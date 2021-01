Stille statt Action: So läuft der Lockdown an der Otto-Tschirch-Oberschule

Brandenburg/H

Der Lockdown verändert den Alltag an der Otto-Tschirch-Oberschule. Auf den Fluren ist es still, Schulhof und Turnhalle sind menschenleer, 240 Siebt- bis Neuntklässler lernen zu Hause.

Zur Galerie 80 von 320 Schülern lernen in Zeiten des Lockdowns in der Otto-Tschirch-Oberschule, auf den Fluren und dem Schulhof herrscht Stille. Die MAZ zeigt Eindrücke.

Gespenstische Atmosphäre

„Es ist sehr ungewohnt, die Arbeitsgemeinschaften fehlen, das Trommeln, der Chor und der tägliche Geräuschepegel. Hier herrscht schon fast eine gespenstische Atmosphäre. Wir hoffen, dass eine Rückkehr zum Präsenzunterricht bald wieder möglich ist. Es ist ein Jahr voller Experimente, in dem wir vor vielen neuen Herausforderungen stehen“, sagt Andrea Wissinger.

Anzeige

Warten auf neue Infos

Die Schulleiterin macht klar, dass sie und 32 Pädagogen der Schule täglich auf neue Informationen des Bildungsministeriums und des Schulamtes warten. „Manchmal würden wir gern früher erfahren, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach, dass sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt und die Normalität zurückkehrt. Dafür wollen wir natürlich schnell alle Schutzmaßnahmen umsetzen“, sagt die Englischlehrerin.

Ausnahme für Zehntklässler

Durch den Lockdown verändert sich der Stundenplan. Musikstunden fallen aus, Sport findet nicht praktisch, sondern nur in der Theorie statt. Die Otto-Tschirch-Oberschule in der Max-Herm-Straße ist aber nicht komplett menschenleer. Zehntklässler müssen ins Gebäude, weil sich die Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten.

Diese Regeln gelten beim Lockdown für Schulen Schüler haben ab der ersten Klasse haben bis zum 22. Januar nur Distanzunterricht und lernen zu Hause unter Anleitung der Lehrer, mal mit Videos, Videokonferenzen und Online-Aufgaben. Ausnahmen gelten für Zehntklässler, Schüler der Jahrgangsstufe 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien und Schulen des Zweiten Bildungsweges, sowie im letzten Ausbildungsjahr an beruflichen Schulen am Oberstufenzentrum (OSZ). Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ bleiben ebenfalls geöffnet. Schulfahrten sind laut Paragraph 17, Absatz der 3 Eindämmungsverordnung zunächst bis zum 28. Februar 2021 verboten, Praktika hingegen bis zum 31. März. Weitere Infos auf der Homepage des Brandenburger Bildungsministeriums.

Lukas Pröll hört Lehrerin Claudia Henning im LER-Unterricht zu. „Zu Hause habe ich nicht die Möglichkeiten, sofort den Lehrer zu befragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Für mich ist es schwieriger, sich alle Inhalte für die Prüfungen selbst beizubringen. Deshalb bin ich froh, hier zu sein. Ich möchte ein gutes Zeugnis haben, danach eine Ausbildung zum Landwirt machen und hoffe, dass wir weiter hier lernen können. Sonst wird es schwer“, sagt der Teenager.

Probleme mit der Technik

Mit Ausnahme der Abschlussklassen ist der Unterricht digital. Lehrer arbeiten täglich mit der Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI), versenden ihre Aufgaben und erhalten sie anschließend von den Schülern zur Korrektur, vorausgesetzt, die Technik funktioniert.

„Weil der Zugriff auf die Plattform steigt, dauert es länger, Dokumente hochzuladen. Es kommt außerdem häufiger zu Verbindungsabbrüchen. Leider sind noch nicht alle Schüler für die Cloud registriert. Wir haben auch immer noch kein schnelles Internet und WLAN, dass würde die Arbeit schon deutlich erleichtern“, sagt Andrea Wissinger.

Kein WLAN im Jahr 2021

Die 40-Jährige schreibt Eltern in Briefen, wie notwendig die Registrierung in der Schulcloud sei. Sie hat einen Medienentwicklungsplan erstellt, Smart-Tvs und Tablets beantragt. Fördergelder aus dem Digitalpakt gibt es aber nur mit WLAN. „Ich hoffe, dass wir bis Sommer 2021 eine Lösung haben“, kommentiert Andrea Wissinger.

Hoffnung auf Neustart

Sie hofft, dass Schulen in Brandenburg an der Havel nach dem 8. Februar wieder öffnen, dann schrittweise, mit Mindestabständen und geteilten Klassen. „Die größte Aufgabe in diesem Schuljahr sind für uns die technische Ausstattung und der geregelte Unterricht. Je länger die Jugendlichen nicht in der Schule sind, desto eher gehen einige verloren, weil es ihnen schwer fällt, sich an Routinen zu halten. Der Präsenzunterricht ist nicht einfach so zu ersetzen, weil sich nicht jeder alles beibringen kann“, sagt Andrea Wissinger.

Von André Großmann