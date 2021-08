Brandenburg/H

Ich habe bislang viele tausend Seemeilen (Ostsee, Nordsee, Mittelmeer und viele Binnengewässer) auf dem Buckel, etliche Bücher übers Segeln geschrieben, halte Vorträge auf Messen und in Vereinen, wie man sicher einhand ein Boot führt, anlegt, ablegt, mit Motor und unter Segeln manövriert und auch im Sturm gut klar kommt. Ich kann behaupten, dass ich mit Booten ganz gut umgehen kann. Ich habe noch nie meine oder fremde Boote versenkt, Menschen kaputt gefahren oder Häfen in Schutt und Asche gelegt. Einen Sportbootführerschein (SBF) habe ich gleichwohl bis heute nicht gemacht. Ich brauchte nie einen, weil ich immer nur Segelboote bis 15 PS hatte - und die sind bis auf wenige Ausnahmen wie z.B. dem Rhein, der Donau oder dem Bodensee fast überall führerscheinfrei.

Komplizierte Regeln für Sportboot-Führerscheine

Die Sportboot-Führerscheinregelungen in Deutschland sind für Laien ziemlich kompliziert. Nehmen wir mal unsere Region: Hier in Brandenburg darf ich mit meinem 20er Jollenkreuzer nach Lust und Laune segeln oder unter Motor (Elektroantrieb mit 4 KW) herumfahren. Erreiche ich die Landesgrenze zu Berlin, darf ich dort zwar fahren, aber nur unter Motor. Segeln ist dort ohne Lappen nur erlaubt, wenn man unter 3 qm Segelfläche bleibt, was ziemlich wenig ist. Sobald ich aber die Gewässer Brandenburgs oder Mecklenburg-Vorpommerns erreiche, darf ich wieder die Segel setzen. Noch schräger sind die Regeln bei Binnen- und See-Führerscheinen: Selbst, wenn ich seit 20 Jahren einen SBF-See, SKS (Sportboot-Küstenschifferschein), SHS (Sportboot-Hochseeschiffer-Schein) oder gar den Royal-Jacht-Master gemacht habe und mit verbundenen Augen rückwärts mit Sextant um die Welt segeln kann, darf ich auf dem Wannsee nicht einmal einen Piraten segeln, weil dort der “Sportbootführerschein-Binnen unter Segeln” vorgeschrieben ist.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Ostsee zum Beispiel benötigt man nur einen Schein, wenn die Jacht über 15 PS hat - egal ob Motor- oder Segeljacht. Einen amtlichen Segelschein für Seereviere gibt es nicht, denn der SBF-See ist ein reiner Motorboot-Schein, bei dem das Fahren unter Segeln gar nicht vorkommt. Mir war das immer zu kompliziert und außerdem war ich jahrelang in Skandinavien unterwegs, teilweise 4-5 Monate am Stück. Dort, zum Beispiel in Dänemark, gibt es gar keinen Schein. Ein Däne sagte mir mal: “Wir Dänen machen das, wenn wir es können. Ihr Deutschen macht es, wenn ihr es dürft.” So ähnlich war das bei mir auch, denn ich bin jahrelang immer mit einem Freund mitgesegelt und irgendwann konnte ich das. Mit einem SBF-See allein hätte ich das Segeln nie gelernt.

Zur Galerie Mit Stephan Boden auf den Gewässern der Havelstadt unterwegs: Eine Tour über die Havel und angrenzende Gewässer.

Keine Angst - damit ist der komplizierte und verwirrende Teil dieses Artikels geschafft, denn ab nun wird es ganz einfach. Der Grund dafür heißt: Charterbescheinigung.

In vielen Teilen Brandenburgs benötigt man auch als völliger Neuling keinen Führerschein, wenn man einen ausgedehnten und traumhaften Bootsurlaub machen möchte - und zwar auch mit Jachten über 15 PS. Die Charterbescheinigung wurde im Jahr 2000 eingeführt, um den Tourismus zu Wasser in unserer Region zu fördern. Heute gilt diese Ausnahmeregelung als voller Erfolg, weil die Statistiken nur eine sehr geringe Zahl an Unfällen aufweisen.

LESEN SIE AUCH: Bodens Törn: Zwischen Brandenburg an der Havel und Rathenow werden Seglerträume wahr (Teil 1)

LESEN SIE AUCH: So schön ist Brandenburg an der Havel vom Wasser aus (Teil 2)

Die Charterbescheinigung wird vom Anbieter nach einer sorgfältigen, mindestens dreistündigen Einweisung ausgestellt. Mit diesem Schein dürfen dann schöne Abschnitte mit Motorjachten, Hausflößen und Kajütbooten bis 12 Personen befahren werden, auch mit mehr als 15 PS. Es gibt noch weitere Besonderheiten und Regeln, wie zum Beispiel die maximale Bootslänge von 15 Metern (das ist riesig!), eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h (reicht völlig aus) und Befahrensverbote oberhalb einer bestimmten Windstärke.

Die Einweisung besteht aus Theorie und Praxis und ist im Ablauf und Protokoll vorgeschrieben. Alle Regelungen der Charterbescheinigung finden sich in der Binnenschifffahrts-Sportbootvermietungs-Verordnung (“kurz”: BinSch-SportbootVermV).

Vor dem Ablegen sollten Manöver geübt werden

Die meisten Boote, die man mit dem Charterschein bekommt, sind auch in engen Situationen recht einfach zu manövrieren, weil sie über sogenannte Bugstrahlruder verfügen. Mit solchen Bugstrahlrudern werden vor allem Hafenmanöver erheblich einfacher. An- und Ablegen sind die Situationen, vor denen die meisten Skipper den größten Respekt haben. So etwas lässt sich aber auch noch vor Ort am Liegeplatz des Vermieters mit der Crew üben, nachdem die Einweisung bereits erfolgt ist. Bevor man unsicher auf Tour geht, hilft üben und fragen.

Wie man ein Boot chartert Charterunternehmen finden sich unter anderem auf der Website: www.erlebnis-brandenburg.de. Zur Hauptsaison ist die Reservierung von Liegeplätzen für größere Jachten sinnvoll. Informationen über das Revier wie Schleusenöffnungszeiten, Brücken oder Sperrungen gibt das Portal der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung www.elwis.de. Detaillierte Informationen zu Häfen in der Region mit Datenbank finden sich unter: www.skipper.adac.de/haefen. Törnplanung von zu Hause aus über den Browser mit webapp.navionics.com.

Bei der Törnplanung sollte darauf geachtet werden, Häfen auszuwählen, die über ausreichend große Liegeplätze verfügen. In der Hochsaison ist es sinnvoll, sich vorher bei den Hafenbetreibern anzumelden und nach Möglichkeit einen Platz zu reservieren. Viele Hafenmeister bieten auch Hilfe beim Anlegen an, wenn es die Zeit erlaubt. Übrigens helfen auch die Skipper anderer Boote, die bereits im Hafen liegen, gerne weiter und nehmen die Leinen an. Fragen kostet nichts und ist allemal besser, als solch ein Manöver zu verhunzen.

LESEN SIE AUCH: Mit dem Rad um die Brandenburger Seenplatte: Von Wusterwitz nach Brandenburg

Auch vor den Schleusen kommen viele Freizeitkapitäne gern mal ins Schwitzen. Aber auch das ist halb so wild. Die Schleusen sind überwiegend mit Halteseilen ausgestattet, die beim Anlegen an der Schleusenwand schon mal sehr weiterhelfen. Aufpassen sollte man aber mit dem Bootshaken. ich zum Beispiel benutze den nie, sondern führe alle Manöver mit Leinen durch.

Wichtig: Ablauf und Route der Fahrt auf der Havel planen

Bei allen Manövern gilt: Immer mit der Ruhe, langsam und weich fahren. Hektische Manöver und schnelle Fahrt machen die Sache meistens schwieriger. Bevor man in den Hafen oder in eine Schleuse einfährt, sollte man sich auf einen Ablauf festlegen und einen Plan entwerfen. Die Crew bekommt feste Aufgaben und Positionen zugewiesen. Damit nicht jeder was anderes macht, hat der Steuermann das Sagen und gibt die Anweisungen. Die Crew unterstützt ihn dabei, beispielsweise über den Abstand zum Steg. Außerdem sollte laut kommuniziert werden, damit auch jeder hört, was passiert oder wo es ein Problem gibt. Auch wenn laute Kommandosprache nicht jedermanns Sache ist, macht das auf Booten sehr viel Sinn. Aber nun ab ins Revier.

Hier in Brandenburg an der Havel und im Umland finden sich zahlreiche Charterunternehmen, bei denen man entsprechende Jachten mit Charterschein mieten kann. Damit lassen sich herrliche und ausgedehnte Bootsurlaube erleben und die wundervollen Gewässer erkunden.

Charterurlaub auf dem Wasser

Man sollte sich jedoch vorher Gedanken machen, wo man seinen Charterurlaub auf dem Wasser verbringen will, denn man darf sich mit dem Charterschein nur innerhalb der erlaubten Abschnitte bewegen. Zwischen Brandenburg an der Havel und Ketzin darf mit dem Charterschein zum Beispiel nicht gefahren werden, vermutlich, weil in dem teilweise engen Fahrwasser viel Berufsschifffahrt unterwegs ist. Das bedeutet, dass man mit einer in Werder gecharterten Jacht nicht nach Brandenburg an der Havel kommt. Auf der Karte sind die für den Charterschein erlaubten Gewässer gelb umrandet.

Stephan Boden auf dem Segelboot. Quelle: privat

Wer also in Potsdam oder Werder seine Jacht übernimmt, kann den Bereich Templiner See, Schwielowsee und Großen Zernsee befahren. Auch wenn das ein auf den ersten Blick kleiner Gewässerbereich ist, kann man hier locker eine Woche verbringen, Häfen erkunden, vor Anker liegen oder Sightseeing betreiben.

Boot in Brandenburg an der Havel charten – und los geht’s

Anders sieht es aus, wenn man sein Boot in Brandenburg an der Havel chartert. Von hier aus können auch längere Strecken gefahren und weitere Ziele angesteuert werden. So lassen sich Beetzsee, die Seenkette rund um Plauer See und Breitlingsee, Brandenburger Niederhavel und die gesamte Untere-Havel-Wasserstraße über Rathenow bis nach Havelberg erkunden. Auch der Hohennauener See bis Ferchesar sind mit Charterschein befahrbar. In diesem ganzen Bereich, immerhin 100 Havelkilometer zuzüglich Nebengewässern, kann man auch mal gut und gerne zwei Wochen Urlaub machen.

LESEN SIE AUCH: Quer durchs Zweistromland: Radtour von Brandenburg nach Tangermünde

LESEN SIE AUCH: Wo Brandenburg am weitesten ist: Radtour durch die Belziger Landschaftswiesen

Neben aktuellen Seekarten an Bord machen auch Navigations-Apps für Sportboote auf dem Smartphone Sinn, wie Navionics oder NV-Charts.

Aber Vorsicht: Wer einmal mit dem Boot unterwegs war, kommt davon meistens nicht wieder los. Vor allem hier im Revier nicht. Es kommt durchaus öfter vor, dass nach einem Charterurlaub zu Hause gleich die Bootsbörsen und -händler im Internet aufgesucht werden. Dann allerdings ist ein Sportbootführerschein erforderlich, wenn es über 15 PS werden sollen.

Von Stephan Boden