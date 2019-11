Brandenburg/H

Schoko-Nikoläuse in den Regalen, die Tanne vor St. Katharinen und Techniker, die Sterne an den Laternen befestigen: Weihnachten naht mit großen Schritten. Die Stadt bereitet sich auf das Fest vor.

Torsten Börnicke und seine Kollegen von der Brandenburger Elektro GmbH sind seit Dienstag dabei, die Weihnachtsdekoration in der Hauptstraße anzubringen. In den kommenden Tagen sind sie aus diesem Grunde auch in der Steinstraße und in Teilen der Altstadt unterwegs.

Mitarbeiter der Brandenburger Elektro GmbH bringen in der Hauptstraße die Weihnachtsbeleuchtung an. Quelle: Heiko Hesse

Bis Ende des Monats bleiben die geschweiften Sterne allerdings noch dunkel. Mit Beginn des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt am 25. November erleuchten die Sterne und die am Dienstag errichtete Weihnachtstanne.

Von Rüdiger Böhme