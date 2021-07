Brandenburg/H

Die Luft ist rein auf der Dominsel. Zumindest ist das der Eindruck, den die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel vermittelt. Ausgangspunkt ist die Anfrage des Bündnisgrünen-Stadtverordneten Klaus Hoffmann. Der wollte wissen, welche Belastung der Luft am Mühlendamm gemessen wurde und inwieweit dort Grenzwerte überschritten wurden.

Die Stadtverwaltung gibt an dieser Stelle Entwarnung. Sie beruft sich dabei auf Messergebnisse des Landesamtes für Umwelt (LfU), die allerdings ins Jahr 2019 zurückreichen. Seinerzeit hatte die Landesbehörde Stickstoffdioxid-Passivsammler-Messungen an zehn Messorten im Stadtgebiet vorgenommen.

Die Karte zeigt die Messorte mit Stickoxid-Passivsammlern in Brandenburg an der Havel. Sie ist allerdings schon zwei, drei Jahre alt. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Zwei Messpunkte lagen in der Straße Mühlendamm. Am Messpunkt Mühlendamm 12 wurde den Angaben zufolge ein Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert von 20 Mikrogramm (millionstel Gramm) pro Kubikmeter ermittelt und am Messpunkt Mühlendamm 4 ein entsprechender Jahresmittelwert von 19 Mikrogramm.

Der Grenzwert liegt für Stickoxide bei einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dieser Grenzwert wurde an den beiden genannten Messpunkten, wie auch an den anderen Passivsammler-Messpunkten in der Stadt Brandenburg an der Havel deutlich unterschritten, erklärt das Brandenburger Rathaus den Stadtverordneten.

Veröffentlichung im Sommer 2021

Nach Mitteilung des LfU bereitet die Landesbehörde gerade einen Ergebnisbericht zur Stickstoffdioxid-Passivsammlermesskampagne in Brandenburg an der Havel vor, die bald fertig ist und voraussichtlich noch im Sommer 2021 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt veröffentlicht werden soll.

Wie aktuell die dort veröffentlichten Messwerte sein werden, geht aus der Antwort des Rathauses nicht hervor. Bekanntlich hat der Verkehr auf der Dominsel noch einmal erheblich zugenommen, seit die inzwischen abgerissene Brücke am Altstadt-Bahnhof nicht mehr befahrbar war.

Von Jürgen Lauterbach