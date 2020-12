Brandenburg/H

Es ist immer eine Achterbahn der Gefühle bei allen Beteiligten, wenn die Bescherung der MAZ-Sterntaler-Aktion ins Haus steht.

Aufgeregt vor lauter Vorfreude

Riesige Freude bei Familie Dippner über die Geschenke. Quelle: Rüdiger Böhme

Der zwölf Jahre alte Jason rennt die Flurtreppe runter und reißt die Haustür auf. In der Hektik hat er aber die Wohnungstür ins Schloss fallen lassen, muss nun klingeln, so zwingt er seine fußkranke Ersatz-Mama Silvia Dippner zum beschwerlichen Weg an Krücken zur Wohnungstür. Sie ist sprachlos ob der vielen bunten Geschenke, der Junge greift zielsicher nach dem Totenkopf-Kampfschiff zum Zusammenbauen, das Gerät kann richtig schwimmen. Dank der Sterntaler gibt es auch einen Nachrüstsatz mit Unterwassermotor.

OP ist nicht aufschiebbar

Auch über die Lego-technic-Baukästen freut er sich. Und schaut staunend in die riesige Kiste mit Lego-Bauelementen, welche die Brielowerin Renate Meyer spendiert hat. Da hat er lange dran zu spielen. Die Frau, die er Mama nennt, hat ihn als Kleinkind zu sich genommen, seitdem wie einen eigenen Jungen aufgezogen. Doch bald wird sie eine Weile weg sein, die ab dem 6. Januar anstehende Fuß-OP ist auch in Corona-Zeiten nicht mehr länger aufschiebbar.

„Mein Ex-Mann kümmert sich in der Zeit“, sagt Silvia Dippner. Wenn sie zurück ist, sind auch die neue Couch und ein neues Bett für den Jungen da, das Team von Möbel Boss hat schon angerufen.

Nie gekannte Geschenke-Flut

MAZ-Sterntaler beschenkte auch Olaf Dörschel, der sogleich die neue Jacke anprobiert, sie passt. Quelle: Rüdiger Böhme

Olaf Doerschel ist kein Mann großer Worte, er redet nicht so viel. Doch diesmal geht er aus sich heraus: „Mann, so viel habe ich noch nie mit einem Schlag bekommen. da freue ich mich riesig.“ Der neue Anorak passt – obwohl „blind“ gekauft – wie angegossen, die anderen Sachen auch. Weil er selber kocht, hat er zur gewünschten Pfanne auch noch ein Topfset aus der Edition eines bekannten britischen Fernsehkochs bekommen. Und Edeka-Gutscheine für den Inhalt. War er bei der Ankunft des Sterntaler-Teams noch eher gelassen, winkt er hektisch beim Abschied.

Grab wurde beschädigt

Familie Metzner auf dem Görden hat im Oktober ihre Tochter Lisa im Alter von 22 Jahren verloren. Die Weihnachtsstimmung ist

Ein Lächeln der Verwunderung, dass die Geschenke vom MAZ-Sterntaler so toll sind, machte sich trotz aller Sorgen bei Familie Metzner den Weg frei. Quelle: Rüdiger Böhme

gedämpft. Natürlich freuen sich Sunny-Joe (21), Jonathan (16) und Jason (11) über Fahrräder, Computer, Fernseher und Möbel. Mutter Mareen hatte sich ganz fest einen Traumfänger „Flügel voller Wunder“ mit bunten Blüten und Kolibris gewünscht. Als sie ihn in der Hand hält, bricht sie in Tränen aus, muss minutenlang von Ehemann Ernesto umarmt und beruhigt werden. Erst beim Abschied kann sie wieder sprechen. „Zwischen dem 5. und 7. Dezember ist das Grab unserer Tochter geschändet worden. Ausgerechnet ihr Lieblingsgesteck haben Diebe einfach mitgenommen.“ Bei der Polizei hat man der Familie gesagt, es sei gerade der 14. Vorfall innerhalb weniger Tage auf dem Hauptfriedhof an der Sophienstraße gewesen. Als ob alles nicht schon schlimm genug wäre.

Weihnachten in Quarantäne

Bei Haferankes wäre doch Weihnachten beinahe ausgefallen. Nicht doch, nicht wegen einer amtlich verordneten Quarantäne bis zum 30. Dezember. Das Sterntaler-Team hat die Geschenke auf der Vortreppe platziert, hat geklingelt und aus sicherem Abstand die Freude der Kinder miterlebt. Nur die kleine leukämiekranke Juna (2) auf dem Arm von Mutter Stefanie weiß nicht richtig, was da passiert. Wenn Papa Martin das Pikler-Dreieck aufgebaut hat, wird sie sich daran erfreuen. Das ist so eine Art Klettergerüst für den Teppich mit Holzlatten und Netzen. Auch die Klang-Kugelbahn wird ein bisschen Spaß bringen. Und mit Chipz- und Morpho-Robotern sowie der Playmobil-Rakete wird es auch den anderen drei Kindern selbst in der Quarantäne nicht langweilig.

Von André Wirsing