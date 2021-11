Brandenburg/H

Am 14. Januar dieses Jahres wurde in der kaukasischen Region Bergkarabach, um die sich seit langem die Staaten Aserbaidschan und Armenien streiten, der Spatenstich für den Bau eines internationalen Flughafens gesetzt.

Der erste Testflug wurde bereits kurz später, am 22. August durchgeführt und nun ist der Flughafen sogar schon in Betrieb genommen worden. Zwar ist das politisch, bau- und arbeitsrechtlich sicherlich nicht ganz sauber, aber die Zeit der Fertigstellung ist schon beeindruckend.

In China werden übrigens derzeit gleichzeitig 43 Flughäfen gebaut und innerhalb von vier Jahren sind alle betriebsbereit.

Sie wissen, worauf ich hinaus will, oder? Klar, auf den großen Flughafen in unserer Region, den BER. Dessen Bauzeit war auf fünf Jahre veranschlagt, verzögerte sich bekanntlich etwas und wurde letztlich nach 14 Jahren offiziell eingeweiht. Statt wie geplant 2,7 Milliarden, kostete er am Ende mehr als das Doppelte, nämlich rund sechs Milliarden Euro.

In der Normalität geht man davon aus, dass, wenn etwas teuer ist, es meistens auch gut sein muss. Außerdem gibt es das Sprichwort „Gut Ding will Weile haben.“ Beides trifft jedoch auf den Flughafen Berlin-Brandenburg offenbar gar nicht zu.

Colibakterien sorgen für Aufregung am Flughafen BER

Gestern las ich die Meldung der Flughafengesellschaft, dass derzeit das Wasser im Terminal nicht genutzt werden kann, weil es mit Coliformen-Bakterien verseucht sei. Daher dürfe das Wasser nicht als Trinkwasser genutzt werden, weil Durchfall und Erbrechen drohen. Der Grund für die Verseuchung sei unbekannt.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Diese Geschichte dürfte etwas länger in Anspruch nehmen, weil, sollte das Problem gefunden und behoben sein, zunächst erst einmal alle Leitungen auf der Anlage gespült werden müssen.

Mit Colibakterien hatte ich in der Vergangenheit bereits zu tun. Als ich vor Jahren mit meinem Segelboot und Hund in Dänemark unterwegs war, gab es plötzlich die Regel, dass man an Stränden, die mit dem Qualitätssiegel „blaue Flagge“ (Blå Flag) ausgezeichnet sind, nicht mehr mit Hund ins Wasser darf. Angeblich bestünde die Gefahr, dass durch die hündlichen Poperzen Colibakterien ins Wasser gelangen könnten.

Hoffentlich war es nur Sonnencreme, die in die Ostsee gelangte

So saß ich auf dem im Hafen vertäuten Boot und starrte neidisch, während mein Hund auf meinem Schoß lag, auf den schönen Strand. Plötzlich sah ich einen stark schwitzenden Mann mit einer uralten, sehr fleckigen und schmutzigen Badehose langsam in die Ostsee steigen. Im Wasser konnte man erkennen, wie rings um ihn herum ein öliger Film entstand. (Ich hoffe übrigens bis heute, dass es Sonnenschutzöl war.) In diesem Moment hatte ich den Gedanken, dass ich es für meinen Hund sowieso gesünder finde, ihn nicht ins Wasser zu lassen – wer weiß, was er sich da alles holt.

Am BER hatte niemand mit den Ferien gerechnet

Zurück zum BER: Mittlerweile kann man nur noch lächeln, wenn neue Nachrichten aus Schönefeld in die Welt fliegen. Mitte Oktober herrschte am Terminal 1 ein echtes Chaos, weil – oh Wunder! – zum Beginn der Ferien plötzlich und offenbar völlig überraschend so viele Fluggäste einchecken wollten. Genauer gesagt etwas über 63.000 Menschen, während in Frankfurt am Main 190.000 Flugreisende ohne Probleme abgefertigt wurden.

Passagiere wurden gebeten, bereits vier Stunden vor Abflug anzureisen – auch bei Kurzstreckenflügen. Nach dem Abfertigungs-Chaos folgte ein paar Tage später gleich das nächste Desaster: Weil nur eine Piste für Starts und Landungen zur Verfügung stand, bildete sich in der Luft ein Stau, der den Rückkehrern somit auch bei der Ankunft daheim erneut lange Wartezeiten servierte. Ein Co-Pilot beschrieb die Situation so, wie man in der Morgenpost lesen konnte: „Am BER sind wir in Gottes Hand!“

Von soviel Geld kann man in Brandenburg an der Havel nur träumen

Neben Durchfallerkrankungen und Wartezeiten hat sich Gottes Zorn über den BER nun wohl auch monetär ergossen. Die Chefin der Betreibergesellschaft, Aletta von Massenbach, wies auf die finanziell angespannte Situation mit folgenden Worten hin: „Wir brauchen schnell Geld, wir brauchen Cash!“ „Cash” bedeutet in diesem Fall, dass es sich um Zuschüsse in Höhe von 2,4 Milliarden Euro handelt. Das ist in etwa so viel, wie die ursprünglich geplanten Baukosten des gesamten Flughafens.

Das würde bedeuten, dass die Allgemeinheit, also auch Sie und ich, bald um die zehn Milliarden Euro in einen Flughafen gepumpt haben, der irgendwie überhaupt nicht funktioniert.

Wenn man derzeit überall liest, sieht und hört, dass wir unser Land im Hinblick auf den Klimaschutz in den nächsten Jahren völlig neu aufstellen und mit Innovationen und schnellen Planungsverfahren modernisieren müssen, wird mir ehrlich gesagt angst und bange. Vielleicht helfen uns ja Profis aus China und Aserbaidschan. Oder Gott.

Ich muss den BER aus beruflichen Gründen öfter nutzen

Im kommenden Januar werde ich aus beruflichen Gründen vom BER aus fliegen müssen. Ich bin froh, dass ich unseren Hund Günther nicht mitnehmen muss. Hinterher fängt der kleine Kerl sich am Flughafen noch irgendwelche Bakterien ein.

Von Stephan Boden