreudige findet. „Wir haben aus den bitteren Erfahrungen der Radeweger gelernt. Deshalb schützen wir unsere Bücher mit Stempelaufdrucken auf der Innenseite des Buchdeckels und einer Banderole um den Buchrücken“, informierte Ortsvorsteher Alfred Knoblauch die Gäste der feierlichen Einweihung. Die Welle, ausrangierte Telefonhäuschen zu Bücherzellen umzufunktionieren, hat jetzt auch Zitz ganz im Westen Brandenburgs erreicht.

Mit diesem Stempel werden alle Bücher in der Zitzer Bücherzelle versehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Nimm eins und gib dafür eins . . .“ lautet das Motto an der rund um die Uhr geöffneten Eingangstür. Zahlreiche Zitzer lieferten gleich am ersten Tag Literatur aus ihren Privatbeständen an. Fleißige Helfer, unter ihnen die fünfjährige Fiene Rösler und ihre Mutter Madleen, verpassten jedem Buch einen Stempel und eine Banderole. Damit soll vermieden werden, dass sich die Diebe an dem Bestand zu schaffen und auf Flohmärkten zu Geld machen. In Radewege wurden schon mehr als 200 Bücher gestohlen. Allerdings ist die juristische Bewertung unklar, weil die Nutzung an keine Bedingungen geknüpft ist.

Ortsvorsteher Alfred Knoblauch räumt die ersten Bücher ein. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Zitzer Bücherzelle kennt keine Schließzeiten. Über einen Dämmerungsschalter wird sogar für Licht gesorgt. Jedermann kann am Standort unter der Friedenseiche Bücher entnehmen und andere dazu stellen. Dort stand früher die öffentliche Telefonzelle. Für die Zitzer war es nicht mehr einfach ein ausrangiertes Exemplar zu bekommen. Bei der Telekom gehen die Restposten langsam aus. Alte Telefonzellen sind beliebt als Duschkabinen in Gärten und neuerdings als Einhausung für E-Ladesäulen. „Nach langer Wartezeit hatten wir Glück“, berichtet Ortsvorsteher Knoblauch.

Jeder Buchrücken wird mit einer Banderole beklebt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für den Einbau der Regale sorgte Norbert Blaschke. Die Brandenburger Werbefachfrau Kerstin Herrmann verpasste der Bücherzelle ein schmuckes Fotodesign mit einer Dorfansicht. Finanziert wurde die Anschaffung von den Zitzer Vereinen und Privatpersonen aus den Einnahmen vom Rosenau-Fest 2019.

Von Frank Bürstenbinder