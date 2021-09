Brandenburg a.d. Havel

Freiheit. Ein kleines Stückchen Freiheit. Mit dem Motorrad über eine Allee fahren und die Bäume riechen. „Das ist schön. Einfach nur schön“, sagt Stephanie Uhlich. Vor zwei Monaten hat sie ihren Motorrad-Führerschein gemacht und sich eine Honda Rebel 500 zugelegt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin geht es auf Tour, wann immer die beiden Zeit dafür haben. Das sei etwas ganz anderes als eine Autofahrt, erklärt die 26-Jährige. Mit dem Motorrad erlebe man die Landschaft viel mehr. Und eben auch die Gerüche!

Wie wichtig die sind, wie sehr sie zum Erleben und Leben dazugehören, hat Stephanie Uhlich in den vergangenen Monaten hautnah erlebt. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin hat auf der Corona-Station des Klinikums Brandenburg gearbeitet. Im Oktober vergangenen Jahres, als die Anzahl der Covid-19-Infektionen immer weiter anstieg, wurde das Pflegeteam ihrer Station – der Station 3.1B der Kardiologie, Gastroenterologie, Pulmologie und Angiologie – gefragt, wer in die Pflege der Corona-Patienten wechseln würde. Schwester Stephanie war dabei. Genauso wie all ihre Kollegen. „Wir sind so ein enges Team“, erzählt sie. „Wir wollten einfach nicht getrennt werden.“

Stationsalltag auf den Kopf gestellt

Die Arbeit der Pflegefachkraft änderte sich damit vollkommen. Der normale Stationsalltag ist ein Wechsel von Neuaufnahmen, Entlassungen, Notfällen. Patienten werden für Untersuchungen vorbereitet, zu Operationen gebracht und danach wieder auf der Station versorgt und gepflegt. „Auf der Corona-Station ging es hauptsächlich um die Pflege“, sagt die 26-Jährige. Das Wichtigste war die Kontrolle der Sauerstoffsättigung. Wenn Untersuchungen nötig waren, wurden die Patienten nicht durchs Haus gefahren. Die Diagnostik kam zu ihnen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Selbst Röntgenaufnahmen wurden mit mobilen Geräten gemacht.

Auch die Pflege war alles andere als normal. Ein Patientenzimmer durfte nur mit kompletter Schutzausrüstung samt Visier betreten werden. Die wiederum musste gewechselt werden, bevor die Schwester zum nächsten Patienten gehen konnte. „Wenn wir bei einem Patienten waren“, erzählt Schwester Stephanie, „haben wir gleich möglichst viele Arbeiten erledigt“. Körperpflege, Kontrolle der Vitalzeichen, Essensbestellung. Und vor der Tür wartete eine Kollegin, die dringend benötigte Sachen reinreichen konnte. In dieser Zeit war der Bedarf an Pflegekräften auf der Corona-Station enorm. Von weiteren Stationen kam Hilfe. Es war eine schlimme Situation. Aber die Arbeit mit den verschiedenen Teams hat Stephanie Uhlich Kraft gegeben: „Ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert.“

Positives Ergebnis – „Was machste jetzt?“

Wie gut die Zusammenarbeit im Team funktioniert, hat die junge Frau erfahren, als das Virus auch sie erwischte. Ende November war es passiert. „Als ich das positive Ergebnis sah, dachte ich: Was machste jetzt? Hoffentlich kriegst du keine Atemnot!“ Stephanie Uhlich war zwei Wochen lang in Quarantäne. Ihre Kollegen haben in der Zeit für sie eingekauft und die Tüten vor der Tür abgestellt. Haben sich erkundigt, wie es ihr geht. Schlapp hat sie sich gefühlt. Extrem schlapp. Und eine Woche lang hat sie rein gar nichts geschmeckt und gerochen. Sie hatte zuvor nicht geglaubt, dass so etwas möglich ist.

Kaum war sie genesen, ging sie wieder zurück zu ihrem Team auf der Corona-Station. Drei Monate lang war die junge Frau mit den roten Haaren hier im Einsatz. Ja, der Job sei kräftezehrend und bringe sie manchmal an ihre eigenen Grenzen. Gerade in der Corona-Zeit. In einer Zeit, als eigentlich fitte 40-Jährige mit extremer Atemnot auf die Intensivstation gebracht werden mussten. Als die Türen der Patientenzimmer wegen der Infektionsgefahr immer geschlossen bleiben mussten – und die Pfleger nicht mehr im Vorbeigehen regelmäßig einen Blick auf die älteren, vielleicht dementen Patienten werfen konnten, die selbst nicht richtig sagen können, dass es ihnen schlechter geht. Als Menschen starben und es ihre Angehörigen nicht mehr rechtzeitig zum Abschiednehmen schafften. „Und trotzdem waren die Angehörigen dankbar, weil wir da waren“, sagt Schwester Stephanie.

Erlebnisse wie diese haben sie noch einmal darin bestärkt, dass sie die richtige Berufswahl getroffen hat. Als 16-Jährige ist sie aus ihrem Zuhause in Retzow (Havelland) in eine Wohngemeinschaft in Brandenburg an der Havel gezogen, um hier ihre Ausbildung an der Medizinischen Schule zu machen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Zuvor hatte sie noch nie Berührung mit einem Krankenhaus gehabt. Das Schönste für sie ist, die Dankbarkeit von Patienten zu erleben, denen sie helfen konnte.

Verantwortung für Patientenleben

„Unser Job wird gebraucht“, betont die Pflegefachkraft. Das gelte nicht nur für die Corona-Zeit. „Die Patienten brauchen uns immer.“ Egal, an welcher Krankheit sie leiden. Schwester Stephanie bringt es auf den Punkt: „Wir tragen Verantwortung für die Patienten und deren Leben.“ Ständig.

Die 26-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin wünscht sich, dass Pflegeberufe dementsprechend wertgeschätzt werden. Und das nicht nur in Krisenzeiten. Stephanie Uhlich denkt an ihre Eltern und an sich selbst: „Wenn ich alt werde und hilfsbedürftig bin, brauche ich jemanden, der mich unterstützt.“ Anerkennung und Wertschätzung tragen dazu bei, Pflegeberufe für Neueinsteiger attraktiv zu machen.

Stephanie Uhlich ist längst schon wieder mittendrin im Stationsalltag auf der Kardiologie. In ihrem Wunschberuf. Um nach der Schicht richtig entspannen zu können, helfen ihr zwei Dinge: spazieren gehen oder aber einen Kuchen backen. Zuckerfrei muss er sein. Fürs nächste Jahr plant sie eine besondere Form des Stressabbaus: drei Wochen lang wird sie mit Freunden durch die USA touren.

Von Ute Sommer